Giornata mondiale del diabete: “Trasformare il limite in opportunità”

Il diabete è una condizione che richiede una gestione costante e attenta ma che non impedisce di realizzare i propri sogni e di vivere appieno la propria vita. Questo è il messaggio che vuole trasmettere il convegno “Trasformare il limite in opportunità”, organizzato da Corediab Umbria in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si terrà sabato 11 novembre alle 16.30 presso l’auditorium della Figc di Perugia.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti come Alessandro Baglioni per Simg, Simone Pampanelli per Sid, Chiara Di Loreto per Amd, e Stefano Nervo per Diabete Italia, la prima rete italiana di associazioni di volontariato per una patologia cronica alla quale Corediab Umbria ha recentemente aderito.

Corediab Umbria è una realtà attiva e dinamica, che conta tra i suoi membri Riccardo Vinciarelli, delegato regionale per il diabete di tipo adulto e membro del direttivo nazionale di Diabete Italia, Stefano Antonini, rappresentante regionale per il diabete di tipo 1 in età evolutiva, e Fabiana Reginelli, rappresentante regionale per il diabete di tipo 2.

A testimonianza del fatto che il diabete non è un ostacolo ma una sfida da affrontare con coraggio e determinazione, ci sarà l’intervento di Michele Marzano, persona con diabete di tipo 1, che ha realizzato il suo sogno di scalare l’Everest. La sua impresa non è stata solo un traguardo personale, ma anche un esempio e un incentivo per tutti i giovani che convivono con la stessa condizione fisica.

Durante il convegno si parlerà anche dell'importanza delle tecnologie nella gestione del diabete. L’utilizzo dei device, infatti, consente ai pazienti di monitorare meglio i livelli glicemici e di intervenire in modo più efficace e tempestivo. Questo si traduce in un miglioramento della qualità di vita e in una riduzione delle complicanze legate alla cronicità della malattia.

L'evento si concluderà nel tardo pomeriggio con la premiazione del concorso fotografico indetto dal Coordinamento “Il diabete, ovvero Mister D, in un click”.