OROSCOPO di DICEMBRE di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende.... su lavoro e amore

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni zodiacali e e l'influenza che possono avere sulle persone. Un oroscopo su base mensile, professionale e ben curato. C'è chi ci crede, chi no, chi dice di no ma lo consulta e chi farà ironia: ma l'astrologia accompagna dalla notte dei tempi l'uomo. Buona lettura. Puoi seguirla su Facebook (clicca qui) e su Instragramm (clicca qui).

*********

Ottimo cielo natalizio che si prepara allo slancio del 2023 con molte sorprese per tutti segni. Ognuno dei quali avrà il suo regalo speciale. AUGURI A TUTTI ASTRO AMICI!

**********

ARIETE - La prospettiva buona di questo mese è che Giove torna amico, e ti aiuterà a realizzare un desiderio entro il 2023.

Lavoro: sei forte! Anche se a volte sembri vacillare alla fine non cadi mai. Il 2023 sarà importante per la tua carriera e i tuoi progetti. Dicembre ti permette di esprimere un tuo desiderio al riguardo. Particolare attenzione nei giorni dal 21 al 31 a lavoro. Chissà se faranno lavorare te il giorno di Natale? Ogni tanto servono eroi.

Amore: già dallo scorso mensile avvertivo che; entro questo natale avreste ricevuto un bel regalo. Mi auguro che sia proprio per il vostro cuore. L’unico tasto dolente di questo oroscopo sono i fine settimana. Attenzione al 17 e 18 soprattutto in famiglia. Scontri tra parenti possono generare facilmente, non perdere subito la pazienza.

TORO - La parte bella di dicembre è che stai uscendo dal calvario durato anche troppo. Ora se saprai giocare bene le carte, avrai più di un regalo questo mese.

Lavoro: dopo tutti questi anni dissonanti e di sfida, finalmente dicembre premia i tuoi sforzi. Già dal 14 si registra una grande rimonta e ottime intuizioni. Proprio quelle che ti servono per ottenere grandi cose nel 2023. Dal 21 il Sole ti è amico, Natale sarà pieno di belle notizie.

Amore: possiamo dirlo? Finalmente è tornato un cielo sentimentale. I tristi dissapori li lasciamo al passato. Ora dipende molto da te, ma la voglia di amare c’è e anche tantissima fortuna. I cuori solitari possono innamorarsi di persone molto valide. Inoltre, chi si era allontanato ora torna con la coda tra le gambe. Dal 10 Venere riavvicina tutti. Nulla può fermarti, accetta tutti gli inviti. Non te ne pentirai.

GEMELLI - Dicembre è un mese migliore è anche il giusto periodo per fare una pausa e rilassarti. Ottimo natale con una Luna favorevole, Capodanno darà molte sensazioni speciali.

Lavoro: sei di nuovo in pista. Soprattutto la seconda metà del mese. Questo mese aumenta i guadagni. In particolare per i gemelli che lavorano durante le festività . Questo Dicembre annuncia una chiusura ma molto futuristica. Perché il 2023 farà grandi progressi: nuovi ruoli, più sicurezza, nuovi contratti. I più impavidi che aprono un qualcosa in proprio saranno messi molto bene.

Amore: il periodo di opposizione non si è del tutto concluso, quindi i sentimenti avranno bisogno di una marcia in più. Basta superficialità è tempo di dimostrare quanto valore risiede in voi. Chi è in coppia è forte e fa lunghi progetti familiari. I single hanno molto scelte all’orizzonte, basti che il vostro cuore sia libero. Per chi ha due amori paralleli, attenzione alle giornate del 14 e 15 si farà molta chiarezza. È tempo che punti alla stabilità più che al gioco. Il prossimo anno, con Saturno dissonante, avrai bisogno di qualcuno che ti sostenga.

CANCRO - Grazie alla tua resistenza e capacità di non abbatterti mai, il 2022 si conclude comunque con una tua grande crescita. Un buon Natale e un Capodanno da non strafare.

Lavoro: iniziano per te le opposizioni, che non saranno gravi come quelle dello scorso anno ma invito sempre alla prudenza. Giornate come quelle dal 10 al 19 vanno vissute con tranquillità. Infatti la chiave di questo mese è: vivere senza preoccupazioni. Che spesso ti auto sabotano. Sarà necessario concentrarsi nel 2023 soprattutto per coloro che sono ancora in attesa di un lavoro e di un sostegno più proficuo.

Amore: anche in amore il mare si presenta più agitato. Le coppie che sono in crisi rischiano di più. In amore serve tanto impegno e questo cielo ti sfida ad usarlo. È importante che tu interagisca e faccia qualche sforzo in più. Venere opposta alla fine ripaga sempre chi combatte per la sua felicità e non si accontenta di rimanere infelice. Buono il Natale ma sottotono capodanno. Organizza il tuo capodanno in tempo o rimarrai molto insicuro sul da farsi.

LEONE - Il più bel regalo che riceverete sarà proprio la fine e la chiusura di un periodo davvero troppo impegnativo. Ma che sarà anche uno dei più gloriosi della tua vita.

Lavoro: non sono pochi i leoni alla quale è stato minato il campo lavorativo in questi ultimi due anni. Certo, le finanze non sono idilliache in questo periodo ma vanno migliorando. Se nel corso di questi ultimi periodi hai dovuto cambiare molte cose, ora la situazione è più stabile e promettente. Giornate importanti come il 2, 3, 7, 8 e 12 saranno la chiave di successo del 2023! Impegnati il più possibile. Giove dal 20 continuerà a sostenerti.

Amore: anche l’amore riprende quota con Venere e altri pianeti a tuo sostegno. Se sei ancora single e non hai avuto persone piacevoli, forse è perché sei troppo esigente e selettivo. La perfezione è difficile da trovare, a volte si rischia di immergerci in qualcosa di impossibile. Gli amori nati nella stagione del Sagittario continuano bene e ti faranno felice. Ottime le coppie che vogliono dei figli. Quanti regali per questo natale. Tu sii sempre il miglior regalo per te stesso.

VERGINE - Riparti più forte, soprattutto dopo il 10. Natale premia più che mai…quanti regali scarterai? Capodanno da riposo.

Lavoro: novembre ti ha dato molte occasioni da sfruttare, a volte mettendo la tua pazienza sotto scacco. Ora è tempo di rimontare. Dal 12 notizie ottime. Marte ancora dissonante mantiene l’ansia e tensione, ora però sei pronto e piùconsapevole. Se devi fare passi grandi aspetta anno nuovo.

Amore: non sono pochi i contraccolpi del mese scorso, ora però è giunto il momento di recuperare e dal 10 Venere aiuta. Le coppie possono ritrovare equilibrio, persino se ci sono stati momenti difficili. Ma le emozioni più belle sono i nuovi amori. Natale rappresenterà proprio un momento magico. Da passare con i più cari in intimità.

BILANCIA - Questo mese, soprattutto la seconda parte mette molta prudenza in gioco. Festività trascorse con poche persone, fidate, ma quelle più vere e sincere. Le migliori. Il vostro regalo sarà proprio questo. Avere vicino persone che contano.

Lavoro: la prima parte del mese non è male, ma la seconda esploderà con Giove opposto e molti pianeti dissonanti. A lavoro fai buon viso e cattivo gioco. Non saranno pochi i pretesti per farti arrabbiare. Soprattutto se hai a che fare con altri segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Attenzione nei giorni 10,11 e 17,18.

Amore: i bilancia tengono molto all’aspetto dell’amore e della coppia, ma chi è in crisi in questo mese la vede dura. Tu sei forte e parlerai chiaro in questo mese. Il mio consiglio è di fare attenzione alle dispute matrimoniali che si trasformano in legali. Perché il 2023 è pericoloso sotto questo aspetto. Chi è solo da tempo deve fare attenzione a non cercare per forza un rimpiazzo. L’amore non lo prescrive il dottore, tanto meno la cura ai malanni successivi. Pazienza se i famigliari pretendono troppo da voi.

SCORPIONE - Il 2022 ti lascia con tutti i momenti difficili che lo hanno caratterizzato. Forse non te ne sei reso conto, ma in questo anno hai imparato ad avere più forza e sicurezza in te.

Lavoro: dicembre è un mese fortificato. Tutto ciò che hai costruito fino adesso è indistruttibile. Chi deve rinnovare contratti, soprattutto i più giovani, saranno protetti fino a primavera. Anche le persone più in difficoltà possono contare su buoni supporti. Ottima la giornata del 15! Prudenza per nervosismo dal 21 al 31.

Amore: tutte le battaglie che hai dovuto affrontare in questo 2022 ti hanno reso scettico sull’amore. Oppure hai paura di rimetterti in gioco. In verità dal 10 Venere farà un bel transito amico, i contatti aumenteranno e anche le nuove conoscenze. Forse devi fare uno sforzo in più. Urano opposto al tuo campo di coppia non rende le cose facili, ma a volte…può dare amori improvvisi di spessore. Cerca persone tranquille con cui passare le festività. E non farti vedere con il muso lungo dai tuoi cari, il tuo sorriso è il miglior regalo che aspettano. Ottimi i rapporti con Capricorno e Pesci.

SAGITTARIO - Per voi gli auguri sono doppi e anche l’universo fa doppi regali. Con un cielo così positivo sarai più entusiasta che mai…

Lavoro: i sagittari sono segni tenaci e coraggiosi, non importa quante prove affrontano, loro sanno andare oltre. Non avanti.. ma proprio oltre! Infatti lo slancio che partirà dal 20 andrà oltre ogni tua aspettativa. È proprio il caso di dirlo, se saprai tenere i piedi per terra il 2023 ti regala moltissime risorse: i tuoi progetti saranno ben strutturati. Persino Marte opposto è di aiuto al tuo slancio piuttosto che un inciampo. Organizza bene tutto entro il 15. E avrai l’universo con te.

Amore: l’ottimismo non manca mai nel sagittario, per questo è più vincente e fortunato di altri segni. Tensioni nelle giornate del 14 e 15, ma per il resto il mese di dicembre rappresenta una svolta che cambia radicalmente la tua vita. E sarà proprio l'amore il vero regalo di natale. Soprattutto perché gli ultimi giorni di questo mese sono risolutivi a tutto quello che ti ha bloccato da tempo. Capodanno sarà davvero speciale. E si può parlare di amore vero, di “ti amo” e di emozioni che non provavi da tempo. Poi come si dice: chi è amato il primo dell’anno…è amato tutto l’anno.

CAPRICORNO - Si chiude il 2022 con il botto! E questa volta auguri doppi cari amici del capricorno!

Lavoro: la professione e le economie sono state il tasto dolente di questo 2022. Molti progetti sono andati in crisi, persino quei Capricorno messi meglio chiudono l’anno in perdita. Colpa di un Giove dissonante che darà ancora fastidio nel 2023. Ma la parte migliore è che ora puoi fare un recupero momentaneo “salva vita”. Giornate come quelle del 14, 15 e 23,24 permettono di trovare le soluzioni ideali e di svolta per il prossimo anno. Gioca bene le tue carte.

Amore: da metà dicembre abbiamo già una configurazione piacevole con tanto di Venere a supportare l’amore. Gli amori che nascono in questa stagione, (quindi single preparatevi), non solo sono belli e forti ma pure molto mentali. Dal 15 tutto diventerà più magico, inoltre c’è anche la possibilità di recuperare qualcosa che era fermo o perduto da tempo. Bellissimo il Natale e ancora di più il Capodanno. Finalmente, c’è amore.

ACQUARIO - C’è da divertirsi dal 21! Natale con la Luna a tuo favore e Capodanno con mezzo universo. Insomma, davvero Buone Feste.

Lavoro: rispetto un novembre impegnativo e caotico adesso sei più lucido e concentrato. Alcuni dissapori potrebbero presentarsi intorno al 5,6 e19. Ma il mese è ottimo per recuperare dei crediti o dei guadagni. Soprattutto per chi ha lanciato qualcosa in proprio. Da marzo prossimo, ti sentirai più liberi nelle scelte, avrai molte più occasioni da giocarti.

Amore: queste feste hanno davvero qualcosa di magico all’orizzonte. Finalmente si parla di riappacificazione e di complicità . Chi ha superato novembre ora è più forte, e chi è inciampato ora può non solo rialzarsi ma ricominciare a cuor sereno. È il tempo di storie nuove. Natale vi regala sentimenti e sensualità. Un regalo che apprezzerete molto.

PESCI - La parte più bella di questo mese è proprio Natale, che per te ha in riserva un regalo speciale!

Lavoro: la prima parte del mese rimane ancora dissonante. Un po’ come fine novembre. Marte insiste a mettere ansia e tensione. Ma dal 21 il cielo passa a tuo sostegno e quindi i ruoli cambiano. Attenzione alle giornate del 7 e 8. Per il resto riprendi quota. A sostenerti saranno persone valide che confermano i tuo operato e l’uscita di Giove il 20, porterà un regalo speciale in questo ambito.

Amore: anche in amore si riparte, qualche avvisaglie potresti intuirla intorno il 15. Se hai a che fare con Capricorno, Leone e Scorpione, le unioni saranno più forti e belle. È importante che ritrovi la voglia di amare, Nettuno il governatore del tuo segno, ti aiuta nei sogni. È forse un sogno che tenevi da tempo nel cassetto a realizzarsi? Si perché a natale il cuore batte forte! E l’amore farà la differenza.