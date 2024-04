Umbria, ipertrofia prostatica: incidenza superiore al 50% tra gli uomini oltre i 65 anni

In Umbria, una terra nota per la longevità dei suoi abitanti, l’ipertrofia prostatica emerge come una significativa sfida sanitaria. Con oltre centomila uomini anziani potenzialmente affetti, la ricerca di soluzioni efficaci è imperativa.

La patologia è caratterizzata dall’aumento del volume della ghiandola prostatica che causa sintomi irritativi e ostruttivi. I pazienti lamentano la difficoltà a urinare, lo stimolo impellente e una minzione frequente sia di giorno sia di notte.

Secondo la letteratura scientifica il problema è condiviso dalla metà degli uomini italiani sopra i 50 anni, fino all’80% negli ultraottantenni.

Il professor Ettore Mearini, direttore della Clinica Urologica a indirizzo oncologico dell’Azienda ospedaliera-universitaria di Perugia, privilegia le terapie mediche per gli ultraottantenni, mentre per i pazienti più giovani considera le opzioni chirurgiche, mirando a minimizzare gli effetti collaterali e a preservare le funzioni sessuali. La Clinica Urologica di Perugia, sotto la sua guida, si distingue per l’adozione del laser ad Holmium, rappresentando un’avanguardia nel trattamento dell’ipertrofia prostatica in Umbria.

Parallelamente, il team di urologia dell’Università di Perugia, guidato dal professor Giovanni Cochetti, ha contribuito a uno studio multicentrico, presentato al Congresso europeo di Milano, che ha esaminato due tecniche avanzate per l’asportazione di adenomi prostatici di grandi dimensioni.

Lo studio, che ha coinvolto oltre trecento pazienti, ha rivelato che sia la resezione transuretrale con laser ad Holmium sia la rimozione addominale mini-invasiva con tecnologia robotica offrono risultati comparabili, riducendo le complicanze rispetto ai metodi chirurgici convenzionali.

Per adenomi più piccoli, si preferisce la resezione endoscopica con corrente bipolare o l'uso del "greenlaser", particolarmente vantaggioso per i pazienti con maggior rischio di sanguinamento.

La clinica urologica di Perugia si fa notare per l’impiego prevalente di tecniche endoscopiche, che rappresentano il trenta percento delle sue attività chirurgiche, consentendo una preservazione ottimale della funzionalità e della qualità di vita dei pazienti.