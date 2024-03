Salute e prevenzione: screening ecografico della tiroide gratuito

Un’iniziativa del Rotary Club di Perugia offrirà ecografie della tiroide gratuite, e senza prenotazione, questo sabato 23 marzo.

Dalle 9.00 alle 18.00 nel parcheggio del centro commerciale Emisfero di Perugia sarà presente l’apposito camper attrezzato per lo screening che sarà effettuato dal dottor Efisio Puxeddu e dalla dottoressa Silvia Morelli.

“La nostra regione è lontana dal mare quindi è più probabile per noi umbri il rischio di andare incontro a una carenza di iodio, che può influire negativamente sul buon funzionamento della tiroide. - ha spiegato il presidente AFAS Francesco Diotallevi - Per questo è fondamentale fare informazione e prevenzione rispetto alle patologie che ciò può comportare. Lo screening del 23 marzo rappresenta, dunque, una significativa occasione soprattutto per chi non si è mai sottoposto a un controllo di questo tipo”.

Questa campagna di salute pubblica, supportata da Afas e Azienda Speciale Farmacie Comunali di Perugia e con il supporto di Esaote Group, è volta ad aumentare la consapevolezza sulle malattie della tiroide e l’importanza della prevenzione.

Il presidente del Club Andrea Pedetta ha sottolineato: “Il Rotary Club di Perugia è vicino alle esigenze dei cittadini perugini. Questo evento che proponiamo è molto importante e lo abbiamo ideato anche con personalità e organizzazioni altrettanto di rilievo”.