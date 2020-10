RidisegniamoLaScuola, anche a Perugia l'iniziativa benefica di Mission Bambini contro la povertà educativa

Con l'emergenza sanitaria nazionale causata dal Coronovirus ci abbiamo fatto i conti tutti: dagli anziani, più debilitati, che hanno pagato il prezzo più caro in termini di vite umane, agli adulti che in molti casi hanno perso o visto molto ridimensionato il lavoro, fino ai giovani e ai piccoli, che si sono visti venire a mancare la fondamentale dimensione della scuola e della socialità. In particolare il Covid ha sottolineato le differenze sociali, creando disagi e disuguaglianze soprattutto agli studenti che vivono in contesti particolarmente difficili. Per sopperire in qualche modo a questa situazione a Perugia la Caritas diocesana ad esempio ha messo in piedi alcune iniziative volte al sostegno degli studenti. Arriva adesso un'iniziativa da parte della fondazione Mission Bambini e fondazione Mediolanum Onlus: si chiama #Ridisegniamolascuola e l'obiettivo è quello di promuovere una scuola più innovativa e inclusiva, attenta agli studenti in difficoltà resi ancora più fragili dall’emergenza da Covid-19. L’evento, che si svolgerà sabato 24 e domeni 25 ottobre, vedrà i volontari di Mission Bambini presenti in 70 piazze italiane per distribuire, in cambio di una piccola donazione, la matita Perpetua realizzata in edizione speciale. Perpetua è composta all’80 per cento da grafite riciclata ed è atossica. Il ricavato sarà destinato a corsi di formazione, supporto psicologico e acquisto di strumentazione informatica per la didattica a distanza. A Perugia sarà possibile ricevere la propria Perpetua presso l'Ufficio dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum in via Mario Angeloni 66B.

