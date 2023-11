Diabete, screening gratuiti a Collestrada: l'iniziativa dei Lions

Nei giorni scorsi all’interno del Centro Commerciale di Collestrada si è tenuto uno screening gratuito sul diabete organizzato dai Lions club della zona 9B del Distretto 108L: Perugia Host, Perugia Augusta Perusia, Perugia Concordia, Perugia Fonti di Veggio, Perugia Maestà delle Volte e Leo Club di Perugia in collaborazione con l’AILD ( Associazione Italiana Lions per il Diabete).

In un solo giorno, spiegano i Lions, "243 persone, tra cui diversi giovani, hanno chiesto di sottoporsi al test. Il diabete rappresenta una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello mondiale. Le persone affette da Diabete in tutto il mondo sono oltre 400 milioni e si stima che nel 2025 avremo oltre 700 milioni di diabetici. Questi numeri devono far riflettere perché il Diabete può ridurre la vita di 5-10 anni ed è una delle cause di malattie cardiovascolari , di cecità e di insufficienza renale. Una diagnosi precoce può indirizzare le persone verso un programma educativo volto a modificare uno stile di vita non corretto sotto il profilo alimentare e motorio".

"E’ stata una opportunità per noi Lions per metterci a disposizione della comunità in cui siamo radicati per svolgere un service su un tema che sta particolarmente a cuore all’Associazione Lions: la salute dei cittadini", spiega il presidente di zona, Antonio Cipiciani. E ancora: "Le persone che hanno chiesto di effettuare il test hanno voluto testimoniare la grande professionalità e gentilezza con cui sono state accolte dai medici e dai soci Lions e Leo presenti durante tutta la giornata. Tutto questo credo abbia contribuito nel raggiungere un così importante risultato. Senza dubbi il risultato più significativo è rappresentato dall’aver individuato alcuni casi di diabete e pre-diabete in persone che non sapevano di esserlo. Questo offre loro la possibilità di una diagnosi precoce fattore fondamentale per evitare il rischio di contrarre la malattia la cui gravità è spesso ignorata o sottovalutata. Un ringraziamento a Cecilia Villani, portavoce dell’Aild e testimone, insieme a tutti i Lions e Leo, dell’importanza di diffondere l’attenzione verso il diabete. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Elisabetta Torlone, del Lions Club Augusta Perusia, referente della nona Circoscrizione per la lotta contro il diabete che ha partecipato allo screening per tutta la giornata insieme agli altri medici".

"Un servizio molto utile alla comunità e fortemente apprezzato dai nostri clienti - aggiunge Roberto Lo Duca. direttore del Centro Commerciale Collestrada -. La testimonianza che Collestrada è sempre di più un luogo dove i servizi e lo shopping di qualità si fondono per far vivere ai clienti un’esperienza unica".