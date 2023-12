Vino e Cucina di Alvaro Visconti | Una straordinaria cena piemontese con tre calici da abbinare: Arneis, Barbera, Dolcetto d’Alba

Con il primo articolo della rubrica su Vino e Cucina ho descritto un rosso del Friuli, il Refosco dal Peduncolo Rosso, che avevo bevuto in Umbria. Questa volta mi sposto dall’altra parte dell’Italia, in Piemonte, ai confini con la Francia: di rientro da un viaggio in Borgogna mi sono fermato a Sauze D’Oulx ed ho cenato presso il ristorante L’Ortiché, cui le recensioni dei clienti, poi dimostratesi corrette, attribuivano un punteggio piuttosto elevato. Anche se il locale ha una ricca carta dei vini, ho deciso che avrei seguito uno dei tanti consigli del Presidente dell’Associazione Sommelier A Tavola con Bacco, Ennio Baccianella, scegliendo un vino della regione in cui mi trovavo.

Al corso di secondo livello, nel quale si era approfondito l’abbinamento del vino al cibo, una sera avevamo degustato, tra gli altri, un Arneis Roero, che mi aveva colpito per la sua finezza, il suo bouquet ricco, le note floreali e fruttate, la sua persistenza e per il suo equilibrio. Ideale per gli aperitivi, le sue caratteristiche lo rendevano versatile ed adatto per piatti a base di pesce o verdure, carni bianche, vitello tonnato, petto di pollo alla griglia, formaggi freschi.

Del menù de L’Ortiché mi avevano intrigato i capunet piemontesi (involtini di verza ripieni di salciccia di Bra su crema di verza viola con fonduta di toma) e le fettuccine con salsiccia di Bra, radicchio trevigiano e crema di tartufo. Mi sono detto che valeva la pena assaggiare l’Arneis presente nella carta dei vini e vedere se l’intensità e la persistenza che ricordavo fossero in linea con quelle che mi aspettavo dalle pietanze ordinate, con l’incognita della salsiccia di Bra, che non avevo mai assaggiato prima. Per la cronaca, la salsiccia di Bra, preparata con carne magra di vitello e con grasso di suino, è meno saporita e più delicata della nostra salsiccia umbra. Mia moglie Petronilla e mio figlio Giovanni erano orientati su altre pietanze che volevano abbinare con vino rosso.

Era un mercoledì sera e il locale aveva pochi avventori, per cui la Sig.ra Jill, quando ha saputo dell’attività di mia moglie, ci ha dedicato parecchio tempo per descriverci i piatti e la filosofia del suo locale. L’Arneis presente nella carta, Il Blangé della cantina Ceretto, ci ha spiegato, viene ottenuto con la criomacerazione, cioè lasciando le bucce a contatto con il mosto a bassa temperatura, il che consente unamaggiore e migliore estrazione degli aromi primari dell’uva. Se prima ero già ben disposto, dopo una tale spiegazione non ho più avuto dubbi: non potevo non bere questo vino.

Alla fine abbiamo deciso in maniera salomonica di chiedere 3 calici, uno di Arneis, uno di Barbera, uno di Dolcetto d’Alba (non avendo preso una bottiglia, la foto l’ho recuperata da internet). Il mio Arneis era limpido e vivace, di colore giallo paglierino marcato, nella rotazione nel calice ha opposto una certa resistenza, indizio di una struttura apprezzabile. Al naso si è rivelato intenso e persistente, con un bouquet ricco e fine, caratterizzato da note floreali di iris, camomilla, acacia, da sentori fruttati di mela, pera, agrumi, ananas e pesca, ma anche di erbe aromatiche, e da note minerali.

Al palato secco, fresco e fruttato, si è dimostrato in linea con quanto percepito all’olfatto, regalando un gradevolissimo finale, sostenuto da una buona sapidità e da una giusta punta di acidità. Nel complesso un vino franco, equilibrato, per la sua tipologia, ed armonico, che mi è piaciuto molto. Anche l’abbinamento non mi ha deluso: la tendenza dolce del taglierino era ben contrastata dalla sapidità dell’Arneis, mentre l’intensità aromatica della crema di tartufo trovava valida corrispondenza nella persistenza del vino; non male anche l’abbinamento con i capunet, con sapidità ed acidità che “pulivano” bene la verza e la fonduta.

Ma più di tutto mi è piaciuto in sé, fresco e beverino com’era, così ho deciso di fare il bis, anche perché, alloggiando vicino al ristorante, ero uscito a piedi e non rischiavo l’alcol test. Il conto è stato in linea con l’offerta del locale, ma non ricordo il costo del vino, non avendone ordinato una bottiglia. E magari è anche per questo che ne ho un così buon ricordo. Come ho un buon ricordo di quella cena, sia per la qualità del cibo, sia per l’ambiente, sia per l’accoglienza ricevuta. Accoglienza che considero essere un punto qualificante di un ristorante, ancor più della proposta

culinaria.