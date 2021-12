SCHEGGE di Antonio Carlo Ponti | La gentilezza discreta ci salverà dall'odio. Gentilezza per tutti e con tutti...

Renzo Tramaglino, dopo così molte disavventure per colpa di quel simpaticone di don Rodrigo, uno che potrebbe paragonarsi con uno stalker violento dei nostri giorni calamitosi – siamo agli sgoccioli del gran romanzo, alla fine del capitolo XXXVIII, si fa emigrante e si ricuce la vita con la sua Lucia nella bergamasca e è assalito dai dubbi su come lei (contadinotta) sarà accettata in una comunità di operai, e arrovellandosi si fa brusco e insofferente: «era sgarbato con tutti, perché ognuno poteva essere uno de’ critici di Lucia. Non già che trattasse proprio contro il galateo ma sapete quante belle cose si posson fare senza offendere le regole della buona creanza: fino a sbudellarsi». L’ironia sublime dell’autore ci sta dicendo che molto spesso il gentiluomo può essere perfidamente pericoloso, non basta la creanza nei modi.

Il gentiluomo è chi non ferisce mai involontariamente i sentimenti altrui. Chi possiede la creanza di non aprire la bocca e darle fiato. Chi è geloso dei propri e degli altrui sentimenti. La gentilezza, che è coraggio secondo un libro recente, è il garbo unito a partecipazione. «No puede haber gracia donde non hay discreción; non ci può essere gentilezza dove non c’è discrezione», lessi forse in un cartiglio dei Baci. L’aforisma è di Miguel de Cervantes che morì, questo ha da sempre intrigato, il medesimo giorno, mese e anno di William Shakespeare, il 23 aprile (il mese più crudele) 1616. Ma non mi sembra che la gentilezza, la grazia, la leggerezza siano cibo dei nostri giorni. Sento da un po’ di tempo circolare come una nebbiolina da aerosol che invade i polmoni, l’odio, o se non l’odio una sottile crescente insofferenza verso gli altri, verso l’altro.

Io, per esempio, quando parcheggio in un piazzale semideserto e al ritorno trovo un’auto appiccicata alla mia ho un moto di stizza. Poi penso che come Manzoni appena citato ci sono persone che soffrono di agorafobia, temono l’horror vacui, hanno bisogno di tenerezza perfino per la propria vettura. Quanto ammiro chi l’ha sempre linda e lucida coi tappetini senza una briciola di pane. Io non fumo più grazie a Dio, beh o meglio grazie alla mia proverbiale forza di volontà (sento i miei figli non so perché sghignazzare), e spesso, nemesi meritata, trovo accanto a una ruota un mucchietto di cicche, ossia l’intero posacenere scaricato per senso di maniacale nettezza interna sul suolo di tutti. Non è facile essere gentili.

Io per esempio da una ventina di anni saluto in vari incontri con sconosciute o sconosciuti in ascensore, quando entro in una sala d’aspetto, in una bottega, al bar. Non è facile raccogliere il “buongiorno” di ritorno, talvolta mi si risponde con tono infastidito o borbottando un borborigmo illeggibile. Sì non è semplice essere gentili. Ho letto di un libro che s’intitola «siate ribelli, praticate la gentilezza» che è un po’ l’incitamento ai laureati di Stanford detto da Steve Jobs (in imminenza della morte) «siate affamati, siate folli». E ricordate i poveri di “Miracolo a Milano” che ascendono a cavallo delle scope «verso il regno dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno?» Per rendere più vivibile la vita, che è intessuta di relazioni, incontri, dialoghi, dissapori, diatribe eccetera eccetera bastano piccoli gesti, piccoli doni, un fiore, un libriccino, un sorriso, una carezza. Sono nel finalino caduto dritto dritto dentro la retorica dei sentimenti, ma mi ci trovo bene. La vecchiaia che fa fa’!