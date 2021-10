SCHEGGE di Antonio Carlo Ponti | Che cosa leggono i Talebani? Zerocalcare al Popup?

Abbonarsi a un periodico (nella fattispecie “L’Espresso“) è utile perché ci trovi a volte articoli o argomenti che stavi per trattare. Uno era: che cosa leggono i Talebani? Te lo trovo papale papale. Dunque ne vi prendo informazioni e spunti. Dico subito che non mi attendevo la loro lettura di Dante o di Shakespeare, ma se sono detti studenti coranici la loro Bibbia, il loro Vangelo, la loro Torah è il Corano. E scopro che esiste un libro Poetry of the Taliban che alberga 235 poesie dove trovi versi come questi: le bombe dei sovietici o degli americani «oscurano perfino i raggi del sole» e nelle nostre «case perfino le lampade a olio sono spente».

Lungi da me l’idea, anzi il preconcetto che questi guerrieri barbuti, che immagino un po’ insofferenti alla vasca da bagno o alla doccia, coi piedi dentro ora sandali effimeri ora dentro scarponi chiodati, scuri in volto e lontani dai sorrisi, non possano scrivere versi addirittura da poeti, ma ciò da un lato mi conforta e dall’altro mi sconcerta. Hanno decapitato una giocatrice di basket e impiccano chi ascolta la musica alla radio. La musica e l’arte non devono sussistere in una società fondata sulla Sharia e sull’idea di Emirato che dovrebbe distruggere a Roma, per esempio, San Pietro o la Sinagoga lungo il Tevere.

Hai voglia tu a scrivere odi se preghi in Moschea a piedi nudi sì ma con steso al tuo fianco il tuo bravo fido kalashnikov. È dal 1994, grazie alle invasioni sovietiche, quelle terre povere sono ricche di materie prime pregiate, che la resistenza s’è fatta di guerriglieri ortodossi, antimodernisti, tradizionalisti, con un solo principio manicheo: tutto ciò che odora di occidentale è contro la Legge Islamica, tutto dev’essere sottoposto all’invocazione: «Nel nome di Dio, il Clemente, il Compassionevole» in tutte le 142 Sure, e fin dalla numero 2, intitolata “La vacca”, si va subito al dunque: «… e quanto ai miscredenti […] essi avranno un castigo enorme».

E poi c’è la questione femminile, e subito dopo quella culturale. La donna è un gradino sotto l’uomo, l’uomo la protegge e la mantiene, la donna deve obbedire e sfornare figli, soddisfare gli ardori, stare in casa, coperta come un sacco se esce, non da sola, è analfabeta eccetera. Estremizzo, e ci sono paesi meno tribali e occhiuti ma la libertà della donna è entro e solo nella Saharia, dentro una gabbia. Secondo la regista afghana trentenne Shahrbanoo Sadat il cinema e la cultura scompariranno. Secondo il portavoce dei talebani nella Saharia non c’è spazio per l’arte e gli artisti dovranno cambiare mestiere.

A me, mi tremano le mani. E penso al mondo arabo di un tempo, quando c’erano Averroè e Avicenna e il poeta, a dirne almeno uno, Ibn Arabi: «Il mio cuore è capace di ogni forma. / Un chiostro per il monaco, un tempio per gli idoli, / un pascolo per le gazzelle, /la Kaba del fedele / le tavole della Torah, del Corano, / obbedisco alla religione dell’amore /ovunque vadano i suoi cammelli /tale è la mia religione e la mia fede. la vera fede è sempre la mia». O anche: «Per il mio cuore o pena! / Per la mia mente o gioia! / il cuore m’arde il fuoco della brama, / in mente mi tramonta la luna piena dell’oscurità. // O muschio, o luna piena! / O Fronda della duna! / com’è verde la fronda, / come sfavilla il fuoco / com’è fragrante il muschio! / O bocca sorridente le cui bolle / ho così tanto amato! / O sapida saliva / in cui ho assaporato bianco miele!». Il poeta Adonis ha di recente detto in un’intervista che i grandi poeti islamici non sono mai religiosi.