Alessandro Borghese a Gubbio per 4 Ristoranti: lo chef diventa 'Matto onorario'

Alessandro Borghese è 'Matto onorario di Gubbio". Lo chef, su Instagram, ha scritto "Non c'è dubbio, sono a Gubbio", annunciando così la registrazione di una nuova puntata di 4 Ristoranti in Umbria.

Come spiega l'Associazione Maggio Eugubino in un post su Facebook "ci hanno dato le più ampie rassicurazione sulle caratteristiche di "matto" di Messer Borghese, a Gubbio per girare 4 ristoranti".

E ancora: "Onorati anche noi del Maggio Eugubino di consegnare l'attestato e di iscrivere il simpaticissimo Alessandro nell'albo ufficiale dei Matti Onorari, di cui fanno parte tra gli altri: Terence Hill, Flavio Insinna, Paolo Rossi, la squadra della Juventus 1984, Vittorio Sgarbi, Linus..".

Borghese è diventato Matto onorario di Gubbio "alla presenza del presidente Marco Cancellotti e dell'Assessore Damiani in rappresentanza del Comune di Gubbio".