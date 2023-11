INVIATO CITTADINO Prevenzione cardiovascolare, dove sei?

Ogni anno in Italia vengono colpite da infarto circa 120 mila persone. Di queste, circa 25 mila muoiono prima di arrivare in ospedale.

Di quei 95 mila che arrivano in un centro di cura, la mortalità scende drasticamente al 10,95%.

Per fare meglio. Ma non basta. Perché è noto che questi numeri potrebbero essere ancora diminuiti, addirittura dimezzati, se i Comuni puntassero a divulgare le manovre di primo soccorso partendo dalle scuole.

Purtroppo il Sistema sanitario non fa abbastanza per effettuare prevenzione.

La Regione dell’Umbria pubblicizza di aver sottoscritto un accordo con le farmacie, affidando loro lo screening cardiovascolare per i cittadini.

L’accordo è stato comunicato ma, a ben guardare, ci si rende conto che risulta ancora inadeguato.

È qualcosa, ma non basta. Lo screening cardiovascolare consisterebbe nella misurazione della pressione, del valore glicemico e basta.

Lo screening cardiovascolare è invece qualcosa di più complesso.

L’INPS, per esempio, fa effettuare lo screening cardiovascolare attraverso esami ematici completi, urine comprese, elettrocardiogramma, eco cuore e visita cardiologica.

Questioni di costi? Probabilmente sì. Tanto che, per lo screening completo, l’INPS paga 180 euro a paziente contro i circa 10 euro che spende la Regione dell’Umbria.

Pure i Comuni dovrebbero avere un ruolo attivo nel sistema prevenzione. Sempre che riescano a individuare le risorse.

Anche in Umbria, nelle farmacie aderenti all’iniziativa, professionisti debitamente formati sono in grado di misurare valori riferiti a colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, peso, altezza. Possono altresì fornire corrette informazioni su stili di vita idonei al mantenimento della salute, attività fisica, attitudine al fumo. E quant’altro occorre sapere per gestire in modo consapevole il valore salute.