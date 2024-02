VISTI PER VOI Teatro della Filarmonica di Corciano. Sold out per un testo di Dacia Maraini

Sul palcoscenico Simona Cavallari e Federico Benvenuto (per la regia di Guglielmo Ferro) a mettere in scena Dialogo di una prostituta con un suo cliente, una tragedia che racconta l’universo femminile.

Una figura di donna, amareggiata da un mestiere che ne ha indurito il carattere. E che nel dialogo con un cliente, un giovane studente imbarazzato, dimostra il desiderio di dominazione e di rivalsa. Almeno inizialmente.

Perché lo spettatore va poi scoprendo che la volgarità della donna è più esibita che sentita. E che quel rapporto genera in lei passione e desiderio, rovesciando le parti.

L’azione è ambientata alla fine degli anni Sessanta, tempo di femminismo e documenta la sofferta rivolta della donna.

Il mercimonio del proprio corpo si rivela funzionale al mantenimento di un figlio. Che le suscita immensa tenerezza, facendole scoprire le ragioni per vivere ed esercitare il mestiere.

Ed ecco che il prostituirsi vale a rivendicare libertà e validità dell’antico slogan Io sono mia. Un desiderio di autonomia che va oltre le convenzioni del perbenismo. Perché di quella donna nulla sappiamo, né dell’albero da cui sia venuto quel frutto dolce e appagante. È la forza di una madre quella che trionfa alfine. Su qualunque giudizio moralistico e affrettato.

In questa scrittura drammaturgica Maraini riscopre storia e identità di un antico atto sacro. Quando il dono di sé era concepito come sacrifico rituale al dio. Che, in questo caso, è la maternità.

L’azione si svolge in 45 minuti (anziché i 75 promessi dal programma di sala) intensi e irriverenti.

La Cavallari torna sul luogo del delitto. Simona Cavallari – come si dice – torna sul luogo del delitto. E il luogo del delitto è proprio quella Corciano dove fu ambientata La Luna rubata (1996) una storia noir ispirata ai fatti del mostro di Firenze [ringrazio, per la consulenza, lo storico del cinema Fabio Melelli]. Alcune figuranti le hanno fatto visita ricordandole l’esperienza corcianese.

A fine spettacolo, in nome e ricordo del suo rapporto con Corciano, Simona Cavallari è stata gratificata con un omaggio floreale dagli ammiratori e dall’organizzazione.

Il chiarimento dell’assessore. Ci domandavamo il perché di alcune battute ripetute, nel corso della pièce, per ben tre volte. Racconta l’assessore alla Cultura di Corciano, avvocato Francesco Mangano: “Mi ha spiegato la Cavallari che i dialoghi ripetuti sono una trovata del regista per riempire quelli che in originale erano interazioni con il pubblico (il metateatro degli anni 60, epoca in cui è stata scritta la pièce)”.