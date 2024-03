Perugia Futura, una visione per la transizione verde

Pubblichiamo l'intervento di Paolo Belardi, professore ordinario di “Architettura e Composizione Urbana” nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, dove è delegato del Rettore per il settore Patrimonio. Ha insegnato anche nelle Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma e della Seconda Università di Napoli. Dal 2013 al 2018 è stato direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. Nel 2016 il suo nome è stato iscritto all'Albo d'Oro della Città di Perugia per la qualità del contributo fornito alla crescita della città dal punto di vista conoscitivo e progettuale.

Per spiegare la mia visione della Perugia futura, vorrei prendere le mosse dalla citazione di un passo tratto dal libro Dopo l’architettura moderna, pubblicato da Paolo Portoghesi all’inizio degli anni Ottanta. “L’industria navale giapponese ha prodotto negli ultimi anni delle navi modernissime, che realizzano un forte risparmio energetico in virtù di uno splendido e complicatissimo apparato di vele controllate e manovrate da un apparato elettronico. La città della società post-industriale somiglierà a questi velieri incantati.”

Una prefigurazione illuminata, volta a coniugare progresso tecnologico e rispetto dell’ambiente, che quasi cinquant’anni fa fu liquidata come utopica, ma che oggi, nell’epoca della transizione verde, più che concreta è diventata obbligata. Una visione che peraltro riassume mirabilmente ciò che, a mio avviso, potrà e forse dovrà essere la città del futuro: una città soft tech densamente rarefatta, in cui natura e artificio si alimentano a vicenda nel segno dell’Intelligenza Artificiale e in cui diventano protagoniste azioni sin qui insolite come la demolizione e la forestazione. Provo ad applicare la mia visione allo specifico di Perugia, parlando di un caso-studio preciso, che al momento non è né soft tech né densamente rarefatto, ma che è vocato ad assurgere a landmark di una “città soft tech densamente rarefatta”. Mi riferisco al parco urbano di Pian di Massiano, dove si gioca una partita decisiva per il futuro della nostra città. Tanto a livello funzionale quanto a livello simbolico. E forse anche a livello comunicativo.

Insieme all’armatura sociale dei Centri di Vita Associata e insieme al sistema diffuso della mobilità alternativa, il parco urbano di Pian di Massiano rappresenta il bene più prezioso lasciatoci in eredità a seguito della “costruzione” della città-capoluogo. So perfettamente, in virtù del ruolo svolto in quegli anni da mio padre come ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, quante pressioni ci furono per rendere edificabile Pian di Massiano. E se questo non è avvenuto, e quindi se la città non si è espansa a macchia d’olio, lo dobbiamo a una generazione di amministratori e di tecnici che, nello specifico, hanno saputo resistere alle pressioni edificatorie. Forse hanno commesso altri errori, ma sicuramente non questo. Negli anni Sessanta/Settanta infatti, quando si perseguì lo sviluppo policentrico della città, concentrando la crescita residenziale intorno alle frazioni del circondario (San Marco, Ferro di Cavallo, San Sisto ecc.), fu deciso di creare un grande parco verde a cavallo tra la città consolidata e le nuove espansioni, destinato in parte alla pratica sportiva e in parte allo svago ricreativo della comunità cittadina. Poi però, con il passare del tempo, questa idea è stata progressivamente obliata e ripetutamente contraddetta, perché sono cominciate le occupazioni insensate con cubature palesemente incoerenti. Penso alla multisala Borgonovo così come penso al supermercato Conad piuttosto che all’ormai imminente superstadio. Mentre sarebbe stato e sarebbe ancora necessario fare tutt’altro: piuttosto che ridurre ai minimi termini il parco urbano di Pian di Massiano, lo si dovrebbe ampliare, facendolo diventare un modello esemplare nel panorama nazionale. Cosa che potrebbe avvenire nell’arco dei prossimi anni perseguendo tre idee strategiche.

Prima idea strategica. Così come previsto in un bando di un concorso di idee di qualche anno fa (espletato, ma rimasto sulla carta), si potrebbe dislocare in ambito extraurbano la sede dell’Azienda Perugina della Mobilità e quindi si potrebbero demolire i capannoni in cui convergono quotidianamente centinaia di autobus, trasformando in aree verdi i sedimi dei fabbricati e le aree di parcheggio esterne, ma anche rendendo permeabile un’area vasta che, al momento, impedisce il potenziamento della rete pedonale.

Seconda idea strategica. Piuttosto che stravolgere e congestionare il parco urbano di Pian di Massiano con una megastruttura più commerciale che sportiva, si potrebbe pensare di realizzare altrove il superstadio (evitando di ripetere l’errore commesso a Collestrada), convertendo lo stadio Renato Curi in una vera e propria platea verde (penso a For Forest, l’installazione artistica realizzata da Klaus Littman all’interno dello stadio di Klagenfurt), collegata mediante un sovrappasso pedonale molto ampio e naturalistico (penso al Salesforce Park, sospeso sopra una delle strade più trafficate di San Francisco) con l’area della pioppeta e, da lì, con il parco Chico Mendez.

Terza idea strategica: la più importante, certo la più radicale. Mi riferisco al possibile interramento del rilevato ferroviario che solca Pian di Massiano ovvero mi riferisco al possibile interramento della grande ansa curvilinea che, a causa della propria particolarissima conformazione geometrica, a differenza di quanto è avvenuto in tutte le altre città italiane, non ha diviso la città di Perugia in due parti, ma l’ha divisa addirittura in tre parti: la città consolidata a valle del centro storico, le espansioni semiperiferiche di via Cortonese-Pian di Massiano-Madonna Alta e le espansioni periferiche di Ferro di Cavallo-San Sisto. Un’idea strategica che peraltro consentirebbe di risolvere uno dei problemi più annosi della nostra città quale il degrado dell’area della stazione di Fontivegge, dove il vero problema è la lacerazione del quartiere, tranciato in due dai binari della linea ferroviaria. Un’idea strategica che molti potrebbero ritenere infattibile, ma che invece non farebbe altro che allinearsi a quanto si sta facendo nel resto del nostro Paese. Molte amministrazioni comunali italiane, infatti, stanno perseguendo da tempo l’idea d’interrare la linea ferroviaria. Penso in particolare ai progetti PNRR presentati dalle amministrazioni comunali di Andria, Modena, Rovereto e Trento. Ma penso anche a un esempio già concreto quale Reggio Calabria, dove l’interramento della linea ferroviaria ha consentito di realizzare il lungomare Falcomatà, valorizzando invece che mortificando “il chilometro più bello d’Italia”.

Immaginate una Perugia futura in cui il parco urbano di Pian di Massiano e il parco Chico Mendez diventano un tutt’uno e sono popolati da migliaia di alberi. Una Perugia in cui non c’è più la separazione fisica tra via Palermo e la collina di Prepo, tra la piazza della stazione e Madonna Alta, tra la collina di Montemorcino e Pian di Massiano, tra la Città della Domenica e il Percorso Verde, tra Ferro di Cavallo e il parco Chico Mendez. Una Perugia in cui Fontivegge potrebbe diventare finalmente un unico grande spazio pedonale che, prendendo le mosse dal parco della Pescara, attraversa la piazza del Bacio, scende nell’attuale piazza della Stazione, invade l’area attualmente occupata dai binari, sovrappassa via Sicilia, si ricollega con gli spazi pedonali dell’Ottagono e da lì confluisce nel parco Vittime delle Foibe. Certamente sarebbe una Perugia molto diversa, probabilmente sarebbe una Perugia migliore.

Tutto questo però non avverrà. Perché, stando alle cronache, siamo destinati a diventare una grande città (dal punto di vista dimensionale) con un grande ospedale, un grande stadio e una grande congestione veicolare. Forse aveva ragione Bruno Zevi quando, all’inizio degli anni Settanta, scriveva che Perugia ”sembra condannata a rituali suicidi”. Perché prima realizza opere prodigiose, ma poi le rinnega facendo ”tabula rasa”. Questo è stato il destino della fortezza del Monmaggiore. Questo è stato il destino della rocca Paolina. E questo, secondo molti, dovrebbe essere il destino del minimetro. Sarà anche il destino del parco urbano di Pian di Massiano?