SCHEGGIA di Antonio Carlo Ponti | Siamo sempre in campagna elettorale? Un Assessore è bipartisan quando fa l’Assessore...

Gentile Donatella Tesei, Presidente degli Umbri, ci siamo fuggevolmente salutati a Trevi il giorno dell’inaugurazione del bel Polo Culturale della città

citata da Giacomo Leopardi e che ha nota nel mondo la Fontana di Trevi, il cui nome sembra derivi da “trivio” . Siamo entrambi vallumbriani, io, talvolta

cronista d’assalto, di Bevagna, e lei, non soltanto altimetricamente molto più in alto, di Montefalco bella cittade ma che non vanta un Properzio che la canta in una “Elegia IV”: “…qua nebulosa cavo rorat Mevania campus..” (dove in piano declive è Mevania umida e nebbiosa). Ma le scrivo questa lettera aperta, gentile Donatella, perché le chiedo un favore. Essendomi da poco, a pagamento, salato, sottoposto a due esami specialistici, altrimenti nella mente di Minerva, imponga al suo Assessore alla Sanità di sfilarsi dal bavero sinistro della giacchetta Alberto da Giussano che sfodera la spada. Egli è l’Assessore anche mio, non solo dei suoi elettori o nominatori, e non deve far propaganda di partito.

A me interessa che sappia farlo bene, possibilmente accelerando le visite, eccetera. Non sopporto chi intervistato in tv, da casa o in altro luogo, anziché prospettarsi davanti a un improbabile scaffale di libri o a un altrettanto gradevole sfondo per esempio un quadro decente, no, ha dietro le spalle un cartellone irto di stemmi di fazione. Proibirei specie in Rai che è, o dovrebbe essere, servizio pubblico con tanto di canone in bolletta. O tempi o costumi. Spero che l’Assessore, se mi legge, se sa leggere, se la tolga da solo dal bavero la spilletta. Non aspetti che qualche sconsiderato, snervato dalle attese bibliche di un consulto, gliela strappi, danneggiando una giacca che non mi sembrava, almeno questo, sartoriale.