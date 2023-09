PERUGINERIE Medio Evo perugino. Misure di peso, di capacità, di lunghezza

Curiosità e spigolature storico antropologiche. Particolari che spesso sfuggono agli stessi abitanti della nostra città.

Anche perché si tratta di tracce disseminate sotto ai nostri occhi. Ma alle quali, come spesso accade, non si rivolge la dovuta attenzione.

(Foto Sandro Allegrini)

Pesi e misure perugine. Uno dei problemi che l’antico Comune di Perugia dovette porsi, fin dal Medio Evo, in relazione al commercio, fu quello di stabilire pesi e misure locali, dato che esse variavano da città a città.

Si pensi che per il vino esisteva il quartuccio, la foglietta (termine ancora udibile per indicare un generico “bicchiere”), il boccale e il barile.

Un tempo, quanto alle misure di lunghezza, i perugini si regolavano coi parametri di riferimento scalpellati su pietra non lontano dalle Logge dei Lanari. Per tutelare la cittadinanza dalla ipotizzabile disonestà di qualche venditore di stoffe, il Comune perugino aveva posizionato delle misure di confronto, garantite dalla pubblica autorità. Esattamente le vediamo ancora in piazza del Sopramuro o delle Erbe, oggi Matteotti, dove si teneva mercato fino ai primi del Novecento. La grossa pietra segnata è posta a sinistra (per chi guarda) dell’ingresso dell’attuale tribunale.

Sono scanalature incise profondamente sulla pietra, in modo da non essere alterate (almeno sul piano dell’accorciamento). Le misure cittadine riproducono il palmo (cm. 25,1), i due palmi e il braccio perugino, pari a quattro palmi (cm.100, 04).

La vigilanza del Comune, attraverso quanto stabilito dagli statuti, era attenta e si prevedevano punizioni per gli inottemperanti.

Analoga riproposizione delle misure in piazza Grande, oggi IV Novembre, sotto le Logge di Braccio. Il famoso Capitano di ventura e signore della città aveva fatto edificare il loggiato affinché vi si potesse esercitare al coperto la mercatura. Anche qui gli acquirenti potevano controllare la correttezza della misurazione dei mercanti. Sulla cui onestà, evidentemente, si nutriva più di qualche ragionevole dubbio.

Ma perché stanno così in alto da essere irraggiungibili? C’è però un’incongruenza, dato che quelle misure sono poste a un’altezza straordinaria, sotto il terrazzo dei canonici.

Da qui l’ipotesi dell’archeologo Paolo Braconi che sostiene convintamente un abbassamento della piazza IV Novembre, al fine di assecondare un più agevole percorso all’acqua che giungeva alla Fontana Maggiore provenendo dall’acquedotto di Monte Pacciano.

Insomma: una volta i perugini ci arrivavano. Oggi… ci vuole la scala!

PS. Quando l’ignoranza diventa una colpa. Se si osserva la foto numero 1, nella scanalatura più in basso, si noterà l’evidenza di due stuccature alle estremità. Si tratta del colpevole intervento di operai ignoranti e mal guidati. Al posto delle stuccature erano infilati nel travertino due supporti metallici aventi lo scopo di impedire che quelle scanalature venissero “allungate”, non da commercianti imbroglioni, ma da clienti disonesti.

Sta di fatto che, qualche anno fa, delle mani, guidate da menti annebbiate, pensarono di togliere quei due inutili pezzi di ferro e stuccare i buchi che si erano creati.

Fa più danni l’ignoranza che la cattiveria.