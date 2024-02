VISTI PER VOI Corciano. Brilla la stella di Shakespeare, rivisitata dall’“Onesto fantasma”

Una pièce che ribadisce la forza indefettibile dell’amicizia

Una proposta di teatro che fonde egregiamente classico e contemporaneo. Realtà e finzione.

Con la bella drammaturgia e regia di Edoardo Erba, Gianmarco Tognazzi (complici Renato Marchetti e Fausto Sciarappa, con la partecipazione in video di Bruno Armando), propone una vicenda che si lega alla realtà. E, nello stesso tempo, ci trasporta attraverso i sentieri del mistero. Dello spirito, verrebbe da dire.

Ci sono più cose tra cielo e terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia, è il caso di dire con Amleto.

Per mettere su comunque una stagione e convincere uno dei tre, riluttante, due amici decidono di mettere in scena l’Amleto e, fingendo di voler tenere in compagnia anche l’amico scomparso, gli riservano la parte del fantasma.

Fantasma, naturalmente, inventato. Per una presenza-assenza che illude.

Addirittura simulando una telefonata dall’aldilà.

Seguono una serie di confessioni dalle quali si comprende che fra i tre è serpeggiata sempre una certa invidia nei confronti dell’amico al quale aveva arriso un successo che lo aveva condotto nell’empireo mediatico (lavori con Zingaretti e quant’altro). Fino alla improvvisa scomparsa.

Ma, alla fine, niente è come sembra.

Perché quella telefonata che doveva essere effettuata con la complicità di un amico esperto informatico non è mai stata fatta. Eppure la telefonata è arrivata. Fatta… non si sa da chi.

Che sia un segno della compresenza dei morti e dei viventi?

A noi, amici di Aldo Capitini, piace pensarlo. Come deve averlo pensato il pubblico che stipava il corcianese Teatro della Filarmonica.

Fuori rappresentazione. Gianmarco Tognazzi precisa che la storia si rifà a una persona vera. A un amico che ha realmente calcato le scene insieme a loro e che è scomparso.

Portare in scena la pièce significa continuare a farlo vivere. Se le cose stanno davvero così, si spiega la commozione che i tre attori ci hanno regalato.

In effetti, Bruno Armando, scomparso nel 2020, è stato attore di cinema, teatro, televisione, oltre che esperto nella traduzione di letteratura contemporanea inglese e americana.

Per molti anni ha fatto coppia sulla scena teatrale con Gianmarco Tognazzi. Bella la performance Prima pagina, che li vide insieme.

Quando, insomma, il teatro è vita. E ci piace, anche e soprattutto, per questo.