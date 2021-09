Amici Miei 'contro' Hermann Hesse: Pieraccioni 'smonta' il post romantico di Laura Chiatti

Simpatico 'siparietto' social tra Laura Chiatti e Leonardo Pieraccioni. Al post dell'attrice umbra di Castiglione del Lago, che cita una riflessione sull'amore dello scrittore tedesco Hermann Hesse, il regista toscano ha replicato citando alcune battute cult del film Amici Miei di Mario Monicelli, scatenando l'ilarità dei followers.

IL POST DELLA CHIATTI - "La felicità è amore, nient'altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Felice è dunque chi è capace di amare molto. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L'amore è il desiderio divenuto saggezza; l'amore non vuole possedere; vuole soltanto amare"

LA 'REPLICA' DI PIERACCIONI - "Antani, come se fosse Antani, anche per la felicità la supercazzola con scappellamento! ... Tarapia tapioco come se fosse antani con la supercazzola prematurata, con lo scappellamento a destra per amore e/o felicità".