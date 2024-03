VISTI PER VOI Al ridotto del Morlacchi ALDST, monologo di formazione volutamente sgangherato

Ce n’è per tutti, nelle riflessioni ad alta voce di Viola Marietti. Se ne sentono proprio delle belle. E delle brutte. Che più brutte e autodistruttive non si può.

Come, insomma, rovinarsi (?) la reputazione. Se uno ce l’ha.

Ce lo aveva anticipato nell’incontro col pubblico allo stesso Morlacchi. In occasione della sua partecipazione a Re Lear, in cui interpretava la parte della figlia buona.

Viola ci aveva messo in guardia sul fatto che questa pulsione autodistruttiva sarebbe emersa nel suo “Al limite dello sputtanamento totale”. E siamo andati a verificarlo di persona.

Traendone, in realtà, un vero e (in)sano divertimento.

Non solo per il cosa, ma anche per il come Viola lo dice. Lo dice, infatti, con una sincerità corrosiva che ricorre all’arma del paradosso. Mica tanto.

Perché nella quotidianità dei rapporti si va spesso oltre l’immaginabile. Ce lo insegnò Villaggio col suo umorismo che “sbranava” più che “graffiare”.

Viola, nell’interpretare i personaggi (di famiglia!), dipinge un affresco (che è poi un palinsesto), offre uno spettacolo antropologico. Disvela il… risaputo. Cosa, insomma, avreste avuto sempre voglia di dire e non lo avete fatto: per autocensura, perbenismo, rabbia soffocata dalla buona educazione e dai belli parlari. Racconta, insomma, di che lagrime grondi e di che sangue la quotidianità. Anche sul versante degli affetti familiari.

Perché Viola è figlia di una nota attrice. Di chi? Scopritelo da soli!

Il linguaggio è, sì, un po’ spinto. Ma può esserci, ormai, qualcosa di così spinto da épater les bourgeois? Forse perché i borghesi sono un ceto in via di estinzione. E lo stupore non abita più qui. Visti i pessimi esempi di quanti sono pagati per offrircene di buoni e che vengono meno ai propri doveri. Regolarmente.

Un linguaggio esplicito, dunque, quale si conviene. Per sputtanare il finto buonismo di un Natale acido e sfiancante, la nonna rincoglionita, la mamma ansiosa, le sorelle prevalenti, il babbo al ralenti, serate alcooliche, impossibilità di intercettare la luce in fondo al tunnel.

Niente autocommiserazione, beninteso. Ma tutto lo smarrimento di una giovane che sente di non poter corrispondere alle aspettative dei suoi. E nemmeno alle proprie.

Depressione e riflessione amara. Un po’ per celia, un po’ per… non morir.

Momenti di lucidità emersi per intervalla insaniae. Come il “De rerum natura” di Lucrezio.

Perché, a pensarci bene, è proprio questo lo stato delle cose. Che più “naturale” non si può.

Dissacrante? Perché, c’è qualcuno che crede ci sia ancora qualcosa da dissacrare?

Perfino la pulsione pseudo-religiosa per santa Rita provoca irrisione.

Le difficoltà dei millennial? Le difficoltà di tutti!