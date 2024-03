VISTI PER VOI Al Mengoni Mario Perrotta porta in scena lo strepitoso “Dei figli”

Si tratta del terzo capitolo della trilogia In nome del padre, della madre, dei figli.

Spettacolo onorato col Premio Ubu 2022 nella categoria ‘Miglior nuovo testo per la scrittura drammaturgica’.

Lo spettacolo vede viribus unitis le potenzialità di Perrotta (che ritengo il vero drammaturgo) e Massimo Recalcati (psicanalista e saggista che, probabilmente, ha fornito dei puntuti input), alle prese con la lettura di un fenomeno attuale. Quello delle relazioni familiari.

Sul palcoscenico Luigi Bignone, Dalila Cozzolino, Matteo Ippolito, Mario Perrotta.

In video, Arturo Cirillo, Alessandro Mor, Marta Pizzigallo, Paola Roscioli, Maria Grazia Solano.

In audio, Saverio La Ruina, Marica Nicolai Paola Roscioli, Maria Grazia Solano.

Intendo sottolineare che gli interventi in absentia, specie quelli video, sono sostanziali per il lineare svolgimento del plot e che si tratta di comprimari, non di comparse.

La storia racconta di un maturo omosessuale (Perrotta) che lavora da casa a una sgangherata linea erotica per donne.

Ospita, a pagamento, tre giovani di pessime speranze. Un’avvocatessa (Dalila Cozzolino) irrisolta, due giovani (un trentacinquenne fragile e mammone e un venticinquenne che sogna un flash mob al Polo Nord) a condividere spazi esigui e comuni scomodità [da traduttore del Pinocchio di Carlo Lorenzini, noto con stupore che il più giovane si chiama Melampo, come il cane della fabula collodiana].

Una situazione che si trascina stancamente, con episodici contatti con familiari, a loro modo irresoluti e lassisti.

Un’indagine impietosa sull’essere figli per sempre. Perché, specialmente oggi, lo si è in servizio permanente effettivo. Per timore, o ansia, dello “scendere dal banchetto”, come diciamo a Perugia per indicare una posizione di privilegio. Che non si vuol lasciare per pigrizia. O per insicurezza. Specialmente in Italia.

Lungo lo Stivale sono infatti numerose le situazioni di questo genere. In cui si è incapaci di staccarsi: per pigrizia e colpevole inerzia.

Un’adolescenza senza fine. Perché la separazione è una frattura, che si teme insanabile.

… e se si avesse paura di uccidere i padri?. Forse anche perché non fa comodo.

Ma pure il ruolo dei genitori viene messo in discussione. Perché anche per lasciar crescere i figli occorre… ucciderli. Rescindere, insomma, un cordone ombelicale apparentemente protettivo, ma in realtà opprimente.

La narrazione si dipana con dinamismo ed efficacia. Senza sovrapposizioni. Tanto che – credo per non distrarre dagli interventi in video – l’azione degli attori in presenza, quando gli esterni intervengono, viene effettuata al ralenti, obnubilandola, mettendola sotto traccia. Una scelta registica di grande efficacia. Insomma: un escamotage per non rubarsi la scena.

La rappresentazione è strepitosa. Gli attori bravissimi: perfino a cantare.

La scenografia semplice ed efficace. Tanto che Mario Perrotta invita ad applaudire lo scenografo, venuto a Magione a vedere lo spettacolo.

Il vero fenomeno è il sincronismo tra interventi in presenza e in registrato. Tanto che mi è piaciuto rivolgere qualche domanda al tecnico. Di cui ho ammirato la straordinaria perizia nell’aver incastrato i file audio-video uno dentro l’altro: un discorso che mi ha tecnicamente intrigato. E che dimostra quanto impegno sia stato profuso in questa bella produzione.

Lo spettacolo è, in assoluto, uno dei più belli visti in stagione per tutto il circuito dello Stabile.