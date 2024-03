VISTI PER VOI La festa appena cominciata… è già finita. Ginger e Fred, addio

Un adattamento rischioso. Prima di tutto perché il mondo felliniano, immaginifico e metaforico, va maneggiato con cura.

E poi perché intercettare, assimilare e ricreare la narrazione di Fellini, Guerra e Pinelli, un tris di scrittori col botto, non è cosa semplice. Occorre intelligenza e complicità.

Monica Guerritore ce l’ha fatta. Nel senso che, dopo una fase iniziale in cui lo spettacolo fatica a prendere i giri, innesta la terza e trascina, muove e commuove, diverte e converte il pubblico a suo piacimento.

Già, il pubblico. Bravissimo il pubblico perugino a interpretare la parte di… se stesso. Guidato con mano sicura dal direttore di studio/imbonitore che lo padroneggia e lo guida, gli fa fare quello che vuole, lo usa e abusa, lo corteggia e lo sbeffeggia. Una parte vestita con padronanza da un attore smaliziato e in perfetto sincronismo coi tecnici che svolgono un ruolo centrale nel dominare le scritte applausi e silenzio, gestite con assoluta padronanza.

Uno spettacolo che dà corpo a un’assoluta interattività. Con gli attori che scendono, dialogano, provocano, rispondono.

Con Monica Guerritore, un gruppo di attori che, oltre a Massimiliano Vado, annovera Alessandro Di Somma, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini e Claudio Vanni. Valorosa compagine in cui ognuno fa il suo, con diligente impegno.

Il testo, si direbbe, non è invecchiato. Sembra, anzi, aver preso una forza maggiore. Considerando che, specie per la tivvù, mala tempora currunt. Intendendo per tale la proluvie di spot e venditori che invade e pervade le case di quanti (come dice Arbore) hanno privilegiato la sudditanza al terribile elettrodomestico, scelto come moderno focolare.

Lo spettacolo, apparentemente gaio, si tinge di malinconia. E le musiche magistrali sottolineano ogni passo del racconto.

Che dimostra la pochezza, l’interessata falsità, il degrado di un mondo costruito sull’apparire e sulla venerazione del denaro. Tanto che l’ecco a voi è intriso di un umorismo funereo. Come documenta la non imprevedibile morte dell’ospite d’onore. Metafora di un potere decadente e consunto.

Poi, spente le luci, arriva inesorabile la tristezza. Anzi, lo sconforto. Come il clown con la lacrima vera, non solo disegnata sulle gote, seduto sul bordo della pista dove, fino a poco prima, brillavano le luci e si udivano le risate.

Così Ginger e Fred si lasciano. Ancora una volta. Rimpiangendo quello che poteva essere e non è stato. Con la Luna complice che non è scesa al momento giusto. E che continuerà a non essere per loro. E forse neanche per noi.