VISTI PER VOI Il Natale visto dal lager. Al corcianese Teatro dell’Accademia, la favola malinconica di Giovannino Guareschi

Racconta la poesia che sorge dal dolore. Ricreando la narrazione che Guareschi, papà di don Camillo e Peppone (ma anche di tanto altro), inventò nei giorni del Natale 1944.

Chiuso in una gelida baracca, in Germania. Non meno gelida della capanna di Betlemme. E non c’erano il bue e l’asinello, ma i volti emaciati dei compagni di prigionia, a fantasticare sul mondo di fuori, privati del calore degli affetti più cari. Ma senza querimonie e a ciglio asciutto.

Raccontava il baffuto Giuanìn: “Mi hanno ispirato le Muse: Freddo, Fame e Nostalgia”. Già “nostalgia”, che letteralmente significa “dolore del ritorno”, anche se si tratta di “dolore per il non ritorno/per l’agognato ritorno”.

La Favola di Natale è stata proposta da Pino Menzolini (voce recitante) e Federico Gili (fisarmonica e arrangiamenti musicali).

Ricreando, in qualche modo, un clima, una temperie spirituale, una fetta di storia punteggiata di storie. Minime, ma con lo stigma della verità.

E il plot fa proprio riferimento alla prigionia, con un gruppo di uomini che ascolta una favola, inventata dal compagno, capace di riportarli al mondo che sta oltre il filo spinato. Un dolore che riassume tutti i dolori del mondo.

Un testo che non è solo narrazione, ma fiera denuncia. Fra tristezza e voglia di sopravvivere, anche ironizzando. Con intelligenza puntuta e secca umanità.

Disse Guareschi, malinconico e guascone, arguto e irriverente: “Io vi racconterò una favola e voi la racconterete al vento di questa sera, e il vento la racconterà ai vostri bambini. E anche alle mamme e alle nonne dei vostri bambini, perché è la nostra favola: la favola malinconica d’ognuno di noi”.

Mi ricorda le parole di Papa Giovanni e il discorso della Luna: “Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: ‘Questa è la carezza del Papa’. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola buona”. Lo chiamavano il Papa Buono, come se ce ne fossero di cattivi. E dei compagni di Guareschi, buoni o cattivi, alcuni non tornarono e non poterono fare una carezza ai propri bambini.

A proposito della prigionia, Guareschi rivendicò: “Non abbiamo vissuto come i bruti. Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l'infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, con un passato e un avvenire”.

Anche Guareschi, in qualche occasione, è stato polemico ed ha alzato la voce o il livello della satira. Ma non può essere annoverato tra i cattivi. Se non altro, perché è stato un grande scrittore. Grande. Veramente. E i grandi non hanno il diritto, né l’ambizione, di essere cattivi.

PS. Noterella filologica. Mi viene in mente che l’aggettivo italiano “cattivo” deriva dal latino captivus, dal verbo capere = “catturare”. E significa, appunto, “prigioniero”. Già, il prigioniero soffre, si ribella: è cattivo. Anche, o forse proprio perché, sta dalla parte delle vittime.