La Vignetta di Pino Pellegrini | Università per stranieri da Suarez alla bella Madalina Ghenea

Vi ricordate quando la vecchia dirigenza dell'Università per Stranieri era convinta di aver trovato un tesoro con il calciatore Suarez - in cerca di un passaporto italiano - e invece finì tutto in mano al Procuratore Cantone? Vi ricordate che esame strepitoso in un Italiano de tipo "io mangiare" "io andare"? Ma soprattutto mitica fu la frase: "Il bambino porta cocumella…". Cocumella? "Vuol dire cocomero". Risposta dell'attaccante: "sì sì! Peperoni".E va bene frutta, verdura che differenza fa? Ora però l'esame del giocatore di calcio è roba vecchia. L'Università degli Stranieri è uscita dal tunnel e punta in alto. E come? C'è una nota ufficiale dell'Ateneo: l'attrice e modella rumena Madalina Ghenea, già madrina del Love Film Festival, si è iscritta. Decisamente un cambio di passo rispetto al passato. E speriamo che stavolta nessuno scivoli nella cocumella. Viva la Satira!