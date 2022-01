SCHEGGE di Antonio Carlo Ponti | Quando uno ha il fiato corto si accontenta di poco.....

Nel mio libro-pamphlet Cosa farò da grande? datato – mammamia! – agosto 2018 e secondo i miei figli perfettamente inutile (ma oramai

esiste), ficcai pure 99 incipit, ossia scarne righe iniziali di possibili racconti o, volendo, romanzi. Giustificandoli così: «Riconosco di avere il fiato corto. Dunque perché rischiare la banalità e la mediocrità quando sulla corsa breve potrebbero forse rivelarsi l’energia e la durata? Ecco 99 inizi-indizi da sviluppare. Buoni forsanche per le scuole di scrittura creativa. Parole che affido ad altri meno codardi o meno pelandroni». Ne rintraccio qualcuno e li copio.

- Il Bene e il Male si sfidarono in una gara di nuoto e il Male fin dalle prime bracciate tentò si affondare il Bene. Il Bene quando tornarono a riva guardò il Male con pietà. Il Male non capì l’occhiata del Bene. Il Male se ne andò senza voltarsi. Non capì che cosa il Bene avesse da guardare. Chi dei due aveva vinto la gara?

- Il falegname amava la creta, il fabbro il parquet. L’elettricista il buio, il benzinaio la bicicletta. Il parrucchiere i calvi e il calzolaio gli sciancati. Potrei a lungo continuare con questi apparenti ossimori. Ma ne vale la pena? La vita medesima non lo è?

- «Sono vivo» urlò venendo fuori dal crollo. La voce staccò un masso dal muro di cinta che lo colpì uccidendolo. Mai gridare «sono vivo».

- L’amava così tanto, oh sì che l’amava, quanto l’amava, di un amore totale, come chi ha l’orecchio assoluto di Mozart e riconosce le note perfino in un cader di foglia o in un sospiro. L’uccise per il suo bene. Dove avrebbe potuto incontrare un altro uomo che l’avrebbe amata come lui?

- Per esser bella era bella. Talmente bella che a guardarla dolevano gli occhi. Fino a che incontrò una donna così sgraziata da non potersi guardare senza smettere di ascoltare il suo dure di intelligenza sublime.

- La cartomante telefonica la tirava per le lunghe perché ogni minuto era denaro sonante. Quando sentì lo sparo non pensò alla sua cliente disperata in amore. E dire che le inventava tutte le sere un futuro così dolce.

- Sfamare chi ha fame. Dissetare chi ha sete.

Alloggiare chi non ha casa. Vestire gli ignudi. Visitare gli ammalti. Visitare i carcerati. Seppellire i morti- . Basterebbe quest’ultima opera di misericordia per diffamare guerre e pandemie.

- Devo fare rifornimento. Di parole. Si disse lo scrittore a corto d’idee.