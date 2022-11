LE NOSTRE RUBRICHE | L'Oroscopo di novembre di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende.... su lavoro e amore

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti agiorgia-3-2 Perugia, ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni zodiacali e e l'influenza che possono avere sulle persone. Un oroscopo su base mensile, professionale e ben curato. C'è chi ci crede, chi no, chi dice di no ma lo consulta e chi farà ironia: ma l'astrologia accompagna dalla notte dei tempi l'uomo. Buona lettura. Puoi seguirla su Facebook (clicca qui) e su Instragramm (clicca qui).

ARIETE

Ottima ripresa questa di novembre, la ruota della fortuna continua a girare a tuo favore. Soprattutto a fine mese e per tutto il 2023

Lavoro: tutte le situazioni che ad ottobre vi hanno preoccupato ora riprendono quota. C’è davvero un cielo fertile che non mancherà a darti ricompensa soprattutto a fine mese. Ottimi i giorni del 24e del 25

Amore: anche l’amore premia! È da tanto che sto dicendo che gli Arieti sono in pista, soprattutto quando Giove il 20 dicembre tornerà attivo. Vi farà proprio un regalo di natale. Novembre non scherza. Ottimo mese per gli incontri e nuove conoscenze. I single avranno moltissime occasioni. Anche chi si frequenta da un po’, pensa a passi più importanti. Ci sono giornate come quelle che vanno dal 24 al 30 che hanno molto da darti in passione. Ricorda bene, novembre e dicembre premiano gli ariete con l’amore. Non rifiutare.

TORO

Siamo arrivati al momento dell’anno dove fanno testa le opposizioni planetarie. Momenti di stress e di agitazione non mancheranno. Soprattutto dal 1 al 16 novembre.

Lavoro: la prima parte del mese continua ad essere molto nervosa e preoccupante. Bisogna mantenere un atteggiamento cauto e riflessivo. Nonostante ci siano ancora dei dubbi, Giove aiuta a mantenere ciò che hai conquistato. La giornata dell’ 8 novembre si registrerà un eclissi proprio nel Toro, e questo comporta stress, ansia e insofferenza. Non cedere all’influenze lunari. Molto meglio fine mese.

Amore: quando si parla di asse toro-scorpione così attivo, non escludo la scoperta di vari tradimenti o fatti incresciosi verso di voi. È un mese che mette a dura prova e dona tante incomprensioni. Se puoi evita azzardi fino a fine mese. Ora, non significa che tutte le coppie sono in crisi, ma se hai a che fare con Cancro, Scorpione e Leone dovrai fare molta attenzione. Particolare preoccupazione si registra anche in famiglia, qualche parente invadente. Fine mese è migliore.

GEMELLI

Calma e sangue freddo amici dei Gemelli, fine novembre arrivano le opposizioni e non bisogna fare il passo più lungo della gamba.

Lavoro: se ad ottobre non sei riuscito a risolvere qualche problema burocratico nel lavoro, cerca di farlo entro il 17. Spese impreviste saranno all’ordine del giorno, una mala gestione può costarti davvero cara. Non mancheranno tensioni con il prossimo, per questo è importante arrivare preparati. A fine mese potrebbe aiutarti un esperto, cerca di capire dove sta il problema prima che si ingrandisce. Tutto si sistemerà.

Amore: l’amore non promette bene, soprattutto se nella tua testa ci sono due persone. L’universo ti obbliga a scegliere. Se sei ancora indeciso o solo, è perché non hai avuto il coraggio di metterti in gioco. Anche in famiglia si avvertono dei disguidi, evita conflitti inutili. Un amico potrebbe accollarsi più del dovuto. Attenzioni particolari se stai con Pesci o Vergine, probabile che in giorni come il 23, 24, e 25 si possono registrare grandi rotture. Meglio se affianco hai persone simpatiche e positive a sostenerti. E qui, i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario potrebbero fare davvero la differenza.

CANCRO

Mese molto ricco e positivo, finalmente si aggiustano tante situazioni che si erano compromesse.

Lavoro: ottima ripartenza dal12, è un mese che parla di recuperi. Sei presente a te stesso e molto concentrato. Ottimi pianeti a sostenerti tra cui anche Giove che torna in tuo favore. Attenzione solo alle spese eccessive e compulsive. Dovrai farti furbo in questo mese, riscontri maggiori si registrano nei giorni del 3, 4 del 12 e del 14.

Amore: novembre riporta l’amore in campo, dovrai saper giocare bene. Non rimanere nei dubbi o nell’afflizione. Tutti i single registrano una grande ripresa con molti incontri favoriti. Complice un Mercurio e una Venere in ottimo aspetto. Le nuove storie sono eccitanti e passionali. Soprattutto, novembre aiuta i più audaci a sbloccare situazioni che non andavano. Quando ci sono ottime stelle gli amori nascono all’improvviso. Fino al 24 tutte le proposte che fate vanno a segno.

LEONE

Ti prepari all’ultima battaglia, per quanto nervoso i primi giorni, alla fine vinci te!

Lavoro: novembre inizia in maniera faticosa ma alla fine premia. “Chi l’ha dura la vince”, figuriamoci un leone! Ricordo che dal prossimo anno Saturno non vi sarà più opposto e non tornerà più per anni. Quindi stringi i denti. Soprattutto in giornate come 1, 2, 7 e 8. Poi andrà tutto in discesa. Il Sagittario appoggia il vostro cielo e dal 22 al 25 potresti ricevere un bel premio!

Amore: l’amore è ancora molto teso, soprattutto i primi giorni del mese. Non litigate troppo perché poi siete costretti a tornare sui vostri passi. I leoni sono persone che non tengono il rancore, ma le umiliazioni non le dimenticano. Perciò va fatta molta attenzione a non farli arrabbiare troppo. Bella ripresa dopo il 16. Meglio evitare rapporti complicati e godersi un po’ di sana ripresa. Ottime le giornate dal 24al26. Dicembre poi vi regala tanto.

VERGINE

Un cielo che va gestito con molta logica e prudenza. Sfrutta la prima parte.

Lavoro: criticità nel campo lavorativo che può presentarsi soprattutto dal 22 al 30. Grandi pressioni, polemiche e intralci. Anche alcuni accordi possono saltare, le fregature sono dietro l’angolo. Hai 7 pianeti su 10 sfavorevoli. Non sarà facile. Meglio accettare qualche compromesso prima del 16.

Amore: così come per il lavoro anche l’amore ha il suo peso. Parti in maniera positiva ma i rischi sono tanti. Se ci sono ex che ritornano fai molta attenzione alle loro vere intenzioni. Per le coppie che si sono ritrovate da poco, dopo il 16 torna un triste declino. A volte il passato va lasciato andare. Tra novembre e dicembre rimane in piedi solo ciò che vale. Il resto si annienta. Tensioni elevate con Gemelli e Pesci. Il 24 grandissime preoccupazioni.

BILANCIA

Discreto il mese di novembre. Attenzione solo alle giornate del 5 del 6 e 26 e del 27.

Lavoro: un oroscopo molto protetto e lineare quello di ottobre. Buoni aspetti possono annunciare anche diversi cambi di ruolo. Sei solo rallentato nelle decisioni per via della tua minuziosità. In questi due mesi di fine anno trai il tuo bilancio personale. Buone le giornate del 23e 24.

Amore: Novembre avanza in maniera piuttosto lineare. Intanto, i single e chi ha sofferto separazioni da poco, può contare su qualche novità dopo il 16. Buoni tutti i recuperi, apprezzati dal cielo. Il 19 Sarà molto interessante. Le coppie che sono in crisi o che si stanno separando è bene che chiariscono dal 23 al 30. Cercate di trovare un accordo armonioso. Il 2023 può essere critico per le separazioni.

SCORPIONE

Scorpione al centro dei riflettori. Dopo due anni di sofferenza è giunto il momento per riprendere quota.

Lavoro: Novembre mette al centro un energia più positiva, sei più attivo, intuitivo e producente. Fai attenzione alle giornate del 15e del 16 che sono dissonanti. Poi avrai tutte le carte in regola per tornare in campo. Il 14 regala invece più risorse, che siano economiche o alleati migliori.

Amore: ho parlato spesso del momento della rivincita nel cuore. Intanto va precisato, che lo scorpione non è tipo da “porgi l’altra guancia”. A suo momento ti rende un bel ceffone. Quindi questo cielo onora tutti gli scorpioni che sono stati traditi e umiliati. Perché ora i conti si fanno salati. Ottime le giornate del 12 e13 per riprendere campo passionale. I rapporti sinceri prendono una buona quota importante. E sarai all’altezza di ogni aspettativa. Sei più attraente e magnetico. Le prime due settimane di novembre ti danno importanza per ottenere una bella soddisfazione.

SAGITTARIO

Finalmente torna il Sole e con lui il tuo sorriso. Prepara arco e freccia perché è tempo per te!

Lavoro: buoni transiti planetari a partire dal 16 con Venere, Mercurio e Sole che fanno capolinea nel tuo segno incrementando i guadagni e le occasioni. Solo Marte opposto fa registrare un po’ di tensione, riconducibile alla fretta. Prendi il tempo con più calma, otterrai il massimo.

Amore: ci sono giornate dal 23 al 28 che riattivano i sentimenti in maniera bella, serena e appassionante. Se senti ancora dei turbamenti legati al passato lasciale andare. Le occasioni saranno stupende e se farai la scelta giusta, entro natale può nascere qualcosa di importante. Certo che molte cose andranno chiarite una volta per tutte. Ma sta volta, sarai te a vincere. Perché, chi perde un sagittario lo rimpiangerà per lungo tempo.

CAPRICORNO

Novembre è più tranquillo rispetto i mesi passati, buon recupero nei giorni 7,8 e ancora 17 e 18.

Lavoro: finalmente una situazione migliore rispetto a prima, ora non hai pianeti sfavorevoli e questo ti dà un bel punto di slancio. Sicuramente in questo mese parlerai chiaro e metterai tutti i puntini sulle “i”. Mercurio, Venere e Sole ti appoggiano. Anche Giove non è più dissonante. Quindi sfrutta i vantaggi che si presentano nelle giornate del 17, 18 e 26.

Amore: bella anche la collaborazione sentimentale di questo periodo. Chi ha seguito i miei precedenti consigli su ottobre e non si è messo troppo nei guai, ora recupera molte cose. Siete più sereni e attraenti. Certo non aspettatevi miracoli, ma sicuramente i sentimenti tornano protagonisti. Belli i rapporti con Toro, Scorpione e Vergine.

ACQUARIO

Un mese che inizia in maniera pesante con Urano, Venere, Mercurio e Sole contrariati.

Lavoro: i primi giorni del mese si registra molta tensione. Probabile che per la testa ti frullino mille idee, tra cui anche quella di buttare tutto all’aria. Ti consiglio di non prendere decisioni nei primi 20 giorni. Perché potresti pentirti. Cerca anche di pensare a chi ti sta vicino, che molto spesso non capisce cosa ti stia succedendo.

Amore: giornate che vanno dal 6 al 16, sono giorni complicati e come spiegavo anche nel paragrafo sopra, potresti chiudere relazioni da un giorno all’altro. Tutto questo è solo un momento passeggero che migliorerà a partire dal 16, quando Venere non sarà più dissonante. Rimani tranquillo e pensa ad altro se puoi. Ottimo fine mese per i single.

PESCI

Novembre è un mese che si divide in due, la prima parte molto buona e da sfruttare, la seconda troppo delicata.

Lavoro: i primi giorni del mese è possibile che ti senta pieno di energie e di proposte interessanti. Poi man mano andranno crescendo le tensioni. Fai attenzione a chi ti sta vicino, sarà proprio quello il problema. Invidiosi e copioni sono all’ordine del giorno. E dal 21 al 30 ti metteranno molto i bastoni tra le ruote.

Amore: bella questa prima parte del mese per I sentimenti. Intanto vanno fatte due precisazioni. Se sei single avrai molte occasioni favorevoli per vivere rapporti occasionali che in futuro possono essere migliori. Ci sarà tanta voglia di amare e di capire se certe relazioni valgono. Le coppie invece, si preparino a un fine mese difficile. Il momento peggiore sarà intorno al 24, quando si presenta una resa dei conti. Agisci bene questi primi 15 giorni per tutelarti al meglio.