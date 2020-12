Dodici regali con meno di 25 euro per stupire i propri cari con ironia

Meno di 48 ore a Natale e siete ancora in alto mare con i regali? L'ironia vi aspverà! Regalare un sorriso, infatti, è sempre difficile, specialmente in un anno orribile come quello che (fortunatamente) sta per concludersi...

Regalare una risata può essere un'ottima idea per Natale, ma riuscire a trovare il regalo giusto per per i nostri cari può essere un'impresa. Ecco allora 12 diverse idee regalo originali e divertenti, perfette per stupire gli amici e regalare un sorriso alle persone davvero importanti.

Zerbino Star Wars "Welcome to the Dark Side"

Idea regalo perfetta per gli amanti di Star Wars, questo zerbino si caratterizza per la scritta a contrasto in alta risoluzione "Welcome to the Dark Side"( Benvenuti al Lato Oscuro). Dal design moderno e curatissimo questo zerbino (60 x 40 cm) è realizzato in fibra di cocco, un materiale naturale rinnovabile che lo rende robusto, resistente e anche ecologico, ed è dotato di fondo antiscivolo in PVC e di una stampa nitida e ben realizzata di Darth Vader.

Calzini unisex per giocatori accaniti

Questi calzini unisex sono l'idea regalo giusta per tutti gli appassionati di video games e giochi online. La divertente stampa "Do Not Disturb - I'm Gaming" (Non disturbare - Sto giocando) è realizzata in materiale antiscivolo mentre i calzini sono in 100% cotone, caldo, morbido e traspirante. Inoltre, risultano abbastanza elastici (si adattano alle taglie da 38 a 46), sono disponibili in 2 colori diversi e possono essere lavati a mano o con lavaggio delicato in lavatrice.

Bottiglia con bicchiere XXL

Idea regalo divertente, perfetta per gli amanti del vino - ma anche di qualunque altra bevanda-, questa bottiglia con maxi bicchiere (dimensioni 28,7 cm x 7 cm, capacità 750 ml) ti permette di bere il tuo vino preferito con stile e in modo divertente! Inoltre, è realizzata in vetro trasparente, può essere utilizzata anche come caraffa o decanter ed è confezionata in una scatola curata perfetta da regalare. Nella confezione, infine, sono compresi anche un pennarello per personalizzare la bottiglia con scritte o disegni e delle perle in acciaio inossidabile per la pulizia.

Kit di sopravvivenza per le amanti del tè

Idea regalo perfetta per donne che amano rilassarsi e coccolarsi, il set marcato Specool è coloratissimo, molto femminile e di ottima qualità e si compone di un paio di morbidissimi calzini rosa, un bicchiere termico con coperchio e una cannuccia in acciaio inossidabile. Il bicchiere termico nei colori dell'arcobaleno è realizzato in acciaio inossidabile alimentare atossico e privo di bpa e grazie al design a doppio isolamento è ideale per mantenere le bevande calde per oltre 3 ore o fredde per oltre 9 ore; inoltre, i calzini sono realizzati in 80% cotone pettinato + 20% spandex e presentano sulla pianta una divertente scritta con lettere in gomma antiscivolo "Se puoi leggere, portami un caffè".

Localizzatore di oggetti: mai più senza chiavi!

Questa è l'idea regalo definitiva per tutti coloro che passano ore a cercare chiavi, portafoglio e oggetti vari, senza avere idea di dove siano; il localizzatore di JTD, infatti, è dotato di un telecomando trasmettitore e 5 ricevitori ricaricabili con USB (cavo incluso), che possono essere applicati a tutti gli oggetti dalla facile sparizione, come chiavi, telecomandi, portafogli, occhiali, ecc..

Una volta applicati i ricevitori agli oggetti, basterà premere il pulsante del colore corrispondente sul telecomando trasmettitore, così da attivare l'allarme sonoro e luminoso che vi guiderà fino all'oggetto cercato. Il telecomando, inoltre, è dotato 5 grandi tasti colorati (corrispondenti ai 5 ricevitori colorati), ha una gamma di trasmissione di 30 metri all'aperto, allarme con livello sonoro di 80 db e necessita di 1 batteria CR2032 (inclusa nella confezione).

T-Shirt per nerd, cervelloni ed amanti della fisica

La T-shirt da uomo in jersey di Style3 si caratterizza per la stampa perfettamente realizzata, originale ed in versione vintage, del paradosso del gatto di Schrödinger. Dalla vestibilità regolare, con girocollo e dettagli di alta qualità come la fettuccia interna rinforzata, questa maglietta è realizzata in 100% cotone di qualità Premium, morbido e confortevole al tatto, mentre la stampa è realizzata con inchiostri di nuova generazione, a base di acqua e privi di formaldeide. Inoltre, sia gli inchiostri che i tessuti sono certificati in conformità al Global Organic Textile Standard (GOTS) e hanno ottenuto l'accreditamento per la certificazione Öko-Tex 100, soddisfacendo pertanto le linee guida più rigorose per la produzione di tessuti ecologici, privi di sostanze nocive e a basso impatto ambientale.

Un bel niente - il regalo perfetto per chi ha già tutto

Divertente e originale, "Il Niente" è il regalo scherzo dalle risate assicurate. Quante volte, infatti, alla domanda "Cosa vorresti per regalo?" la risposta che si riceve è "Niente"? Bene, grazie all'idea regalo di Kaidensi potrai finalmente assaporare l'indimenticabile momento di quando riceveranno... niente! Da regalare a persone ironiche e che sanno stare allo scherzo, "Il Niente" si compone di una elegante scatola auto montante con coperchio dal design luxury, un certificato in carta pergamenata (19,5 x 29,7 cm) personalizzabile con nome, data e firma, e prodotta con pura cellulosa EFC, certificata FCS, un nastro rosso doppio raso per arrotolare verticalmente il certificato a mo' di diploma, una cartolina ricordo per immortalare l'espressione di chi riceve "Il Niente" e le istruzioni per il montaggio della scatola. 100% Made in Italy "Il Niente" è quindi un'idea regalo divertente dal design raffinato ed elegante: sarà pur niente, ma è un niente di classe!

Portachiavi da parete per i fan di Legend of Zelda

Regalo perfetto per i fan di Legend of Zelda, i nostalgici degli anni '80 e gli appassionati dei giochi di azione e avventura, il portachiavi da parete di getDigital è realizzato benissimo e si caratterizza per la stampa colorata con l'iconica frase "It's dangerous to go alone! Take this.", tratta dal video game del 1986 The Legend of Zelda per Nintendo Entertainment System (NES).

Realizzato in plastica dura e metallo (dimensioni: 21 x 16 cm), la placca principale ha un totale di 5 ganci metallici, che permettono di organizzare facilmente chiavi, borse, sciarpe o altri piccoli oggetti, e si può appendere al muro grazie ai due ganci metallici posteriori da fissare con chiodi, viti o nastro biadesivo (non inclusi).

2 paia di calzini Burger unisex

Medium rare, blue o well done? Se sai cosa di cosa si tratta, allora le calze hamburger sono l'idea regalo perfetta per te! Ideali da regalare agli amanti del cibo e dell'American food, i calzini Burger di Rainbow Socks sono piegati in modo tale da assomigliare ad un gustoso hamburger ben condito e si caratterizzano per la confezione Burger Socks Box, che replica alla perfezione la scatola originale degli hamburger e che non rivela il vero contenuto, portando con sé risate e divertimento. I calzini (altezza metà polpaccio) sono realizzati in cotone pettinato (80% Cotone, 17% Poliamide, 3% Elastane) ricamati con pomodori, cipolle, cetrioli, formaggio, rucola, salse, panino e, soprattutto, succosa carne bovina, ed il filato utilizzato per la produzione possiede il certificato Oeko-Tex, che attesta la qualità e la sicurezza dei tessuti.

Cocktail Garden Kit con 6 varietà di piante aromatiche da cocktail da

coltivare

Il kit di Plant Theatre è il regalo perfetto per chi ama coltivare ingredienti naturali e particolari per dare vita a cocktail unici e buonissimi. Questo kit infatti contiene tutto il necessario per coltivare 6 piante aromatiche da cocktail e 18 ricette per cocktail originali con cui utilizzare le piante aromatiche da cocktail del proprio orto: una speciale selezione di semi per la coltivazione di piante e un'interessante varietà di aromi per creare e decorare le tue bevande preferite!

Adatti ad essere coltivati in giardino, su un balcone ma anche su un davanzale, la confezione contiene tutto l'occorrente per iniziare la coltivare il tuo orto di piante da cocktail, ovvero 6 vasi di torba per la coltivazione iniziale, 6 blocchi di torba che si espandono appena bagnati, 6 segna-piante, i consigli su semina e coltivazione e oltre a 18 ricette per cocktail originali, con foto dei cocktail e istruzioni complete. Infine, nella confezione troverai anche i semi delle seguenti varietà: 1 bustina di semi di cetriolino messicano (per aggiungere charme ai cocktail, grazie a queste "angurie" grandi come chicchi d'uva dal gusto di cetriolo, ma con accenti lime speziati), 1 bustina di semi di borragine blu (fiori blu luminosi, le foglie di borragine hanno l'odore e il gusto del cetriolo e del melone invernale, ma dall'aspetto molto più interessante), 1 bustina di semi di basilico americano (tradizionale sapore di basilico con una fresca nota di agrumi, un'erba rinfrescante dal gusto acidulo perfetta per le bevande estive), 1 bustina di semi di anice menta (gusto e aroma di liquirizia dolce), 1 bustina di semi di menta (menta rinfrescante dal netto sapore dolce, indispensabile per chi coltiva piante da cocktail) e 1 bustina di semi di melissa citronella (rinfrescante nota di agrumi, se pestate le foglie sprigionano un fresco profumo persistente e una sottile fragranza di limone).

Puzzle rompicapo per bottiglia di vino

Divertente ed originale, il puzzle di Le Délirant, marchio francese specializzato nei giochi in legno e rompicapo dal 2013, è un'idea regalo perfetta per chi ama mettersi alla prova, risolvere rompicapi ma anche godersi un buon bicchiere di vino. Da regalare insieme ad una bottiglia di vino (non inclusa nella confezione), con cui ricompensarsi una volta risolto il puzzle, questo rompicapo è realizzato in legno massello di acacia propinqua, è conforme alle norme CE ed è un prodotto eco-responsabile, partecipando al programma di riforestazione in partenariato con Pur-Project. Inoltre, è un rompicapo di livello 3 su 6, mediamente difficile da risolvere e che garantisce risate e divertimento, si adatta a tutte le dimensioni di bottiglie (compresi liquori, succhi di frutta e altre bevande analcoliche) e nella confezione sono presenti delle istruzioni in italiano per la soluzione del puzzle.

