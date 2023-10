VISTI PER VOI Al Morlacchi in prima nazionale “Re Lear”, la tragedia più famosa del Grande Bardo

Un lavoro (per la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia) della durata di ben tre ore (intervallo compreso). Che si appoggia all'impegno dazionale, scrupoloso e appassionato di Elio De Capitani, nei panni del re, con 11 attori che rispondono ai nomi di Mauro Bernardi, Elena Ghiaurov, Mauro Lamantia, Giuseppe Lanino, Viola Marietti, Giancarlo Previati, Alessandro Quattro, Elena Russo Arman, Nicola Stravalaci, Umberto Terruso, Simone Tudda.

L’attualità del personaggio assume la forza di un apologo. La ricerca estenuante della verità. Il significato della follia. La cecità che si risolve nella comprensione dell’avventura esistenziale.

Uno spettacolo superbo. Una traduzione nuova di zecca, attualizzata (come la pistola in scena insieme alle spade) con espressioni tipo “Stiamo a vedere chi è in e chi è out”.

Una produzione di lusso in cui tutto gira alla perfezione: ogni attore nel ruolo, una colonna sonora straordinariamente efficace (forse un po’ troppo “sparata”), tempi perfetti. Un scenografia sofisticata nella sua semplicità. Costumi strepitosi, luci acconce. Alzi il dito chi rileva un difetto.

La Stagione al Morlacchi parte col piede giusto.

Uno spettacolo in cui si dà tanto. Di tutto. Troppo?

Nota a margine. In un teatro stipato (come si dice) “in ogni ordine di posti”, si è notata la presenza-testimonianza del Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Marco Squarta e del sindaco di Perugia Andrea Romizi. Non accade spesso. Segno di un’attenzione dovuta e di un rinnovato interesse verso la produzione culturale della Regione e della Città. Sono gesti simbolici che si caricano del valore aggiunto dell’amore per il territorio. Che è casa nostra.