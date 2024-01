VINO E CIBO di Alvaro Visconti | Ecco come ti abbino un trentino "Sauvignon Teramara" con il pesce, il tutto in localino in Umbria

Nel nuovo appuntamento della rubrica descrivo un Sauvignon Blanc che ho bevuto quest’estate. A luglio, per festeggiare il superamento di un esame di mio figlio Giovanni, sono tornato con la mia famiglia a cena al ristorante Heliconia di Valtopina. Non è che non abbiamo molta fantasia, ma apprezziamo particolarmente la cucina, l’accoglienza e la disponibilità dello chef Antonio Falcone. Abbiamo scelto delle portate a base di pesce: io, in particolare ho ordinato degli spaghetti ai gamberetti e julienne di verdure ed un secondo di tonno con il suo contorno. L’abbinamento richiedeva un bianco ed ho scelto una bottiglia di Sauvignon Teramara della cantina Pravis del Trentino: per la precisione un 2021 con il 13% di alcol.

Il Sauvignon è un vitigno semiaromatico, che presenta cioè aromi riconducibili all’uva, tra i più coltivati al mondo; più di quanto accade per altre varietà, le sue caratteristiche si differenziano a seconda del territorio di coltivazione, delle condizioni climatiche e dell’epoca della vendemmia. Le luci soffuse del ristorante non facilitano l’analisi visiva, che, con un colpo d’occhio, fornisce informazioni sulla qualità e sullo stato evolutivo del vino. Alla vista il Teramara ha un colore giallo paglierino con riflessi verdolini, è limpido e luminoso, il che fa presagire una buona acidità; alla rotazione presenta una struttura non trascurabile per un bianco, indicatore di una certa morbidezza.

Il Sauvignon è un vino franco, che anche i meno esperti riescono a riconoscere con facilità: all’olfatto si presenta elegante, con profumi intensi che spaziano dalle note vegetali di foglie di pomodoro, di peperone verde e di erba tagliata, a note fruttate di pesca, di agrumi e di frutta esotica, ma anche aromi floreali di sambuco e note minerali. Profumi che persistono e che lasciano in sottofondo una delle caratteristiche del varietale, il sentore di bosso, che, se presente in misura lieve, contribuisce alla ricchezza e finezza del bouquet, mentre se è più marcato dà origine a odori poco gradevoli. Al palato è secco, molto fresco, sapido, ha un buon corpo ed una buona struttura, è avvolgente ed è coerente con il profumo ed è persistente; chiude con richiamo salino che dà eleganza. Nel complesso è pulito, netto, fresco e invita al nuovo sorso.

Complessivamente equilibrato per la tipologia di vino ed armonico, mi è piaciuto molto. Le sue caratteristiche lo rendono adatto per aperitivi, antipasti, pesce, zuppe di pesce, pasta con pesce, piatti con asparagi o con rucola, zuppe e minestre di verdure, ma pure con formaggi, anche di capra. Le pietanze preparate da Antonio Falcone, come del resto in occasione delle precedenti visite, oltre che sapientemente impiattate e belle a vedersi (curiosamente le mie erano entrambe cromaticamente arancioni), erano veramente buone e l’abbinamento si è dimostrato azzeccato sia con gli spaghetti ai gamberetti, sia con il tonno che con i piatti scelti dai miei familiari; anche mio figlio Giovanni, che gradisce soprattutto i vini rossi, forse ben disposto dal superamento dell’esame, ha apprezzato particolarmente il Teramara ed ha accettato un secondo calice, cosa che avviene raramente.

Il Sauvignon è piaciuto molto anche a Petronilla, la quale, oltre che chef dell’Agriturismo Angelucci, e quindi molto più competente di me in fatto di cibo, è sommelier dell’Associazione Sommelier A Tavola con Bacco. Nella carta viene proposto a 25 €, un prezzo sicuramente adeguato alla qualità del vino ed al livello del ristorante. Del resto, come ha scritto Shakespeare (Enrico IV), “buona cucina e buon vino, è il paradiso sulla terra!”. Non me ne voglia il sommo autore inglese, ma aggiungo e ribadisco che allo stato di benessere contribuiscono anche la buona compagnia ed un bell’ambiente.

Al ristorante Heliconia, a fine cena, lo chef si sofferma ad illustrare i suoi piatti, la scelta delle materie prime e la preparazione. E’ un bel momento, particolarmente per Petronilla, che è sempre aperta al confronto e che fa tesoro di alcune indicazioni, ma anche per me, perché ti fa sentire un ospite gradito, più che un avventore.