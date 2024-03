VISTI PER VOI Rezza e Mastrella in una ricerca visionaria e dissacratoria

Al Morlacchi Hybris, modalità divertente/divertita di teatro ricerca. Con venature ideologico-politiche.

Pescando nei ricordi di studio, il termine greco antico indica l’orgogliosa tracotanza che porta l’uomo a ribellarsi contro l’ordine costituito, divino e umano. Atteggiamento spesso seguito dalla nèmesis, intesa come vendetta o punizione del sistema (sociale, politico, ideologico, religioso).

Ma il titolo è forse solo un pretesto. A meno che non si intenda come prepotenza quella del deus ex machina, lo stesso protagonista, che comanda e impera, pone e dispone, brutalizza familiari e colleghi, come nell’incontro di famiglia/tra famiglie, con presentazioni che sono una sarabanda di spostamenti di persone e di senso.

Una rappresentazione faticosa, specie per il protagonista. Che si cimenta in una baraonda di porte aperte e chiuse, spostate e dirottate.

Con giochi linguistici e concettuali vicini al paradosso. Intendendo etimologicamente parà-dòxa, ossia “metasenso/oltre il senso comune/la communis opinio”. Un po’ alla maniera dei filosofi cinici, che assumevano volentieri la denominazione di cani (sprezzante per gli altri, autocompiaciuta per loro).

Ci sono gag, come quella del fischietto, un po’ tirate, non senza sadico compiacimento. Con un pubblico complice, che si lascia sedurre e che ride. Anche troppo. Perché, al di là della forma, la sostanza – proiettata nel sociale – assume i colori del dramma.

Di una società prepotente che padroneggia sul singolo umiliato, asservito. Reificato.

Forse andiamo un po’ oltre. Ma lo spettacolo costituisce un’ottima occasione per riflettere sul teatro, sulla sperimentazione, sulla sua aspirazione di parlare a nuora perché suocera intenda. Ritenendo superate/sorpassate le modalità tradizionali di interlocuzione scenica.

Ecco: se di questo si tratta, l’operazione di Hybris funziona.

Opponendosi, intercettando l’abiezione e ponendosi con obiezione. Di coscienza.

Quanto alla forma, può piacere o meno. Ma questa è un’altra storia.