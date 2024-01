Alimentazione e prevenzione oncologica: il congresso dell'Università di Perugia. Ecco le linee guida per prevenire le patologie

L’American Institute for Cancer Research, assieme al Word Cancer Research Fund, ha stimato una riduzione dell’incidenza del 30% circa dei tumori seguendo una dieta sana, sullo stile della Dieta Mediterranea, e fino al 50% adottando anche corretti stili di vita.

Lo studio interesserà il congresso “Alimentazione e Prevenzione Oncologica” che tratterà, in maniera scientifica, di come l’alimentazione, associata a stili di vita corretti, rappresenti oggi la “Preventive Therapy” per l’insorgenza di malattie neoplastiche.

Il convegno si svolgerà giovedì 25 gennaio 2024, a partire dalle ore 9.00, nell’Aula Magna del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia.

Le raccomandazioni dell’AICR/WCRF 2018 e del Codice Europeo contro il Cancro (2014) concordano fortemente nell’indicare alcuni punti chiave per la prevenzione delle patologie oncologiche in merito ad alimentazione e stili di vita.

Le direttive:

Basare la propria alimentazione prevalentemente su cereali non industrialmente raffinati (e derivati), legumi, ampia varietà di verdure non amidacee, frutta

Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica e ultraprocessati (cibi ad alto contenuto di zuccheri o grassi come cereali da colazione, cracker, grissini, fette biscottate, pane in cassetta, cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, formaggi e affini ecc.)

Limitare il consumo di bevande zuccherate (bibite gassate e non, thè industriali, succhi di frutta, yogurt zuccherati e affini), che restano non raccomandate

Limitare il consumo di carni rosse (ovine, suine, equine e bovine, compreso il vitello)

Limitare il consumo di carni conservate (ogni forma di carni in scatola, salumi, prosciutti, wurstel e affini), che restano non raccomandate

Limitare il consumo di bevande alcoliche, che restano non raccomandate

Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi ad alto contenuto di sale

Fare una regolare attività fisica per almeno 30 minuti al giorno

Non fare uso di tabacco e non esporsi al fumo attivo e passivo



Programma del congresso:

I lavori saranno aperti, alle ore 9, dai saluti istituzionali di Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria, Maurizio Oliviero, Rettore Università degli Studi di Perugia, Vincenzo Nicola Talesa, Direttore Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Renato Fani, Presidente Ordine Biologi Toscana-Umbria e Professore Ordinario in Pensione (Genetica), Giuseppe Donzelli, Ordine Medici di Terni, Verena De Angelis, Presidente Ordine Medici di Perugia, Roberta Siliquini, Presidente Società italiana d’igiene SiTi Nazionale.

Seguirà l’introduzione da parte del prof. Fabrizio Stracci, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva cui seguirà la prima sessione, moderata dallo stesso Prof Stracci e dalla prof.ssa Anna Villarini, sul tema “Alimentazione e prevenzione dei tumori: focus sulla resistibile ascesa del cancro della mammella”.

