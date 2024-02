VISTI PER VOI Oltre Pirandello. Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani espandono il “chi è” dei 6 personaggi

Secondo appuntamento che propone linguaggio e contenuti nuovi per un classico della drammaturgia.

Ci vuole coraggio per affrontare e osare lo smontaggio/rimontaggio di personalità codificate sotto l’etichetta di classico.

Confessioni di sei personaggi è un riuscito esperimento di teatro sul teatro (al cinema sul cinema siamo ormai abituati per… uso e abuso).

Sia il testo che la performance di Caroline Baglioni e Stella Piccioni sono convincenti.

E bello è l’esperimento di integrare, interpolare, scavare dietro/dentro la maschera.

L’espediente della telecamera, usata con destrezza e astuzia, ci porta dentro i particolari, ci conduce all’esplorazione di dettagli di cose (un manichino con testa leonina e cravatta, la Lettera 22, le scarpe col tacco stratosferico) e di persone (un piede, un occhio da truccare, una bocca da irrossettare). In una raffinata diegesi che mostra la parte per il tutto. A dimostrazione della tesi che siamo uno, nessuno e centomila. E che la verità è celata in interiore homine.

Caroline e Stella interpretano, uno a uno, talvolta a confronto, i SEI. E lo fanno convintamente, per sé e per noi. Esaltando il dramma umano, le incomprensioni, gli equivoci. Quello che, forse, è realmente accaduto. Perché si sa che la vita è sogno. E forse, addirittura, ombra di un sogno.

Ma il male di vivere è incalzante e quotidiano.

Pirandello mostra i personaggi allo spettatore, lasciandoci la libertà di decidere a chi dar ragione, a quale versione credere.

Baglioni-Bellani scelgono invece una dimensione assertiva. Propongono, cioè, una lettura che non ammette scelte. Che offre e “impone” una chiave di lettura del carattere e dei comportamenti.

E sanno andare oltre. Spiegandoci un dietro le quinte che ciascuno aveva immaginato a proprio modo.

Aprono cassetti sigillati, hanno l’ardire di usarne la biancheria. Che non è mai di bucato. Come non lo è la coscienza. La nostra e la loro.

Il bric à brac finale sopra quel palcoscenico è da manuale. Metafora del disordine interiore che ci sconvolge. O della necessità di far ordine fuori e dentro di noi? Ma ne vale la pena?

Grazie a Caroline, Stella e Michelangelo per averci fatto tornare a casa con qualcosa su cui riflettere.