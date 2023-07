GUALDO TADINO Quanto ci manca il sorriso vero, speciale e di speranza di Fabrizia. "Il mio ricordo..."

Riceviamo e pubblichiamo un ricordo di una nota commerciante di Gualdo Tadino che ci ha lasciato il mese scorso. L'autore - un gualdese doc che vive in centro - ha chiesto di restare anonimo perchè quello che conta è focalizzare l'attenzione su questa donna dal sorriso sincero anche nei momenti più difficili.

******************************

C'era un sorriso a Gualdo Tadino, in centro storico, che risplendeva in una botteguccia antica in una via che un tempo era il fulcro della città che portava all'Ospedale, ai Giardini e alla Rocchetta. Un sorriso da commerciante? Forse perchè troppo splendente anche quando . il borgo è piccolo e im fatti volano di casa in casa -, quella famiglia veniva attaccata dai malesseri e dalle prove che ti impone la vita. Ognuno ha le sue croci anche chi è costretto a stare al publico in certi giorni in cui vorresti scappare. Il marito, caro amico (un sincero-generoso-folle cittadino di questa terra per cui prova amore e odio), invece era simile a noi: brontolone, bastian contrario, un giorno allegro, un giorno da tutto è perduto. Ma lui era un professionista prestato al commercio. Ci può stare.

Quel sorriso, quella gioia di vivere e andare avanti, ho scoperto pochi mesi fa che non era arte per vendere. Era incredibilmente vero, profondo e quasi disarmante. Come ho fatto questa scoperta? Un giorno andando alla botteguccia - per me era una giornata nera... tanto lavoro... ma la crisi si mangiava tutto - per prendere del tabacco, lei, Fabrizia, aveva un braccio al collo, ingessato. Pensai: "certo che la sfiga ci vede benissimo... povera donna, prima il male (guarito), poi tanti altre preoccupazione e ora anche sta rottura". Le dissi: "Signora... un'altra prova da affrontare?". E lei fu stupenda: "Io sono una combattente supererò anche questo.. anche se le dico la verità mi fa male". E il tutto fu accompagnato da un sorriso incredibile. Ecco la prova: era vero. Ecco sono davanti ad una di quelle donne, rare, che esaltano il bene sul male, che vogliono vivere la vita senza maledirla mai, che hanno imparato che lamentarsi o imprecare non migliora la situazione, anzi contagia chi sta vicino e il malumore diventa generale. Me ne innamorai. Bravo Maurizio, il marito, che aveva saputo conquistare il cuore di questa donna che stravedeva per quel fratello brontolone e geniale.

Ma il sorriso che non dimenticherò mai più risale a qualche mese fa: aveva saputo che il male, quello silenzioso e vigliacco, era tornato nel suo corpo. Recidiva. Di nuovo in cura. Di nuovo sulla testa un bellissimo foulard l'avvolgeva, esaltando i suoi occhi aiutati da un paio di occhiali antichi e materni. Per strano giro della vita, la incontrai in un supermercato a Perugia, insieme alla sorella. Lontani entrambi dalla botteguccia. Dal centro di cui lei era un simbolo. Nel vedermi mi sorrise dolcemente e con la mano fece un cenno di saluto. Pochi sencondi eravamo vicini. Lei tranquilla, io turbato per il suo male. "Sono una guerriera. Non mollo neanche stavolta. Un passo alla volta. Non ci rinuncio a godermi questa primavera". Parlammo delle cure, io di statistiche convincenti. Persino in quei giorni di dolore, persino lontano dalla sua botteguccia non ha rinunciato a far emergere dal suo cuore il bene, il bello e la gioia rispetto alla paura, l'incertezza e forse la consapevolezza che la partito fosse perduta. Ecco l'ultima e decisiva prova che quel sorriso era vero e al giorno d'oggi equivale ad un filone d'oro trovato in mezzo a tante false pepite.

La situazione peggiorò ma io ero fuori e in più dovevo fare i conti con un periodo difficile. Una mattina andando alla botteguccia la scoperta: era morta, ma sulla porta c'era una sua foto con quel sorriso con cui aveva seminato gioia e speranza nella sua famiglia, nei suoi clienti e infine anche noi gualdesi. I suoi semi daranno frutti, la sua vita ha avuto un senso molto più alto del suo essere stata genitrice, moglie e lavoratrice. E quell'arco antico vicino al negozio, diventato l'arco del bacio... per me dovrebbe diventare l'arco del sorriso.