VISTI PER VOI Lella Costa al Morlacchi propone cento donne in cento minuti

Lella Costa (come Arturo Brachetti e Leopoldo Fregoli, ma senza mascheramenti) sul palcoscenico racconta l’orgoglio di donna, in una performance tra femminismo e femminilità.

Successo per lo spettacolo Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione. Ma è rivoluzione o legittima rivendicazione? Storia, affabulazione? Posizioni ideologiche? Certo. Certissimo. Anzi, probabile. Ma drammaticamente vero.

Uno spettacolo ispirato a “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini, progetto drammaturgico e regia di Serena Sinigaglia, scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti.

Si raccontano vicende che propongono figure di donne controcorrente, spesso colpevolmente sottovalutate. Che hanno dimostrato di saper/poter raggiungere traguardi impensabili.

Donne che hanno contribuito all’evoluzione dell’umanità, ma delle quali è raro trovare traccia nella cultura ufficiale di stampo rigidamente maschilista.

Qualche invenzione? Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale. Maria Telkes i pannelli solari. E poi scienziate di rango come Marie Curie, o politiche come Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana.

Per l’arte coreutica, Martha Graham e Pina Bausch che descrisse la vita danzando. E poi la Callas che cantò con la voce ed Emily Dickinson col verso.

Entrano in scena Anna Politkovskaja, Hannah Arendt, Mae West, Anna Frank, Marlene Dietrich, Artemisia Gentileschi e tante altre. Tra le quali l’eterna Raffaella, icona televisiva e donna tutt’altro che superficiale.

Con un ritmo tourbillon: una al minuto. E pure meno. Anche se ciascuna di loro meriterebbe uno spettacolo e una convinta celebrazione tutta per sé.

Tante, troppe? Troppo poco ricordate e non adeguatamente celebrate per il loro valore. Questo sì.

Finale sulla felicità. Che forse consiste nell’essere felici per se stessi. Da Seneca a Platone, da Montale a Gibran.

La soluzione proposta in chiusura (in un discorso invero un po’ intorcinato), è che conta più il viaggio che il traguardo. E che l’importante è cercare, non trovare.