Un’emozionante Videostory del “PGM” by EDU-UNC Umbria, animata da Persone e Territori di Perugia, tra gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024

di Unione Nazionale Consumatori dell'Umbria

Anche quest’anno, l’Area ‘Progettazione, Ambiente e Territorio’ dell’UNC - Unione Nazionale Consumatori - Umbria ed ‘Emotion, Discovery, Universe. (EDU)’ di Lisa Proietti parteciperanno al Festival dello Sviluppo Sostenibile con un evento dedicato al "Personal Green Market - PGM" by EDU.

Il PGM è un Incubatore di progetto, realizzato stagionalmente in occasione di date-eventi o particolari ricorrenze che promuove il ricordo, la condivisione e l'Economia Circolare attraverso tre declinazioni di storytelling, le sue tre Capsule Collections: "Storie di famiglia", "Ricordo di viaggio" e "Stili d'epoca".

Il Personal Green Market è in grado di coniugare il passato e il presente per un futuro identitario non individualista, attraverso il semplice atto del donare un proprio oggetto o abito che non si usa più, contro forme di spreco e utilizzi delle risorse naturali impropri, a favore di azioni di responsabilizzazione collettiva in chiave ESG.

Il 14 maggio 2024, alle ore 18:00, via web, verrà presentata la Videostory emozionale dei primi tre anni di vita del PGM, animata dagli oggetti selezionati dalle sue "Pioniere", dalle Storie salvate e dai Territori, tutti Perugini, che hanno accompagnato queste esperienze, riflettendo sull'ordine di contribuzione delle scelte rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell’ONU che il PGM sostiene, in particolare: Goal 12, Goal 13 e Goal 17.

Questa prima Videostory del PGM verrà pubblicata e diffusa attraverso i siti internet di EDU (https://www.emotiondiscoveryuniverse.com/) e dell’UNC Umbria (https://www.consumatoriumbria.it/).

Ogni ulteriore dettaglio sull’evento 'Videostory emozionale del primo triennio di vita del "Personal Green Market - PGM" by EDU-UNC Umbria' è visibile al seguente link: https://2024.festivalsvilupposostenibile.it/cal/20/videostory-emozionale-del-primo-triennio-di-vita-del-personal-green-market-pgm-by-edu-unc-umbria