Oroscopo 2023, speciale coppie (tra i segni) di Giorgia StarSeed: ecco chi sale e chi scende.... chi è più o meno compatibile

Carissimi astro amici, sono lieta di presentare un Oroscopo interamente dedicato al campo sentimentale e amoroso per i nostri segni zodiacali. Il cielo del 2023, ci descrive perfettamente quali sono le dinamiche migliori all'interno delle coppie dello zodiaco, oggi ve ne voglio parlare coppia per coppia, segno per segno. Una premessa particolare ce la propone proprio Venere, che in questo anno, farà un lungo transito nel segno del Leone. Ad accompagnare questa novità nel cielo del 2023, Saturno entrerà nel segno dei Pesci.

Queste dinamiche aumentano il desiderio di vivere in coppia, improvvisamente dopo un cielo tipicamente acquariano, si rivaluterà la dinamica della sfera sentimentale. Matrimoni, convivenze e ufficializzazioni di relazione tornano con dei valori positivi per lo status sociale.

Saranno aggiunti i valori tradizionali, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando Giove entrerà nel segno conservatore del Toro. Ed è così che, il 2023, descrive la vita di coppia, arricchendo le relazioni in modo da costruire fondamenta più valide.

ARIETE CON ARIETE

Le coppie che condividono lo stesso segno zodiacale, sono sempre molto forti molto dinamiche e in simbiosi. Questo rimane un ottimo anno per questa coppia grazie anche al continuo transito di Giove nel vostro segno. Può essere ancora un anno molto costruttivo e ricco di sorprese. Il periodo più nervoso rimane quello autunnale.

ARIETE CON TORO

Questa accoppiata zodiacale si attira molto soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sessuale. C’è una crescita molto positiva, fate particolarmente attenzione alla gelosia che è una dinamica che si attiva molto spesso per questi due segni. Nella seconda parte di maggio il desiderio di avere una relazione ufficiale, convivenza o matrimonio sarà veramente elevata.

ARIETE CON GEMELLI

Questa è una delle coppie, astrologicamente parlando, predisposte dallo zodiaco. Questo anno con questo transito saturniano, può mettere alla prova la coppia, soprattutto per quanto riguarda le economie e i problemi lavorativi. Rimane comunque una coppia molto soddisfacente soprattutto nella parte estiva. Chiedo all’ariete di non cercare di dominare e controllare il compagno gemelli. Mentre il gemelli deve fare scelte meno superficiali, per evitare la classica collera aretina.

ARIETE CON CANCRO

Questa è una coppia che molto spesso crea diverse dissonanze. In questo anno sicuramente il soggetto ariete sarà molto determinato, mentre il soggetto cancro vivrà con più incertezze. Mi riferisco soprattutto alle coppie che già hanno affrontato delle difficoltà nel 2022, se ci sono problemi questi andranno risolti entro l'estate.

ARIETE CON LEONE

È una grandissima coppia l’Ariete con il Leone entrambi segni di fuoco. Ad aiutare l’andamento sentimentale di questa coppia sono predisposizioni astrali particolarmente favorevoli in questo 2023. Il Leone conta su grandissimi progetti, avere a fianco un partner come l'Ariete, darà grandissime soddisfazioni. Ottimo anno di crescita e di sviluppo. La considero una delle migliori coppie per tutto il 2023.

ARIETE CON VERGINE

L’ariete è uno dei segni più impulsivi dello zodiaco, La Vergine è il segno sicuramente più analitico. Quando questi due segni fanno coppia, vanno tenute sotto controllo entrambe le loro qualità. In questo anno il segno della vergine dovrà affrontare non pochi problemi sentimentali è necessaria una collaborazione tra questi due segni. Può risultare un anno interessante se l'Ariete saprà motivare il partner Vergine e se il Vergine saprà dare più solidarietà all’Ariete.

ARIETE CON BILANCIA

Come comunemente si usa dire: gli opposti si attraggono. L’apice di questa coppia si manifesterà nel periodo estivo. Se stai guardando questo oroscopo perché sei già in coppia ufficializzata, bisognerà osservare se dallo scorso anno si sono verificate dei momenti di stallo. In questo caso l’Ariete potrebbe allontanarsi, non più disposto ad ascoltare i problemi della Bilancia. Non sarà di certo un anno semplice per questa coppia.

ARIETE CON SCORPIONE

Una coppia davvero molto forte, entrambi sono governati da Marte, l’energia che emana una coppia come Ariete Scorpione, di sicuro fa invidia a molti. Lo Scorpione e di spirito più taciturno rispetto l'Ariete, questo può generare una certa insoddisfazione dovuta alla noia. Resta comunque una coppia valida, da fine maggio consiglio di fare molta attenzione

ARIETE CON SAGITTARIO

Grandissima coppia zodiacale, l’Ariete con il Sagittario sa essere una delle coppie migliori dello zodiaco e soprattutto in questo 2023. Tra di loro scatta sempre quella scintilla passionale, attrattiva è meravigliosa tipica dei segni di fuoco. È un anno che fa veramente al caso vostro, tra giugno ed ottobre il momento migliore. L’unico consiglio che mi sento di dare a questa accoppiata è quello di fare le cose lentamente, di non fare mai le cose troppo impulsivamente. Che di per sé, è una delle cose più difficili per questi due segni.

ARIETE CON CAPRICORNO

Contrariamente a quanto si pensa, considero la coppia Ariete e Capricorno veramente molto ben disposta. In questo 2023, le difficoltà più rognose possono avvertire nei primi 5 mesi. Siate cauti in nei primi mesi perché poi le cose andranno migliorando e soprattutto non entrate in competizione tra di voi ma, siate uniti nel combattere insieme e allora sarete una delle coppie più vincenti dello zodiaco.

ARIETE CON AQUARIO

Bellissima la coppia acquario e ariete, a patto che; l’ariete non cerchi di imporre le proprie idee visto che l'acquario è uno dei segni meno predisposto a seguire le regole. Questa è una di quelle coppie che parte subito benissimo, poi però, riscontra tutte le difficoltà del caso. La prima parte dell'anno è particolarmente favorita, da fine gennaio a tutto il mese di Marzo saranno i momenti migliori per concretizzare questa coppia. Invito l'acquario a non fare scelte troppo azzardate perché l'ariete non è un segno calmo e paziente.

ARIETE CON PESCI

Questa è una coppia dai caratteri molto diversi, non sempre allineati tra di loro. L’ariete e l'azione prima del pensiero mentre il pesci e il lungo pensiero prima dell'azione. Dopo maggio non è un periodo difficile per questa coppia ma gli imprevisti chiaramente ci sono sempre e tutti i giorni. Non vorrei che questa coppia vivesse di segreti e di difficoltà represse cercate di comprendere veramente se sia una persona compatibile con voi

TORO CON TORO

L’accoppiata dello stesso segno rimane sempre una di quelle più forti all’interno delle coppie zodiacali. Questo 2023 in particolare rende l’accoppiata Toro con Toro una delle migliori di tutto lo zodiaco. Se quindi stai leggendo questo Oroscopo e hai un partner del segno del Toro proprio come te, Giove a partire da maggio, vi regalerà ancora più voglia di stare insieme. Si ingrandisce il desiderio di fare una famiglia, matrimonio, convivenza e tutti i progetti si concretizzeranno entro questo autunno

TORO CON GEMELLI

Il segno del Toro è un segno tendenzialmente calmo e pacato, mentre il segno dei gemelli rimane sempre allegro e dalla vita molto movimentata. Queste due differenze possono creare un po’ delle difficoltà all'interno di questa coppia. Se entrambi lavorerete sull'ironia e sul come non annoiarvi, allora riuscirete a superare grandissime difficoltà. Il gemelli non ama le persone ansiose, il Toro non ama le persone superficiali, cercate di evitare questi due difetti per non provocare il partner. Migliore la parte dopo maggio.

TORO CON CANCRO

Questa è un’accoppiata di quelle tradizionali e molto affini, entrambi tenete molto ai progetti familiari a lungo termine. Siete due segni molto territoriali che amano costruire insieme. Il problema in questo anno, insorge nella prima parte, quando il segno del cancro deve comunque far fronte alle dissonanze di Giove. in estate si migliorerà tantissimo e in autunno se si sarà lavorato tanto si otterranno grandissimi occasioni costruttive per la coppia.

TORO CON LEONE

Questa è una delle coppie zodiacali che condivide la stessa qualità, ovvero: la qualità dei segni fissi. È una coppia che condivide spesso lo stesso interesse per le cose belle, lussuose, per i piaceri della vita. Sanno entrambi donarsi le attenzioni che meritano ma guai ad entrare in competizione. Particolare attenzione in questo 2023, va fatta dopo maggio. Sarà proprio il partner del segno del Toro a dare grande sostegno in questo anno. Tenete sotto controllo le economie e le interferenze familiari.

TORO CON VERGINE

Il famoso detto: l'unione fa la forza, è proprio un'ispirazione dovuta all'accoppiata del segno del Toro con quello della Vergine. La seconda parte dell’anno di questo 2023, offri ai segni di terra quali Toro e Vergine, Grandi opportunità di crescita. Questa è tendenzialmente una coppia molto duratura, con la grande capacità di costruire basi solide. Fate particolarmente attenzione, alle opposizioni di Saturno sul partner della Vergine. Ci vuole molto dialogo, spero che gli amici della Vergine facciano uno sforzo in più.

TORO CON BILANCIA

Sia il segno del Toro che quello della Bilancia, sono entrambi governati dal pianeta Venere. Questo la dice già lunga sulla dinamica relazionale di questi segni. Per entrambi è molto importante l’immagine, la copertina, l'idea che gli altri si fanno di voi. Ci tenete moltissimo a ricevere gli apprezzamenti da parte degli altri, spesso trascurando il vero senso dell'amore. È possibile che in questo anno soprattutto nella prima parte, il bilancia, si senta poco fiducioso o comunque, incapace di affrontare alcune situazioni che sono emerse già dallo scorso anno. Evitate di stancare troppo il partner del segno del Toro e cercate di godervi le cose con più semplicità. Nel complesso un anno in ripresa a partire da maggio.

TORO CON SCORPIONE

Questa è una di quelle accoppiate all’interno dello zodiaco molto forti e molto durature. Nonostante siano segni opposti, sono dotati di una grandissima capacità magnetica che li attrae in continuazione. Certo, il Toro è più vanitoso mentre lo Scorpione tende più ad isolarsi. Quando si mettono in atto certe dinamiche è quasi sicuro che entrambi provino un forte senso di gelosia. Come una bomba che esplode, questa è una delle peggiori dinamiche che può presentarsi. Fate attenzione soprattutto nei riguardi dello scorpione, quando Giove si troverà in posizione opposta e in estate quando Venere farà un transito dissonante per entrambi. Evitate di mettere benzina nel fuoco, stuzzicando il vostro partner con il tentativo di farlo ingelosire.

TORO CON SAGITTARIO

Questa è una di quelle coppie che difficilmente si nota all’interno dello zodiaco, salvo partner con forti valori di terra o di fuoco. Lo stato d’animo tranquillo e pacifico del Toro, poco si addice l’avventuroso Sagittario che detesta ritrovarsi in relazioni noiose e morbose. Il Toro è un segno che non ama cambiare il proprio stile di vita mentre invece il Sagittario, essendo un segno mutevole, è particolarmente predisposto al cambiamento. Eppure questo 2023, offrirà grandi occasioni per entrambi: Saturno aiuterà il Sagittario ad essere più concreto e pragmatico. Urano e Giove aiuteranno il segno del Toro ad avere una visione nuova e trasformativa delle cose. Se entrambi accolgono bene queste due iniziative astrali, la coppia potrebbe davvero funzionare. Marzo e maggio saranno fondamentali per vedere se queste relazioni siano alla vostra portata.

TORO CON CAPRICORNO

Quando il Toro fa coppia con il Capricorno, è difficile comprendere se l'amore sia per il portafoglio o per il cuore. Ad entrambi piace l’ambizione, lo stare bene economicamente. Qualsiasi cosa frutti davvero bene materialmente all'interno della coppia. Molto spesso questa accoppiata non solo genera una relazione, ma anche grandi collaboratori all'interno dell'ambito lavorativo. L’aspetto lavorativo a quello sentimentale spesso è la chiave di successo per questa accoppiata, a partire dal mese di maggio sarà particolarmente favorita.

TORO CON AQUARIO

Se c’è una coppia con grandissime differenze questa è proprio la coppia Toro e acquario. E come mettere il giallo vicino al blu e cercare di farli passare per gli stessi colori. Ma c’è una nota in vostro favore, in questi ultimi anni il segno del Toro ha ospitato per lungo tempo il transito di Urano, dominante del segno dell'acquario. Infatti in questi ultimi tempi si sono registrati molti casi relazionali tra Toro e Acquario. Nel 2023 per questa coppia ci saranno diverse sfide, sicuramente molto più leggere rispetto a quelle vissute negli anni precedenti. Particolarmente attenzione lo farei dal periodo che va da giugno a settembre.

TORO CON PESCI

Questa è una coppia che tendenzialmente è molto agevolata: il Toro tende sempre ad osservare il segno dei pesci e ad attrarlo della sua vita. Questo perché è una coppia che nasce spesso e volentieri grazie al sestile. È una delle coppie più dolci e romantiche dello zodiaco, il pesci ama prendersi cura del Toro e viceversa. A patto che, non ci si disperda in visioni troppo oniriche ed idealizzate. È un anno che comunque promette molto bene soprattutto se il Pesci riuscirà a far fronte all’ingresso di Saturno nel suo segno. Il compito del partner del segno del Toro, sarà proprio quello di sostenere le ansie e i turbamenti che possono insorgere nel segno dei Pesci.

GEMELLI CON GEMELLI

L’accoppiata gemelli con gemelli sicuramente non è una coppia che tende ad annoiarsi o che comunque é insofferente alla vita di coppia. Gli unici problemi che si riscontrano in questo anno sono dovuti al transito di Saturno, che punta il dito nel cercare di farvi concretizzare le cose. Voi non siete particolarmente predisposti a darvi una stabilità, per questo siete segni mutevoli o mobili, eppure in questo anno è proprio quello che dovete mettere in pratica. Buoni sono tutti i progetti costruttivi che avverranno a partire da Marzo all’interno di questa coppia. Bella la parte estiva molto passionale, fate particolarmente attenzione a non trasgredire anche perché giocate con il vostro gemello.

GEMELLI CON CANCRO

Non sono una grande sostenitrice di questa coppia, ammesso che non ci siano grandi valori congiunti tra i due segni per vicinanza. Tendenzialmente il segno del Cancro scarica molta frustrazione verso il partner, questo tipo di dinamica in un segno come quello dei Gemelli genera noia. Ovviamente è inutile dire che quando un Gemelli si annoia cerca altrove. Chiaramente tutto questo genera ancora più frustrazione nel nativo del segno del Cancro. La seconda parte del 2023 è migliore per far funzionare questa coppia ma cercate di trovare soprattutto dei punti in comune per farla funzionare

GEMELLI CON LEONE.

La coppia Gemelli Leone è da sempre una delle coppie più belle teatrali di tutto lo zodiaco. Qualsiasi siano i progetti e i piani di azione di una coppia già costruita da tempo e bene metterli in pratica nei primi mesi. In estate entrambi godrete di un lungo transito di Venere nel segno del Leone e questo farà crescere di molto la vostra relazione. Il tasto dolente riguarda le finanze e le spese, visto che entrambi siete un segno dalle mani bucate. Attenzione sia per il gemelli con la quadratura di Saturno, sia per il Leone con la quadratura di Giove. Non vorrei che una coppia bella e divertente come la vostra dovesse fare i conti con chi ha speso più dell’altro.

GEMELLI CON VERGINE

Per la coppia Gemelli con Vergine in questo 2023 vorrei parlarvene approfonditamente. Intanto facciamo una premessa: entrambi sono un segno governato da Mercurio, l’intesa mentale è subito molto attiva su questi due soggetti. Ad entrambi piace parlare moltissimo poi però, avviene sempre il blocco. I Gemelli potrebbe annoiarsi oppure sentirsi fuori luogo dai continui disapprovamenti da parte del partner. La Vergine, non scende facilmente a compromessi soprattutto se si rende conto di avere un partner particolarmente superficiale al suo fianco. Da Marzo e per tutto il 2023, Saturno farà un lungo transito dissonante per il segno dei Gemelli ed opposto al segno della Vergine, questo genererà molte tensioni all'interno di questa coppia. Ci vuole molto sostegno e se non si è protetti da un affetto vero e reciproco entro il 2023 molte situazioni finiranno definitivamente.

GEMELLI CON BILANCIA

Area con aria genera sempre un buon risultato. Da inizio anno che la Bilancia sta affrontando diverse situazioni scombussolanti che involontariamente possono essersi riversate sul compagno Gemelli. Il partner dei gemelli invece a partire da Marzo potrebbe andare incontro a tutte quelle tematiche classiche che porta una dissonanza di Saturno. Questo sarà un anno che, se vissuto con il giusto impegno e con la forza di sostenersi a vicenda, vi renderà una delle coppie più vincenti e resistenti di tutto lo zodiaco. Bella la parte estiva ed inizio autunno.

GEMELLI CON SCORPIONE

Questa è una di quelle coppie dello zodiaco che fa “comunella”. Sono entrambi segni molto ironici e spesso cinici. Anche la mitologia ce la dice lunga sul come; Mercurio sia l’unica divinità che poteva aver accesso nell’Ade, Regno di Plutone. Infatti entrambi riescono a mantenere molto attiva una parte di interesse mentale sia sotto il profilo sessuale sia sotto il profilo intellettivo. DIsaccordi maggiori nascono proprio tra il periodo di maggio/ luglio e ancora nel periodo di dicembre. In questo anno lo Scorpione deve cercare di incoraggiare maggiormente il segno dei Gemelli cercando di non fare troppa pressione, mentre il segno dei gemelli deve cercare di accogliere i consigli del partner senza risultare troppo frivolo nel metterli in atto.

GEMELLI CON SAGITTARIO

Ecco un accoppiata che in questo anno può raggiungere grandissimi risultati. Nonostante questi siano due segni opposti sono tra i più simili di tutto lo zodiaco. Proprio perché l’uno è lo specchio dell’altro. Quando un Gemelli incontra un Sagittario, nasce da subito una grande intesa e armonia. Difficilmente si dividono, proprio perché insieme stanno bene . Se stai leggendo questo Oroscopo e sei in coppia legata da tempo, non escludo l’idea di una convivenza o di un matrimonio che grazie al transito di Saturno aumenta la capacità costruttiva per entrambi. Se invece, siete una coppia nata da poco, evitate tutti quegli atteggiamenti noiosi, appiccicosi o troppo possessivi, perché sapete benissimo che li odiate entrambi. Questi sono segni che amano le avventure, amano vivere, amano divertirsi e nel mezzo di tutto questo amano anche loro come coppia. Grandioso il periodo estivo.

GEMELLI CON CAPRICORNO

Non è raro trovare questa accoppiata all’interno dello zodiaco. È una coppia che tendenzialmente si attrae, il Capricorno è sempre molto divertito con il segno dei Gemelli che aggiunge quel pizzico di leggerezza alla sua vita. I Gemelli, insieme al Capricorno, si sente guidato e protetto. Come tutte le dinamiche che si riscontrano nelle coppie questa è quella che influisce di più. I problemi insorgono quando si presenta un eccessivo comportamento soffocante dal parte del Capricorno. È una coppia che gode di buoni transiti in questo 2023 visto che Saturno si troverà in posizione dissonante nel segno dei gemelli. Migliore la parte estiva.

GEMELLI CON AQUARIO

Ecco un’altra coppia che condivide lo stesso elemento: aria. Questa coppia sa come divertirsi, come affrontare mille avventure insieme, come trascorrere intere giornate facendo le cose che più vi piacciono. Il problema insorge, quando non si è costruttivi, prima o poi, bisogna sempre fare i conti con quelle che sono le responsabilità quotidiane. La parte estiva può essere davvero molto complessa soprattutto per quanto riguarda la parte finanziaria all'interno della coppia, va tenuta sotto controllo a partire da tarda primavera.

GEMELLI CON PESCI

Il gemelli con il segno dei pesci condivide la stessa qualità: sono segni mutevoli. Quando questi due segni formano una coppia, significa che c'è un'esperienza del destino da imparare. Questo 2023 per questa coppia sarà un anno fondamentale per evidenziare dinamiche importantissime. Già da Aprile potete farvi un’idea di quello che sto dicendo. Certo non è una coppia che può contare su una storia romantica e con un lieto fino per sempre. La chiave per affrontare questo 2023 con leggerezza sarà proprio quella di parlare chiaramente. I transiti di Saturno mettono a dura prova. Marzo e Aprile complessi.

CANCRO CON CANCRO

La coppia Cancro con segno del Cancro, è chiaramente una delle coppie più lunatiche di tutto lo zodiaco. Entrambi i segni sono dominati dalla Luna quindi, si riscontra molto spesso la tendenza a vittimizzare e riversare il malumore sul partner. I primi sei mesi dell’anno possono risultare nel complesso un po’ intolleranti, ma la seconda parte è veramente molto forte. È talmente bello il cielo del 2023 a partire dall’estate, che conto sul fatto che molte coppie Cancro, potranno raggiungere il sogno di una convivenza, di ufficializzare una relazione, di un matrimonio, di un progetto familiare o di avere dei figli.

CANCRO CON LEONE

La coppia Cancro-Leone è sempre una delle coppie che ci fa sognare. Il Leone rappresenta il Sole, il Cancro rappresenta la Luna. Quindi è difficile non poter dire che entrambi amano essere al centro delle attenzioni. Il Leone vuole sempre tutti i riflettori addosso, mentre il Cancro ama essere ammirato per ciò che sente e ciò che esprime. Se si trova un buon compromesso sotto questo aspetto questa è una coppia ha da sempre un grandissimo potenziale. Il Cancro è bene che faccia attenzione i primi sei mesi dell’anno a non riversare troppa frustrazione sul suo partner. Mentre a partire dall’estate, il Leone deve tener sotto controllo il suo lato un po’ scontroso o trasgressivo, perché il cancro in questo anno sarà molto forte e non avrà il perdono facile.

CANCRO CON VERGINE

Bella l’accoppiata Cancro con Vergine, acqua con terra. Immaginiamo la terra, ha bisogno dell’acqua per dare i miglior frutti e i miglior fiori, così come questa coppia. Infatti, l’attrazione tra due segni si attiva proprio grazie alla dinamica di sostegno da parte di entrambi. La prima parte dell’anno per il Cancro potrebbe far emergere un po’ di noia nel partner. Le incertezze vanno risolte insieme, su questo il vergine può esservi davvero di aiuto. Fate particolarmente attenzione a fine maggio. La Vergine avrà molto da fare, questa accoppiata dovrà dimostrare il massimo sostegno e dare la massima sicurezza per restare in piedi nel 2023.

CANCRO CON BILANCIA

Questa è una coppia che nasce con una quadratura di fatto, non sempre ma è possibile e alcuni aspetti la riscontrino. Tutto questo può rendere questa unione molto volubile. Si generano incomprensioni, essendo entrambi molto sensibili, potrebbe mancare un punto fermo di sostegno. La prima parte dell’anno è caratterizzata da un Giove contrario per entrambi, I picchi negativi più alti potrebbero verificarsi intorno Marzo Aprile. Evitate in quel periodo scontri troppo diretti. Bellissimo il resto dei mesi.

CANCRO CON SCORPIONE

Entrambi segni d’acqua; sensibili, emotivi, passionali e anche romantici. Siete una delle coppie dello zodiaco che stanno bene insieme. In questo anno, soprattutto nella prima parte, il Cancro potrebbe essere molto agitato e anche lo Scorpione affronta diversi tipi di tensioni. Ci vuole molta pazienza e comprensione per entrambi, in linea generale è una coppia che regge bene. Ammesso che superiate le difficoltà che si presenteranno strada facendo.

CANCRO CON SAGITTARIO

La coppia Cancro-Sagittario, è una coppia che si riscontra molto spesso grazie alla Dominanza e l’esaltazione di Giove. C’è da fare una premessa: la sensibilità del Cancro poco si addice allo spirito ribelle avventuroso del Sagittario. Il Sagittario è un segno che detesta i rimproveri, i troppi consigli, le regole imposte e non imposte. Tutto questo può portare la persona del segno del Cancro a mettere in atto un atteggiamento offensivo un rancoroso. La tendenza alla manipolazione emotiva per sviluppare i sensi di colpa sul partner, è il tallone di Achille di questa accoppiata. Ci sono buoni transiti di Saturno nel segno dei pesci che comunque possono sostenere questa coppia a partire da Marzo, e se le cose non andranno per il verso giusto ve ne accorgerete da subito.

CANCRO CON CAPRICORNO

Il Cancro e il Capricorno sono segni opposti, sono anche segni fortemente tradizionalisti. Entrambi amano circondarsi in ambienti a loro congeniali o meglio amano costruire la loro “comfort zone”. È una coppia che ha grandi risorse, ma la dissonanza ad inizio anno di Giove può portare molte incomprensioni soprattutto se, a queste si aggiungono problemi dal difuori. Come ad esempio: spese impreviste, perdite di lavoro, terze persone. Da Marzo Saturno farà un transito molto agevolato per tutti e due. Io credo che questa coppia abbia la forza necessaria per superare le difficoltà e per essere una buona coppia in tutto il 2023.

CANCRO CON AQUARIO

La coppia Cancro-Aquario, è una coppia abbastanza strana all'interno dello zodiaco. Diciamo che è una combinata molto rara. Il personaggio del segno del Cancro, vive l'amore in maniera molto emotiva, sensibile e anche romantica. Mentre, il soggetto del segno dell'Acquario, rimane più sulla prospettiva amichevole e anche idealista. È risaputo che i nativi del segno dell'Acquario sono grandi anticonformisti. Dinamica che poco si addice a un segno tradizionalista come il Cancro. Ci sono mesi in cui questa coppia verrà messa a dura prova soprattutto nella parte estiva e autunnale.

CANCRO CON PESCI

Bellissima la coppia Cancro-Pesci, entrambi segni d'acqua baciati da un aspetto di trigono. Sono indubbiamente i segni più romantici e sensibili di tutto lo zodiaco. Per questo sono un accoppiata molto vincente, perché riescono ad avere da subito una grandissima intesa sia fisica che mentale. Poi Saturno a partire da Marzo, premierà moltissimo questa coppia, aiutandoli a concretizzare e costruire legami più saldi. Persino Giove nella parte inoltrata della primavera e per tutto il 2023, aiuterà moltissimo questa coppia. Per me rimane una delle coppie più vincenti di tutto il 2023.

LEONE CON LEONE

Questa è una coppia molto forte, o meglio: quando si hanno i Soli nello stesso campo zodiacale, le affinità possono essere molto elevate. Soprattutto quando su parla di due Soli in dominanza. Condividete lo stesso modo di pensare, di interagire, di amare e di relazionarvi. Sarà proprio nella prima parte dell’anno che le sorti di questa coppia verranno decise. Se siete una coppia di lunga data e resisterete fino a primavera inoltrata, allora avrete veramente grandi successi. Da giugno Venere farà un lunghissimo transito proprio nel vostro segno, questo aumenterà di molto la passione. Inoltre, Saturno non vi è più opposto. Siete una coppia con una grande ripartenza.

LEONE CON VERGINE

Questa è una coppia che può funzionare nel tempo, anche perché, è una coppia che può giocare bene in alcune dinamiche. La persona del segno della Vergine tenderà in molte occasioni a mettere alla prova il proprio partner. Sfida che il Leone adora. Sarà molto attiva anche la parte sensuale soprattutto nel periodo estivo, c'è una bella forza. In particolare un consiglio lo voglio dare ai nativi del Leone, cercate di dare più attenzioni al vostro partner piuttosto che pretendere di riceverne. Questo è un anno, dove il nativo del segno della Vergine, dovrà fare i conti con un Saturno in opposizione. C'è bisogno del tuo sostegno.

LEONE CON BILANCIA

Bella la coppia Leone-Bilancia, questa è una coppia che si attrae molto spesso. Entrambi inizialmente possono condividere momenti molto romantici e anche un po’ vanesi. L’importante è che il Leone non sia eccessivamente geloso o che pretenda troppe attenzioni; mentre il Bilancia non deve esagerare con il suo temperamento un po’ permaloso. L’aspetto dissonante di Giove nella prima parte, potrebbe rendere il soggetto Bilancia molto insicuro oppure farlo sentire trascurato. Questa dinamica può presentarsi anche nel soggetto del Leone. Ciò che spero è che evitiate di entrare in competizione. Resta comunque una grande accoppiata, in estate ripartirà alla grande. Se il Leone resisterà alla dissonanza di Giove.

LEONE CON SCORPIONE

Questa è una coppia molto forte. Entrambi sono segni molto orgogliosi, una coppia che pretende continue conferme. Lo scorpione ha un adattamento in cui verifica molto i fatti, mentre il Leone sa ammaliare benissimo anche con le parole senza prove concrete. A lungo andare, questo andamento, può generare diversi incomprensioni. Per non parlare di uno stile anche competitivo. Il periodo più pericoloso di tutto il 2023, si potrebbe presentare nell'estate. Evitate scontri troppo diretti e se potete apritevi molto al dialogo e non fate le cose alle spalle del partner. Lo scorpione è particolarmente nervoso.

LEONE CON SAGITTARIO

Da sempre questa è una delle coppie più presenti nello zodiaco. A sostegno di questa coppia, per tutta la prima parte dell’anno fino a tarda primavera, un Giove amico che aiuta ad una crescita sempre più in espansione. Siete entrambi segni di fuoco, di natura molto passionali e ricchi di energia, siete entrambi molto positivi. Non escludo ufficializzazioni grandi, matrimoni, figli e anche convivenze. Anche l’estate con il lungo transito di Venere nel segno del Leone, vi aiuterà ad incrementare la vostra Unione. Dopo giugno tenete a bada la competizione. Il Sagittario non vuole il partner troppo prepotente a suo fianco e il Leone non vuole un partner troppo inquisitore.

LEONE CON CAPRICORNO

Siete tipi molto più simili di quel che si pensa. In tutto lo zodiaco siete i segni in assoluto più ambiziosi, che ci tenete particolarmente ad ottenere tutto ciò che volete. Per questo siete una delle coppie più forti di tutto lo zodiaco; la tenacia e la persistenza del Leone accoppiata con la grande perseveranza del Capricorno la rendono una delle coppie più indistruttibili. Spero che nessuno dei due faccia pesare la propria superiorità nell’altro, in linea generale questo è un anno molto proficuo soprattutto a partire da giugno fino ad ottobre.

LEONE CON AQUARIO

Ecco un’altra coppia di opposti; il Leone é il fuoco ardente, mentre l'Acquario é il vento impetuoso. Quando questi due elementi fanno coppia generano una grande forza elementale. Questa accoppiata è sempre circondata da moltissimi amici che li ammirano. Senza le gratificazioni degli amici, vivono male. Il problema si presenta quando l’altruismo e la grande capacità di amare delle Leone spesso viene raffreddata dal comportamento dell'Acquario. Questo genera troppo distacco. A partire da fine maggio saranno molte le prove che dovrete affrontare serve molta unione, soprattutto in estate, quando potrebbero insorgere vecchie fiamme del passato.

LEONE CON PESCI

Siete una coppia di natura molto fiabesca, il Leone è affascinato dalla dolcezza e dal romanticismo del partner Pesci, viceversa, il Pesci è ammaliato dalle lusinghe e dall’atteggiamento protettive dal partner Leone. Ottima la seconda parte dell’anno, soprattutto se condividete dei progetti insieme. Saturno aiuterà il nativo dei Pesci a concretizzarsi di più e il Leone sarà sempre molto affascinante il lusinghiero nel sostenere il partner Pesci questa è la prassi vincente di questa coppia per il 2023.

VERGINE CON VERGINE

Un anno molto importante per voi nativi del segno della vergine, soprattutto a partire da Marzo quando Saturno entrerà in opposizione. A fine maggio, un altro transito molto importante sarà l’ingresso di Giove nel segno Del Toro. Si prospetta quindi un anno ricco di nuove prospettive, ci saranno diversi scontri magari legati proprio all'aspetto economico ma già a partire dall'estate si avranno molte più risorse a disposizione. Una coppia che regge bene grazie alla congiunzione solare che da sempre favorisce i segni zodiacali. Il periodo autunnale, in particolare il mese di ottobre, sarà il più significativo di tutto il 2023.

VERGINE CON BILANCIA

La coppia Vergine-Bilancia, non è una di quelle accoppiate classiche nel campo astrologico. Può comunque fruttare sotto molti aspetti relativi alla praticità quotidiana, rendendola comunque anche nei rapporti affettivi. La Bilancia in questo anno, soprattutto nella prima parte, ha bisogno di molto sostegno che spesso il nativo della Vergine potrebbe non comprendere. Infatti invito il partner del segno della Vergine a prestare molta attenzione ai disequilibri del partner. Marzo ed Aprile restano momenti tra i più difficili per questa accoppiata, se riuscite a superare questa fase avverrà un crescente recupero che si perfezionerà tra settembre ottobre.

VERGINE CON SCORPIONE

La coppia vergine scorpione è una coppia che da sempre si attira e si costruisce. Questi due segni insieme riescono a trovare uno dei migliori equilibri. Entrambi hanno quel tipico modo di amare silenzioso e riservato, per lo più affermato da fatti concreti. Entrambi nella seconda parte dell’anno, potrete affrontare delle difficoltà dovuti ha diversi moti planetari, tutto è facilmente risolvibile con buona pazienza soprattutto se il problema principale riguarda l'aspetto lavorativo ed economico. È un anno che metterà entrambi molto alla prova ma se l’amore tra di voi è grande non c'è difficoltà che vi separi.

VERGINE CON SAGITTARIO

Questa accoppiata di segni di qualità mutevole, si presenta sempre in un periodo della vita dove c'è una forte necessità di costruzione. Entrambi in questo anno a partire da Marzo dovranno fare i conti con un Saturno contrariato. Il rischio c’è, soprattutto perché siete caratteri molto diversi. Nemmeno con un manuale di istruzioni riuscite a capirci. Questo anno la Vergine avrà molte occasioni per cambiare i suoi programmi che sia in un ambito lavorativo o di abitazione, lo stesso vale per il segno del Sagittario. Se entrambi troverete un comune accordo nessun problema. Marzo ed Aprile potrebbero risultare molto critici, la cosa migliore è cercare di non stressare il partner Sagittario.

VERGINE CON CAPRICORNO

Entrambi segni di terra, ottima accoppiata anche con grande capacità di costruzione. Siete una delle coppie più tradizionali dello zodiaco, quindi particolarmente predisposti a un'unione sentimentale. Già a partire dall’estate ci sono ottime possibilità di crescita, non escludo che il grande transito di Giove nel segno del Toro aiuti entrambi a coronare un grande sogno d'amore. Nonostante ci sia un transito di opposizione di Saturno per il segno della vergine, con affianco un partner del segno del Capricorno può fare di molto la differenza. La parte più importante del 2023 rimane quella autunnale, sia per quanto riguarda un progetto che avete condiviso insieme sia perché potrebbe portare nuovi arrivi in famiglia.

VERGINE CON AQUARIO

Questa è una di quelle coppie dello zodiaco molto rare, eppure quando nasce questa accoppiata si lega per lungo tempo. La Vergine è molto affascinata dalla genialità del partner acquario, non a caso Urano il dominante del segno dell'acquario è in esaltazione nella costellazione della vergine. Ad amplificare queste dinamiche celesti sono proprio i moti che li caratterizzano a partire da Marzo. L’importante e che il segno della vergine non imponga troppo regole all'acquario, perché tenderà ad andare contro a tutte queste. Il periodo estivo, soprattutto ad agosto, potrebbe rappresentare il momento più difficoltoso. C’è comunque molta attenzione nell'aria, c'è bisogno di unire molto le forze.

VERGINE CON PESCI

Un’altra accoppiata di segni opposti, che a differenza da tutti gli altri è una delle coppie di opposti più difficile a legarsi. Inizialmente, partono entrambi molto bene. Ma, con il passare del tempo, il segno dei pesci tende a diventare intollerante sulla troppa logica e pratica messa in atto dal partner vergine. Questa continua presa coscienza della realtà, interferisce sul campo emotivo del nativo dei pesci, che per fatica ad interagire al meglio. Potrebbe fantasticare altrove ritrovandosi a trasgredire. Saturno in questo 2023 farà un transito importantissimo per entrambi i segni. Marzo ed Aprile potrebbero essere dei mesi definitivi per il dentro o il fuori.

BILANCIA CON BILANCIA

L’accoppiata che condivide lo stesso segno zodiacale, è sempre molto simbiotica e in sintonia. Questo non solo per quanto riguarda le questioni caratteriali o del proprio vero sé, ma riguarda anche la parte delle dinamiche celesti. Mi spiego meglio, da inizio anno fino a fine maggio, Giove si troverà in opposizione per entrambi i nativi. Quindi possono insorgere dei problemi per entrambi. Tutta questa serie di problemi personali e spesso anche diversi tra loro possono compromettere l’armonia di coppia. Per fortuna che nella parte estiva, con Venere attiva da giugno fino a novembre per il vostro segno, aiuterà a sostenervi ed a recuperare.

BILANCIA CON SCORPIONE

La coppia bilancia scorpione, è una di quelle coppie che si trova a confine. Questo può indicare che entrambi i partner possono avere degli aspetti di congiunzione nelle loro sinastria. Motivo per la quale poi potrebbero essersi attratti tra di loro. Ma il temperamento profondo dello scorpione messo a confronto con quello tranquillo della bilancia spesso crea delle incomprensioni. Entrambi sono segni che rappresentano la metamorfosi, la loro capacità trasformativa spesso non è gradita al partner. La bilancia tende ad armonizzare le cose intorno a se, quando sente che non vanno bene. Il partner scorpione, tende a tormentarsi e a modificarsi attraverso il dolore. Questa dinamica può portare diverse problematiche e in questo anno il partner scorpione li potrebbe risultare intollerante in diverse occasioni.

BILANCIA CON SAGITTARIO

Questa è una di quelle coppie veramente bella all'interno dello zodiaco. È un accoppiata che riesce a superare molte difficoltà perché esalta sia una grande capacità di mediazione (il dialogo è molto importante nelle coppie), sia perché la grande positività lanciata dal Sagittario incoraggia il partner bilancia ad affrontare anche le crisi più difficili. Questa è una coppia forte, perché riesce a lavorare bene insieme. Grazie anche alla loro grande capacità di risolvere le situazioni spiacevoli. Il dialogo è la loro arma vincente. Grande crescita nel periodo estivo.

BILANCIA CON CAPRICORNO

Non è facile per una coppia cardinale in quadratura, come questa, poter mantenere un equilibrio a lungo termine. Quando si verifica una coppia Bilancia con Capricorno c'è sicuramente un legame importante per alcuni punti di vista ma; altrettanto disarmonico per altri. Se riescono ad arrivare fino a maggio senza troppi disaccordi, la seconda parte dell'anno promette molto bene. Già dallo scorso anno questa coppia ha risentito molto dell’opposizione di Giove e quindi ancora fino a maggio si possono verificare delle situazioni poco piacevoli. Le discussioni sono sempre all’ordine del giorno, quindi sicuramente ci sarà un partner più remissivo rispetto all'altro, quello che soffrirà di più gli influssi negativi fino a maggio.

BILANCIA CON AQUARIO

Bellissima la coppia Bilancia con Acquario, entrambi segni d'aria. Lo zodiaco quando mette insieme due persone che condividono gli stessi elementi regala degli aspetti che vengono chiamati: trigoni. Questo significa che c’è molta passione, armonia, equilibrio e condivisione delle stesse idee nei progetti. Una coppia che nella prima fase subisce un innamoramento lampo. La seconda parte dell’anno vedrà un lungo transito di Venere contrario al nativo dell’Acquario, soprattutto in estate. Questo genererà molta confusione in coppia o in un ambito lavorativo. Per fortuna che il partner Bilancia in quel momento sarà pronto ad agire a favore dell'Acquario. Questa presa di posizione farà di molto la differenza.

BILANCIA CON PESCI

Quando si parla di questi due segni uniti insieme in una coppia, si parla di un amore quasi fiabesco. È una coppia che nel complesso funziona anche molto bene. Si esprime con molto garbo e dolcezza, ma quando subentrano problematiche avviene il rischio più grande. Se è una relazione comunque di lunga data è chiaro che ci sarà meno voglia di aprire diverbi e discussioni, se invece è una coppia nata da poco, l'errore più grande che potete fare è quello di recriminarvi l'uno con l'altro. Serve una presa di posizione salda e che sia anche giusta. Dall’estate sicuramente le situazioni migliorano, Saturno che è in esaltazione nel segno della Bilancia aiuterà il partner dei Pesci con il lungo transito che farà a partire da Marzo. C’è una necessità di crescita per entrambi.

SCORPIONE CON SCORPIONE

La coppia Scorpione con Scorpione è una delle coppie misteriose, che si riscontrano nel campo sentimentale dello zodiaco. Non sono poche le prove che entrambi avete dovuto affrontare nel campo economico e spesso lavorativo. Tutto questo ha inciso in maniera negativa anche nelle relazioni. Siete entrambi governati da pianeti forti come Marte e Plutone, per questo vi invito a fare molta prudenza soprattutto in estate quando Venere farà un lungo transito da giugno fino ad ottobre nel Leone e ancora, da fine maggio e per tutto il 2023 dovrete fare i conti con l’opposizione di Giove. Le sfide non mancheranno e questa coppia insieme potrebbe non reggere il contraccolpo se non ha a fianco un partner valido a sostenerlo.

SCORPIONE CON SAGITTARIO

Questa è una copia che si attrae molto facilmente, ma in questo anno, visto i transiti dissonanti, possono verificarsi molti problemi. In primo luogo, a partire da giugno, quando Giove farà un transito di opposizione per il segno dello scorpione potrebbe renderlo particolarmente cinico e critico. Generando così nel partner del Sagittario una sorta di repulsione. Al Sagittario non piacciono le lamentele, né sentirsi rimproverare continuamente. È proprio quando ha a che fare con un atteggiamento simile che Il Sagittario tende a scappare. Inoltre a partire da marzo, Il Sagittario dovrà far fronte a un transito dissonante di Saturno, quindi avrà poca tolleranza con tutte quelle situazioni che lui considera superflue.

SCORPIONE CON CAPRICORNO

La coppia Scorpione e Capricorno, è una delle coppie best-seller dello Zodiaco. Mi piace soprannominarle in questa maniera, perché sono una delle coppie che tendenzialmente si attrae moltissimo. La prima parte del 2023, come spiegavo anche nell'annuale, crea un po' di disagio. Spesso questi malintesi si riversano nella coppia, rendendo intollerante il nativo Capricorno. La parte più compromettente è sicuramente quella da fine maggio, dove le tensioni per lo scorpione Saranno talmente elevate che potrebbero condurlo a qualche ripensamento, rimane comunque molto attiva la parte sessuale

SCORPIONE CON AQUARIO

Ci troviamo di fronte a due segni zodiacali che sono in quadratura. Tra l'altro rimane anche molto difficile che abbiano dei punti in comune al loro sostegno in questo anno. Certo è, se siete una coppia che è riuscita a superare tutte le criticità del 2021 e del 2022, non vi farà paura dover assistere a questo 2023. Da fine maggio e per tutto il 2023 Giove farà un'opposizione diretta insieme ad Urano nello Scorpione. Venere invece, pianeta dell'amore, farà tre mesi di opposizione al segno dell'Acquario. Tutto questo genera molto fastidio soprattutto nei legami sentimentali. Possono riguardare situazioni familiari che si intromettono nella coppia, scarsa intimità, battibecchi, discussioni generali anche per motivi banali. Chiedo di fare la massima prudenza.

SCORPIONE CON PESCI

Bellissima questa coppia entrambi di segni d'acqua. Il nativo del segno dei pesci è molto passionale e romantico, Aspetto che piace molto al nativo scorpione. Va fatta attenzione nei primi mesi dell'anno soprattutto se uno dei due partner è particolarmente geloso. La parte estiva è quella che crea più difficoltà, anche se entrambi possono riuscire a sostenersi al meglio grazie a un transito positivo di Saturno. L'importante è che questa coppia rimanga con un senso di fiducia alto, perché se uno dei partner perde fiducia la coppia ha grandissime potenzialità di essere distrutta. Il Pesci se, non si sente al sicuro, tende a fantasticare altrove, non c'è cosa che odia più lo Scorpione di un tradimento alla sua persona.

SAGITTARIO CON SAGITTARIO

Una coppia veramente molto bella quella che si può formare tra un nativo del segno del Sagittario e un nativo del segno del Sagittario. Essendo un segno di fuoco, questa è una coppia che si accende immediatamente. La prima parte dell'anno è molto bella grazie anche a un Giove protettivo. In estate Venere farà un lungo transito nel segno amico del Leone, accendendo moltissima passione. Non escludo che questo sia un anno davvero importante per concretizzare un'unione, aiutarsi a vicenda per quanto riguarda le questioni lavorative. Allegria e positività non mancheranno mai all'interno di questa coppia ciò li rende veramente molto forti.

SAGITTARIO CON CAPRICORNO

Una coppia davvero interessante è proprio quella formata dal personaggio Sagittario insieme a quello del Capricorno. Lo spirito avventuriero e gioviale del Sagittario e quasi sempre l'opposto di quello saturniano e serioso del Capricorno. Eppure, questa è una coppia che funziona moltissimo. Il temperamento del Sagittario aiuta ad ammorbidire quello del Capricorno, ma se il partner Capricorno si irrigidisce troppo, si ritroverà di fronte un partner che a volte perde il senso della diplomazia. A partire da Marzo, Saturno farà un transito di quadratura molto complesso per il Sagittario, avere a fianco un partner Capricorno, potrebbe essere molto di aiuto. Se insieme lavoreranno bene si potranno riscontrare grandissimi risultati.

SAGITTARIO CON AQUARIO

Sagittario e Acquario è una delle migliori accoppiate dello zodiaco, entrambi sono molto dinamici e con una prospettiva futuristica ed egocentrica di elevato spessore. L’attrazione tra i due è immediata, l'intesa mentale e subito molto attiva. Il problema subentra quando in entrambi si attiva una mania di protagonismo esagerata, per non parlare del fattore trasgressioni; visto che entrambi i segni solo particolarmente predisposti al tradimento. Certo è, che il Sagittario in questo 2023 potrebbe ritrovarsi ad essere il bacchettone di turno. Mentre sia Giove che Venere in posizioni difficili a partire da inizio estate, potrebbero mettere l'Acquario a dura prova nel campo sentimentale.

SAGITTARIO CON PESCI

Il Sagittario insieme a Il segno dei Pesci, condivide gli stessi dominanti planetari. Sono molto simili tra di loro e anche totalmente diversi. Entrambi potrebbero fantasticare a lungo nei loro rapporti, ma rimanendo comunque sempre armonici. Il lungo periodo estivo favorisce in particolar modo i nativi del Sagittario, grazie al lungo transito di Venere. Il problema potrebbe presentarsi per il nativo del segno dei Pesci, che con un Saturno di transito può renderlo particolarmente intollerante agli atteggiamenti del partner. Maggio potrebbe essere uno di quei periodi che richiede molta attenzione.

CAPRICORNO CON CAPRICORNO

La coppia Capricorno- Capricorno, è anch'essa, una coppia che condivide le stesse dinamiche zodiacali. Diciamo che è una coppia che condivide anche tutta una sorta di sincronicità, sulla propria quotidianità. Questo è un anno davvero importante, soprattutto dopo la primavera. È un anno che dà grandi risultati se si riesce a superare i primi sei mesi dell'anno. L’unico consiglio che cerco di darvi è quello di distaccarvi ogni tanto dai troppi pensieri legati al lavoro o alla propria carriera personale. Quando si parla di sentimenti è giusto condividere l'affetto e non le economie in questione, a lungo andare, questo genera degli scompensi nel partner.

CAPRICORNO CON AQUARIO

Una coppia molto frequente sia nel lavoro sia in amore è la coppia Capricorno con Acquario. Forse perché entrambi condividono lo stesso governante ovvero: Saturno. Certo è, che nell'Acquario c'è più una dominanza Uraniana, quando si forma questa coppia quasi sempre ci sono delle congiunzioni importanti nella sinastria. Questo 2023 può risultare un po’ complesso per questa coppia, ad esempio da inizio anno fino a primavera inoltrata, il Capricorno può registrare molto nervosismo. Mentre, l'Acquario, a partire dal periodo estivo fino a novembre inoltrato, potrebbe riscontrare diversi problemi legati alle spese, alle economie e sul campo passionale. C’è da fare molta attenzione e seguire di più i consigli del proprio partner al momento giusto.

CAPRICORNO CON PESCI

Nella complicità, per quanto riguarda questa coppia, il Capricorno rassicura e guida la sensibilità del Pesci, un sostegno molto fondamentale per questo tipo di accoppiata. Questo è un anno che è chiaramente sostenuto da ottime stelle. C’è molto desiderio di costruzione e di realizzare molti sogni. Ma quando parlo di buoni transiti può verificarsi anche il loro opposto, se nella coppia manca la giusta consapevolezza o comprensione, questo potrebbe essere un anno definitivo per quanto riguarda questo tipo di relazione.

AQUARIO CON AQUARIO

È sicuramente una delle accoppiate più stravaganti dello zodiaco, la maggior parte delle coppie acquario con acquario, tende a vivere amori a distanza. Proprio perché come tipo di legame l’acquario non concepisce la dinamica morbosa e soprattutto perché amano stare per conto proprio. Dopo maggio per questa coppia potrebbe verificarsi la parte più complessa per questo legame in quanto tutti i transiti dissonanti potrebbero far emergere problemi, e dinamiche promettenti nella coppia.

AQUARIO CON PESCI

Nel tempo questo tipo di coppia può portare non pochi problemi. Entrambi sono due segni che quando stanno insieme sono travolti da bellissime sensazioni, fantasie ed emozioni. Solo che il partner dei Pesci è un tipo più romantico e sensibile, mentre l’Acquario, ogni tanto necessità di avere il suo spazio personale. Questo è il problema che genera incomprensioni, è necessario trovare un punto d'accordo soprattutto nella parte estiva, mi riferisco soprattutto al nativo dell'Acquario, il rischio è quello di far perdere la fiducia nel tuo partner, non c'è relazione che dura senza fiducia.

PESCI CON PESCI

Un anno molto importante per entrambi, visto il transito di Saturno nella vostra costellazione. Questo potrebbe essere anche molto proficuo soprattutto se viene interpretato da un punto di vista costruttivo. A volte al nativo Pesci manca la forza di volontà per concretizzare certe dinamiche della propria quotidianità. A partire da Marzo Saturno sarà un vero toccasana per questo. Poi da fine maggio godrete anche di uno speciale supporto da parte di Giove mi piace pensare che questa è una coppia che può davvero crescere molto. Al suo contrario chiaramente delinea una chiusura definitiv