VISTI PER VOI Il Raffaello di Matthias Martelli si (ri)propone nel circuito TSU

Stavolta potrei chiamare la rubrica (RI)VISTI PER ME. Dato che sono corso a rivedere per la terza volta uno spettacolo che ha il crisma della rivedibilità. Ogni volta con occhi curiosi e rinnovato interesse.

Dopo Perugia e Magione degli anni scorsi, Martelli torna e fa il pieno.

A riprova dell’interesse elevato e costante verso una poetica affabulazione che intreccia filati artistici e biografici in un unico tessuto.

Raffaello, il figlio del vento di Matthias Martelli, resta un racconto avvincente e poetico.

Sarà che, per noi perugini, l’Urbinate è, prima di tutto, allievo del nostro Pietro l mèjo Maestro d’Italia. Dunque, un Raffaello ripetuto e rivisto alla luce del nostro innato sciovinismo.

Ma lo spettacolo continua, e continuerà, ad affascinare torme di spettatori. Lo abbiamo visto nel 2021 e lo spettacolo è migliorato

Matthias Martelli opera in sinergia con le musiche dal vivo del Maestro polistrumentista Castellan (in altra occasione, insieme alla violinista Giulia Giubba), entrando di prepotenza fra i maggiori esponenti della tradizione del teatro giullaresco e di narrazione.

Proponendoci un modo di fare biografia attraverso le opere che scandiscono la troppo breve esistenza del Maestro.

Anche con un filo di gossip erotico (Fornarina et similia)

Sotto la spinta di una necessaria rivalutazione del Rinascimento. Un tempo in cui l’Italia e le città italiane – Perugia fra queste – dettavano legge in materia di buon gusto, arte e mecenatismo. E ancora avremmo tesori nello scrigno come San Francesco al Prato et coetera non avessero dovuto subire gli oltraggi del tempo e le spoliazioni della gallica rapina.

Poscritto affettuosamente… polemico. Quando vidi lo spettacolo al Morlacchi, ricordo che, al termine, l’attore/autore vendeva al book shop una sua pubblicazione legata all’affabulazione.

Ebbi modo di suggerirgli di inserire nello spettacolo, e nel libro, un accenno all’affresco di San Severo, in Porta Sole, opera iniziata da Raffaello e finita da Perugino normai anziano, dopo la morte del primo. Sarebbe stato – suggerii – un bello squarcio non solo biografico, ma anche spettacolare. È difatti inusuale che alla stessa opera abbiano lavorato due geni così grandi. Così come è raro che il Maestro porti a compimento il lavoro dell’allievo.

Matthias rispose che non conosceva l’affresco. E passi! Ma poi aggiunse che quanto da me asserito non era possibile, in quanto Perugino era morto prima di Raffaello “perché più vecchio”.

L’affermazione è inconsistente. La realtà storica dice il contrario. Anche stavolta l’episodio è ignorato. Consiglio di mettere in piedi una seconda edizione del libro. E di aggiungere allo spettacolo questa notazione di sicuro interesse. La prima dote dell’artista è/dovrebbe essere l’umiltà. Ed è proprio il riconoscere di avere sbagliato che ci rende più grandi. E umani.

Post-poscritto. La foto distribuita dallo stabile lo effigia senza baffi. Mentre oggi Martelli li ha. Questioni, come si dice, di dettagli. Ma sta meglio così.

Post, post, post… Martelli rammenta che la collaborazione alla regia fu di Eugenio Allegri, recentemente scomparso. È stato bello ricordarlo.