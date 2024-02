VISTI PER VOI Teatro Mengoni. Gioele Dix in uno spettacolo straordinariamente divertente

La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo è il nome del nuovo spettacolo di Gioele Dix, ispirato alla pagina dello scrittore e cronista del Corriere, per proporre squarci di ironia e umanità, fra reale e surreale.

In un bailamme di situazioni nelle quali gli fa da spalla una bravissima Valentina Cardinali, giovane attrice polimorfa e a suo agio nei continui cambi di personaggio, nei quali si vale di una mistilingua polidialettale che conferisce arguzia e (auto)ironia.

Il pretesto è costituito da una serie di brutte copie appallottolate che si immaginano lanciate dallo scrittore (lo stesso Buzzati) sulla strada sottostante, anziché nel cestino della carta.

Aprire le intrecciate carte e scoprirvi perle di umanità, per un teatrante come Gioele, è tutt’uno.

Al punto che ciascun lacerto diviene testo e pretesto di affabulazione.

L’operazione, riuscitissima, è quella di aver calato nella scena parole, situazioni e personaggi raccontati sulla carta. Il tutto nato per la lettura, non per la rappresentazione. E qui sta il miraculum.

Perché è difficile non restare affascinati dall’assurdo delle segretarie che piovono dal cielo (La ragazza che precipita), o meglio da un grattacielo.

O non credere (La giacca stregata) alla fabula della giacca dalle cui tasche escono denari ad libitum. Situazione analoga al plot del classico Un mandarino per Teo (di Garinei e Giovannini e film di Mario Mattoli).

Ma il bello è saperle raccontare.

Il tutto immerso in un’atmosfera magica e spesso indecifrabile che valsero a Buzzati l’epiteto di “Kafka italiano”. Che fu anche filosofo, nel senso che seppe indagare con venatura pessimistica l’avventura esistenziale, di cui alla fine rinunciò a cercare il senso. Con disperazione. E perfino autore di graphic novel (“Poema a fumetti”) che conservo gelosamente nella mia biblioteca personale.

Le musiche originali sono di Savino Cesario, con arrangiamenti dello stesso autore e Silvano Belfiore. I costumi, di Marina Malavasi e Gentucca Bini, sono semplici ed efficacissimi, con quella bella soluzione del solo-davanti. Le luci di Carlo Signorini.

Un insieme perfettamente integrato.

La confidenza di Gioele Dix con Buzzati viene da lontano, in quanto c’è una precedente collaborazione per audiolibri che comprendono, fra l’altro, il classico Un amore (storia di asserita natura autobiografica) e Il deserto dei tartari, asceso a parabola della condizione umana, sospesa fra attesa e disperata tensione, con trasposizione cinematografica di Valerio Zurlini (1976).

Un sodalizio, dunque, divenuto armonica e artistica simbiosi. In una trasposizione che traduce senza tradire. E di cui ci è stato dato di abbeverarci al magionese Mengoni.

Con divertimento ed emozione. Portandoci a casa qualcosa su cui meditare.