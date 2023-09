PERUGINERIE C’era una volta, in via della Viola, Mondino, artigiano tuttofare

La specialità di Mondino era quella di lavorare i pellami: borse e quant’altro entravano a pezzi e uscivano come nuovi da quella bottega al numero 32.

Lo stesso valeva per gli ombrelli, che oggi si trovano a pochi spicci, mentre una volta erano fatti per durare… una vita.

Poi gli anni del degrado e dell’oblio. Finché in quel luogo spunta un centro di aggregazione e socialità. Che, peraltro, offre un prodotto a chilometro zero. Si tratta di un bistrot, specializzato in birra artigianale.

Via della Viola, bere sano e ristorazione di qualità. Ecco il segreto del successo e di una ripresa che, fino a qualche anno fa, pareva una chimera.