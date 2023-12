SENTITI PER VOI Pulcini, voci bianche e Coro giovanile del Conservatorio Morlacchi augurano Buone feste

Chiesa di S. Antonio abate in corso Bersaglieri. C’era una volta un… immondezzaio, racconta Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio.

Perché occorre ben dirlo: dopo la gloriosa stagione di don Raniero, quella chiesa del Santo col porcellino ebbe a subire l’oltraggio di spoliazioni e condizioni di vergognoso degrado. Ci ho visto water e tubi, legname e cemento. E quella vista mi stringeva il cuore.

È questa, raccontata da Pinelli, la favola di Natale (bella perché a lieto fine) che celebra la riqualificazione di un luogo restituito a dignità col concorso dei borgaroli tutti e dei perugini che vengono a seguire la stagione definita “La grande classica al Borgo”. E fanno un’offerta per un restauro che procede come un bulldozer.

A rendere appetibile l’evento si sono messi in virtuosa sinergia l’Agimus di Salvatore Silivestro (responsabile della Stagione), la Fondazione Perugia Musica Classica, il Conservatorio “Francesco Morlacchi”. E, naturalmente, la gente della Pesa e dintorni.

In scena, i piccolissimi del coro propedeutico, quelli più grandicelli del coro di voci bianche, il coro giovanile. Tre compagini che hanno offerto, a un pubblico numerosissimo e coinvolto, un programma di carattere e contenuti natalizi.

A raccogliere il testimone del fondatore Franco Radicchia, la direttrice Marta Alunni Pini con al pianoforte Giovanni Strippoli.

Pomeriggio coinvolgente, intenso, perfino toccante. Con genitori e nonni in veste di tecnici di ripresa.

Col telefonino e il cuore in mano. Perché Natale è qui.

Impossibile citare i protagonisti. Tutti bravi. Riconosco fra i più versatili il soprano solista Markos Bindocci, che tra poco (purtroppo) cambierà voce con l’arrivo della pubertà. Il babbo, Enrico, in estasi. Conosco e apprezzo Enrico dai banchi della scuola, oggi me lo ritrovo pianista docente/decente, padre affettuoso e sollecito. Doppia felicitazione sia come compositore della Ninnananna di Natale che come autore dell’arrangiamento del celebre, francesissimo Gli angeli delle campagne.

Voglio citare la straordinaria Artemisia Levita (enfant prodige, indossatrice, attrice, arpista, ballerina, cantante) disciplinata e modesta.

Vorrei anche citare, accanto ad Artemisia, il debutto di una giovane Sofia Mezzetti, emozionatissima e composta. Me lo impedisce il conflitto d’interessi. Dato che Sofia è una dei miei tanti, amatissimi nipoti. Non volevo farlo. Ma, ops!, ormai mi è scappato. Dato che è prossimo il Natale, spero che i lettori saranno indulgenti verso questo mio scivolone… carico d’amore. E di tenerezza.

(Foto Sandro Allegrini)