Giornata mondiale del rene, tutte le iniziative a Perugia

“Una buona salute dei reni per tutti. Promuovere un accesso equo alle cure e una pratica terapeutica ottimale”. Questo lo slogan che riassume i contenuti della Giornata Mondiale del Rene, in programma giovedì 14 marzo.

Per la ricorrenza è prevista una campagna globale volta a orientare l’attenzione sulla rilevanza dei temi connessi alla salute dei nostri reni. Manifestazioni a sostegno dell’iniziativa sono previste in tutto il mondo, ponendo in evidenza l’efficacia della prevenzione e la consapevolezza dei fattori di rischio.

La scarsa attenzione sulla progressione delle malattie renali croniche verso l’insufficienza renale induce, infatti, inesorabilmente, al ricorso di costosi trattamenti salvavita, come la dialisi e il trapianto.

La campagna di sensibilizzazione, volta a promuovere la consapevolezza sulla malattia ha già impegnato l’associazione “Nordic Walking Equipe del benessere” con "una passeggiata di salute" svolta il 3 marzo a Pian di Massiano, mirata alla condivisione d’informazioni con specialisti.

Queste le iniziative sul territorio:

la struttura di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia disporrà di specifico materiale informativo a disposizione del pubblico;

analoga iniziativa presso le farmacie AFAS e Federfarma Umbria;

un punto d’incontro con alcuni nefrologi dell’Azienda Ospedaliera e Università di Perugia sarà allestito presso la farmacia Bolli di Ponte Felcino, attivo per tutta la giornata;

altro punto d’incontro è previsto nello spazio antistante all’Emisfero di Via Settevalli, di fronte alla farmacia, dalle ore 9 alle 13.30, a cura dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) e specialisti (Società Italiana di Nefrologia)-FIR (Fondazione Italiana del rene);

per la prevenzione nelle scuole è previsto un incontro tra nefrologi dell’Azienda Ospedaliera e dell’Università di Perugia, con gli studenti del Liceo Linguistico A.Pieralli di Perugia;

la proposta “Nefrologia aperta” è organizzata presso la Sala Coletta dell'Ospedale di Pantalla con l’incontro tra Medici di Medicina Generale e la cittadinanza, giovedì 21 marzo, dalle 9.30 alle 12.30.



Nel corso della giornata, la Fontana maggiore di Perugia splenderà di luce azzurra.



Informazioni dettagliate sull’argomento sono disponibili sul sito della Fondazione Italiana del Rene (https://www.fondazioneitalianadelrene.org/) e della Società Italiana di Nefrologia (https://sinitaly.org/)