Oroscopo mensile MARZO 2023 di di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende.... su lavoro e amore

Marzo, da sempre rappresenta l'inizio del nuovo anno astrologico, questo perché il Sole, entra nel segno dell'Ariete. A seguire, ci sono altri tre eventi molto importanti: Marte dopo diversi mesi che ha transitato nel segno dei Gemelli, finalmente, si prepara a lasciarlo. A seguire, Plutone farà il suo primo Ingresso in Aquario. Infine, la particolarità di questo mese sarà proprio caratterizzato dall’ingresso di Saturno nel segno dei Pesci. Ma andiamo a vedere segno per segno, cosa ci aspetta.

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni zodiacali e e l'influenza che possono avere sulle persone. Un oroscopo su base mensile, professionale e ben curato. C'è chi ci crede, chi no, chi dice di no ma lo consulta e chi farà ironia: ma l'astrologia accompagna dalla notte dei tempi l'uomo. Buona lettura. Puoi seguirla su Facebook (clicca qui) e su Instragramm (clicca qui).

ARIETE Mese importantissimo per voi nativi dell’ariete, questo è il mese che vi caratterizza da sempre, è il mese della vostra ricarica solare. Nessuno può fermarvi.

QUOTIDIANITÀ: È un mese che permette con più facilità di vivere la propria quotidianità. Devi sfruttare questo entusiasmo e ottimismo offerto da Giove e applicarlo nel tuo quotidiano. Da un punto di vista fisico, se ci sono state problematiche, questo è un mese di grande recupero. Hai davvero l’appoggio delle stelle, il campo lavorativo è ampiamente confermato. Anche gli studenti si trovano più agevolati; la parte finale, soprattutto a partire dal 16, può regalare grandi soluzioni. Dal 20 il Sole farà il suo ingresso nel tuo segno, avrai sicuramente molta chiarezza per quanto riguarda la tua professione.

AMORE: La parte migliore di questo Oroscopo, la regala proprio l'amore. Molti ariete, saranno particolarmente premiati questo mese. Marte ti sostiene fino al 25, Venere fino al 16, poi dal 20 il Sole. Con un cielo così potente e con il continuo sostegno di Giove, il successo è dalla tua parte. Bel cielo per tutti i single che vogliono avventurarsi in un nuovo amore, impegnatevi, perché questo è un mese che può regalarvi relazioni davvero importanti e belle. Le coppie che si vogliono bene da sempre, possono maturare il loro amore in maniera bellissima: convivenza, matrimonio, figli o ufficializzazioni. Entro la fine del 2023 dovresti essere una persona nuova. Ottimi risultati anche in ambiti legali, soprattutto se state affrontando separazioni o divorzi.



TORO - Cari amici del Toro benvenuti nel mese che vi ridarà tutto ciò che vi è stato tolto. Ora bisognerà andare per gradi, ma da questo mese, finalmente si apre una nuova fase della vostra vita.

QUOTIDIANITÀ:

Bellissimo questo mese che vede finalmente, dopo due anni, l’abbandono di Saturno. Un mese di recupero immediato, più ci avviciniamo a maggio più capirete il beneficio di questo cambiamento. Da un punto di vista lavorativo, con Mercurio e Venere favorevoli dal 16, è possibile incrementare anche entrate economiche bloccate da tempo. Ci sono giornate importanti come quella del 15, il 16, il 24 e ancora del 25, che possono determinare molti aspetti della vostra situazione professionale. Dal 7 Saturno lascerà il segno dell’Acquario, garantendovi meno sofferenza, se hai in mente progetti nuovi si svilupperanno in maniera eccellente entro il 2023.

AMORE: Bellissimo l’oroscopo anche da un punto di vista sentimentale. Questo è un anno di grande rivincita, già da Marzo potete osservare delle dinamiche amorose che da tempo non provavate. Venere dal 16, entra nel suo campo, ovverosia il vostro. Le storie che nascono in questo periodo, fino a maggio, sono importantissime. Quindi, cari amici del Toro fate attenzione a chi vi gira intorno, perché veramente potreste incontrare la persona giusta per la vostra vita. Se in questi anni, avete dovuto, affrontare una situazione sentimentale difficile forse è giunto il momento di liberarvene una volta per tutte. Questa volta senza sofferenza. Favoritissime le emozioni del cuore.



GEMELLI - Marzo è un mese molto importante per voi nativi dei gemelli, questo è il mese dove Saturno inizierà il suo transito contrariato. Inoltre a fine mese, Marte lascerà il vostro segno, quindi ci avviciniamo a un momento di profonda trasformazione.

QUOTIDIANITÀ: Marzo è un mese che porta molte tensioni, non giriamoci intorno, soprattutto dal periodo che va dal 3 al 19 potresti sentirti molto confuso. È importante pensare in maniera positiva ed essere fiduciosi verso il futuro. Giove, Venere, Marte ti sostengono e ti aiutano a risolvere alcune questioni, nonostante i transiti dissonanti puoi contare sul loro appoggio. C’è da affrontare un discorso costruttivo in arrivo, Saturno potrebbe cambiare radicalmente molte situazioni lavorative, soprattutto per chi di voi, ancora non ha una stabilità. In questo mese avrete come l’impressione che sia tutto a rallentatore. È l’inizio di un periodo che permette di riprogrammare il futuro. Momenti critici, nell'ambito quotidiano e lavorativo, potrebbero presentarsi nelle giornate del 6, 7, 13 e 14. Attenzione alle spese soprattutto nella giornata del 2. Intorno al 16, potresti far luce su alcune questioni.

AMORE: Se parliamo dei sentimenti, dal 20 con l'ingresso della primavera ci saranno sicuramente dei grandi miglioramenti. Le coppie che sono arrivate fino a qui, che si vogliono bene, verranno aiutate da Saturno a concretizzarsi, soprattutto quelle relazioni ufficiose che potrebbero diventare ufficiali. Queste situazioni vanno portate avanti, perché Saturno fortifica i legami che valgono. Per i single, l’ultima settimana di Marzo è più valida, sia per gli incontri che per conoscere nuove persone. C’è una premessa che voglio fare, per chi in questi ultimi due mesi ha troncato una relazione o è in crisi sentimentale, è importante capire che in questo momento Saturno non permette alle relazioni inutili di progredire. Se hai avuto un innamoramento non ricambiato non farne un dramma. Ci sono giornate come quelle dal 20 al 23 che possono presentare alcuni disaccordi . Quando si verifica un transito contrariato di Saturno; “non tutti i mali vengono per nuocere”, tutte le relazioni che non vanno avanti è perché non sono costruttive. Per quanto ti sforzerai a voler stare con una persona specifica, non ti sarà concesso. Ottima la giornata del 27 per quanto riguarda gli incontri.



CANCRO - Marzo è un mese che presenta ottimi cambi di marcia, il periodo che va dal 20 al 26 e quello che potrebbe presentare più tensioni. Non lasciarti intimorire o semplicemente, non incupire il tuo animo. Più ci avviciniamo a maggio più sentirai una grande rivincita. Ricordo che a fine mese, Plutone lascerà la morsa pesante che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni.

QUOTIDIANITÀ: È un buon mese per mettere in atto tutte le cure sia fisiche che estetiche. Già da questo mese è possibile allontanare tutte le grandi tensioni che si sono verificate negli ultimi anni. Certo è, che i risultati li noterete soprattutto in primavera. A partire dal 7 Saturno farà un transito molto importante e di sostegno al vostro segno. Sotto un profilo economico e lavorativo ci sarà sicuramente meno tensione e preoccupazione. Marzo è il mese che ti dà una speranza, osserva tutte le proposte che ti vengono fatte perché possono essere molto costruttive per progetti futuri. Non escludo ottime notizie intorno alla giornata del 2, fare invece particolarmente attenzione alle spese nelle giornate del 20, 21 e 22.

AMORE: È possibile vivere ancora momenti altalenanti, questo è dovuto da un transito contrariato di Venere. Se devi avanzare delle richieste specifiche al tuo partner fallo intorno alla giornata del 16. Chi soffre da un punto di vista sentimentale, la primavera e soprattutto maggio, porterà grandi soluzioni ci sono giornate particolarmente polemiche questo mese come quella del 9, del 10 e soprattutto del 22. Evita scontri con chi ti interessa. Tutte queste dissonanze sono di transiti veloci, per questo è bene aspettare i tempi migliori. Il 2023 è un anno di forza che a partire da maggio regalerà grandi soluzioni. Sii persistente.



LEONE - Finalmente siamo arrivati al mese che aspettavate da tantissimo tempo, dopo quasi due anni di limitazioni e demotivazione da parte di Saturno è giunto il momento di ristabilire il vostro equilibrio.

QUOTIDIANITÀ: Marzo, come dicevo, è un mese che offre una grandissima ripartenza, cerca di organizzarti nel miglior modo possibile. In questo Oroscopo cercherò di evidenziare le giornate chiave che possono aiutarti a portare avanti al meglio i tuoi progetti. L’ottima presenza di Venere fino al 16, risanerà alcune questioni economiche, entro il giorno 20 riceverai la possibilità di incrementare un guadagno. C’è comunque da fare cautela nelle giornate del 18 e del 19. Chi non c’è la fa più a svolgere un certo tipo di lavoro può chiedere un trasferimento e sarà anche accettato. Questi tre mesi saranno importanti per reimpostare tutta la tua quotidianità. Godi comunque dell’appoggio di grandi pianeti come Giove, ci sono giornate interessanti per attivarti come quella del 4, il 13 è il 14. Se stai cercando lavoro o devi confermare un tuo ruolo le giornate dal 21 e 22 potrebbero regalarti grandi conferme. Particolare attenzione in famiglia nella giornata del 26.

AMORE: Anche l’amore riprende una grandissima quota, questo può essere un anno di grande svolta. Se dopo questi due anni difficili di opposizione senti che la coppia non va più avanti, potresti prendere finalmente la decisione di lasciarti senza soffrire. La prima parte di Marzo è ottima per i sentimenti, con un sostegno importantissimo da parte dei pianeti nel segno amico dell'ariete. Non escludo un invito importantissimo nella giornata del 9, potrebbe trattarsi anche della tua anima gemella. È arrivato il momento di rimettersi in gioco, il segno del Leone è un segno ricco di passione e in questo mese in particolare l'universo ti premierà. Molto importante sarà anche la giornata di venerdì 31. Hai stelle importanti che ti sostengono, datti da fare!



VERGINE - Eccoci arrivati a un mese importantissimo come già vi avevo accennato negli oroscopi precedenti. In questo mese di Marzo affronteremo un plenilunio importante nel vostro segno, lo stesso giorno che Saturno entrerà in posizione opposta. Ma vediamo nel dettaglio come agire.

QUOTIDIANITÀ: Come accennavo nell'introduzione, questo nuovo ingresso di Saturno unito ad altre opposizioni del periodo, possono generare dei rallentamenti. Ricordo inoltre, che fino a fine mese, abbiamo ancora Marte contro; questo rappresenta dispute. Ci sono giornate come quelle del 6, 7, 13, 14 e del 20 che possono generare un po’ di complicazioni soprattutto in famiglia o colleghi. Queste dissonanze possono verificarsi anche nei rapporti sentimentali, ve ne parlerò nel capitolo sotto. È possibile che in questo momento tu ti senta particolarmente demotivato su alcune questioni lavorative, la Vergine è un segno che ama concretizzare le cose e portarle a termine con estrema accuratezza, se hai un sogno nel cassetto non mollare. Mi riferisco soprattutto alle persone che nel periodo di gennaio hanno avuto la possibilità di affrontare una nuova avventura. La giornata del 25 potrebbe aiutarti a capire che stai facendo la cosa giusta. Non mollare.

AMORE: anche nel campo sentimentale possono scontrarsi alcune questioni. Qui voglio dividere un po’ la cerchia. L’amore sicuramente si risveglierà molto dopo il 16, quando Venere farà un transito molto favorevole, dandoti anche l'occasione di sentirti di nuovo innamorato. Sicuramente sei molto distratto da altri tipi di dinamiche, come quelle lavorative. Tutti i single e coloro che hanno chiuso delle relazioni di recente, è bene che si concentrino su nuovi orizzonti. Un Saturno contrariato non permette alle relazioni inutili di essere portate avanti, è bene quindi non perdere tempo. Se hai conosciuto con una persona da poco, è già un chiaro indizio sulla difficoltà del rapporto in questione. Mentre, se si è attivata una bella complicità intorno il mese di gennaio con una nuova persona, questo cielo ti offre la possibilità di cambiare radicalmente la tua situazione affettiva. Questa è una dinamica che comunque si verificherà per tutto il 2023, costruire su basi nuove e togliere dai propri orizzonti tutto ciò che non risuona più con voi. Favoriti i segni del Capricorno, Toro, Scorpione, Cancro e Pesci. Se hai a che fare con uno di questi segni potresti ricevere grandi benefici.



BILANCIA - Cari amici della bilancia, Marzo è un mese che porta molta stanchezza, questo è il mese delle opposizioni. Siamo nel periodo di chiusura di un ciclo che ha visto Giove in opposizione, c'è ancora la richiesta di uno sforzo in più.

QUOTIDIANITÁ: È da Febbraio che senti alcuni fastidi e tensione di vario tipo, che ha minato molto il tuo stato emotivo. Già dalla primavera dello scorso anno, hai dovuto affrontare diverse difficoltà, mi riferisco soprattutto a coloro che hanno avuto anche problemi di salute, si va verso un periodo più positivo. Fai particolarmente attenzione alle giornate che vanno dal 20 al 31. In queste giornate, soprattutto quella del 29 e del 30, è probabile che si debbano rimodellare alcune cose. Per questo, è giusto che intorno al 21 tu protegga a tutti i costi le tue idee. Anche se in questo momento non hai le idee chiare sul tuo futuro lavorativo ci tengo a rallegrarvi, perché a partire da fine maggio, le soluzioni arriveranno. Giove in opposizione, rappresenta anche difficoltà economiche, se potete cercate di risparmiare ancora altri due mesi.

AMORE: per quanto riguarda il campo sentimentale, Marzo porta con sé un momento particolarmente decisivo. Chi ha in corso delle cause legali, troverà molte difficoltà per ottenere ciò che desidera, ve ne avevo parlato già negli oroscopi precedenti, tenete sotto controllo la giornata del 22. Se sei single, non escludo la possibilità di fare incontri interessanti, per lo più eccitanti. Per i Cuori solitari, questo è un mese che offre la possibilità di fare qualche trasgressione. Discorso diverso per chi è in coppia, con una Venere contrariata c'è sempre il rischio di essere scoperti. Molti dubbi ti saranno chiari nella giornata del 19 e fai attenzione a non arrabbiarti troppo nella giornata del 29.

SCORPIONE - Cari amici dello scorpione, Benvenuti nel mese in cui sarà importante liberare la mente da alcuni affanni. Questo è il mese dove, finalmente, Saturno lascerà la sua quadratura. Questi ultimi due anni, sono stati molto faticosi, a partire da questo mese ci sarà una buona ripresa che potrete valutare nel prossimo autunno.

QUOTIDIANITÀ: siamo di fronte ad un mese impegnativo, soprattutto per quanto riguarda la quotidianità legata al lavoro. Molta insofferenza maturata in questi anni con un Saturno contrariato, ora vi porta a fare un bilancio definitivo. Cercherò di rallegrarvi, dicendovi che a partire da fine maggio potrebbero arrivarvi delle risposte in più. Se hai da fare delle proposte è molto probabile che le discuterai intorno alla giornata del 16, ma vi consiglio anche di proporre il più possibile le vostre idee e i vostri sogni nei giorni del 6, 7 e 11. Mi riferisco soprattutto a chi sta cercando una promozione o semplicemente di mettere in campo qualche novità. Non stressatevi troppo nelle giornate del 24, 25 e 31.

AMORE: Si apre un capitolo importante anche per quanto riguarda i sentimenti. A partire dal 7, Saturno farà un transito a vostro favore, questo vi agevola ad ottenere più risposte e soluzioni. È necessario che anche voi facciate uno sforzo, i miracoli non cadono dal cielo, c'è sempre bisogno di un'azione per ricevere la sua reazione. Per questo è opportuno che voi cerchiate di ritrovare fiducia in voi stessi. È anche vero che questo è un mese che trascura un po’ il campo sentimentale, soprattutto se si ha la mente troppo concentrata nell'ambito economico e lavorativo. Vi rincuoro dicendovi che intorno la giornata dell'undici potreste ricevere un invito inaspettato e bello. Un periodo che lascia ancora molte perplessità, i risultati migliori li vedremo in autunno, ma se stai cercando nuovi interazioni ti consiglio di agire nelle giornate dal 2 al 19. Ci sono giornate che, ti renderanno particolarmente nervoso, soprattutto dal 24 al 26, ti chiedo di fare prudenza perché molto spesso sei tu che istighi troppo il tuo partner, a volte devi tenere a bada le tue insicurezze e frustrazioni, perché sai benissimo che spesso un non nulla, può diventare un'atroce ossessione.



SAGITTARIO - Ci siamo cari sagittari, Benvenuti al mese di Marzo che nel complesso considero un mese molto positivo per il vostro segno. Bello questo mese soprattutto a ridosso della primavera, è un mese importante che vi vedrà soprattutto come uno dei protagonisti.

QUOTIDIANITÀ: Marzo è caratterizzato da alcuni eventi molto importanti; Saturno dal giorno 7 inizierà una quadratura, questo aspetto in astrologia fa sempre molta paura, nel tuo caso specifico potrebbe indicare alcuni rallentamenti o persone che ostacolano le tue idee, mi riferisco soprattutto a chi ha capi o colleghi anziani oh qualche familiare di origine, particolarmente testardo. Se devi fare richiesta o proporre un nuovo progetto ti consiglio di attivarti nelle giornate del 13 e del 14. Se agirai bene, in queste giornate potresti ricevere una conferma diretta già nelle giornate del 22 o del 31. Ricorda che questo mese hai l’appoggio di Giove e di Venere, in base alle proprie capacità personali, possono aiutarti molto a realizzare i tuoi obiettivi. C’è ancora una piccola falda da saldare, Marte opposto fino al giorno 25. Sicuramente Marte in opposizione porta ancora momenti di forte nervosismo, ricordo però che tu sei un segno molto dinamico e in movimento, per te è meglio sentirsi sotto pressione piuttosto che non aver nulla da fare e annoiarsi. Anche per questo motivo riesci ad affrontare questo tipo di opposizioni.

AMORE: Già come accennavo sopra, l’ingresso di Saturno nel segno dei pesci, compromette un po’ i progetti del segno del Sagittario. Principalmente questi, possono ricadere nell'ambito familiare, ti invito a fare prudenza soprattutto nella settimana che va dal 6 al 12. Per quanto riguarda l’amore di coppia, questo è un mese molto valido, mi riferisco soprattutto alle storie nate di recente che vengono portate avanti anche per tutto il mese di Marzo. Ti vedo molto combattivo nella giornata del 21, proprio come piace a te. Sicuramente per i cuori solitari e per le coppie forti questo potrà essere un periodo che genera molta passione. Se invece stai riscontrando delle problematiche con una tua vecchia fiamma o in coppia di lunga data, sappi che questo transito di Saturno andrà a togliere tutti i rami secchi. Il Sagittario è uno dei segni che rappresenta più in assoluto la libertà E quindi non ama essere messo alle strette, soprattutto rendere conto a qualcuno delle proprie azioni ed emozioni. Non cedere alle provocazioni, se hai già una nuova fiamma nel cuore non lasciare che persone che non ti hanno compreso fino ad ora, spengano il tuo entusiasmo.



CAPRICORNO - Cari amici del Capricorno, ci troviamo di fronte a un mese ancora molto impegnativo. Vi ho parlato anche precedentemente nell’annuale di questi mesi particolarmente faticosi. Non perdete le speranze, la svolta più importante di tutto ciò che state affrontando arriverà verso metà maggio. Questo è un periodo ciclico che rimette in gioco alcuni settori della tua vita.

QUOTIDIANITÀ: Il mese di Marzo, per quanto possa risultare difficile, e come se fosse l'ingranaggio per riattivare alcuni settori della tua vita. Ora voglio dividere un po’ i casi: da una parte abbiamo i Capricorno che nell'ambito lavorativo stanno rivalutando colleghi o alleanze, devi fare una sorta di pulizia generale, ne sei consapevole e lo farai, soprattutto entro la giornata del 7. Ci sono chiusure e cambiamenti ma non devi aver paura, sai che i tuoi progetti sono validi e che soprattutto li proteggi a tutti i costi. È bene che in questo mese tu, studi nuove strategie, cerca di fare attenzione solo nella giornata di mercoledì 8, 9 è del 10. I tuoi grandi risultati si vedranno in primavera, sarà proprio lì che inizierai a dormire a cuor sereno.

AMORE: Come spiegavo nei due paragrafi sopra, anche i sentimenti risentono di queste quadrature. Inoltre da fine mese, Marte inizierà un transito in opposizione. C’è chi è troppo impegnato con la mente per questioni economiche e lavorative o i rapporti di coppia sono diventati troppo pesanti e non ti coinvolgono più. Ci sono giornate critiche come quella del 9, 10 e 16. Non sei una persona che si piega facilmente, per questo quando decidi di chiudere qualcosa lo fai in maniera definitiva. Ti invito solo ad affrontare le situazioni con più calma, se puoi aspetta primavera. Dal 16 Venere farà un bel transito di supporto che ti aiuterà a ricevere qualche segnale in più, che concretizzano le giornate successive del 21 e del 22, dove verrà fatto un dentro o fuori decisivo.



ACQUARIO - Cari amici dell’acquario, Marzo è un mese in cui dovrai metterti all'opera. Uno degli aspetti più importanti dell'astrologia è quello di focalizzare i momenti migliori per mettere in atto alcune dinamiche. È opportuno che in questo mese, in cui hai molti astri a tuo favore, inizi a realizzare qualcosa di importante.

QUOTIDIANITÀ: A livello quotidiano così come quello lavorativo questo è un mese che regala una bella dinamica e azione diretta. Giove e Marte ti danno un grande sostegno, Saturno inoltre, lascerà finalmente il tuo segno dopo quasi due anni. Questa prima parte del 2023 è molto importante, perché permette di fare scelte che possono essere sfruttate al meglio. Se stai pensando a un trasloco, a un nuovo incarico lavorativo, a fare un investimento, a chiedere una promozione sarebbe il caso di agire nelle giornate che vanno da inizio mese al 20. L’ultimo giorno del mese, ovvero il 31, ti può regalare una soluzione geniale, Inoltre se stai aspettando la conferma di un credito o di un mutuo potresti riceverla intorno alla giornata del sei.

AMORE: bello questo cielo per parlare di amore, i sentimenti possono tornare in carreggiata. È proprio vero che la primavera risveglia gli animi romantici e passionali. La giornata del 21 potrebbe regalare un momento molto importante, nel complesso devi valutare se sei disposto a questo compromesso. Se sei single o una persona che si è separata di recente, è bello darsi da fare soprattutto nella prima parte del mese, quando Venere ti darà il suo supporto. Ottimi tutti i contatti attraverso i social o le amicizie. Le coppie che sono arrivate in questo momento, sono coppie forti. Cerca di dare valore a chi ti sta intorno perché a partire da metà maggio una dissonanza di Giove potrebbe rimettere molto in discussione i rapporti intimi. Le maggior preoccupazioni possono appartenere all'ambito familiare, soprattutto nella giornata del 16.



PESCI - Finalmente eccoci arrivati a uno dei mesi più importanti di tutto il 2023, a partire da questo mese torna sia la forza fisica che una grande concentrazione e stabilità. Ricorda, a partire da questo mese avrai molte stelle in tuo favore.

QUOTIDIANITÀ: Buone le giornate che richiamano la tua attenzione nel campo economico il lavorativo ci sono giornate importanti, come quella del sei, chi ti aiuta a concretizzare e confermare il tuo operato. È importante che a partire da questo momento tu ti impegni al massimo, anche se, con supporti di questo calibro è difficile non ricevere qualcosa di importante. Evidenzio la giornata del 13 in quanto ottima per ricevere un credito, soprattutto a chi sta aspettando la conferma di un mutuo. Ricordo inoltre che a fine mese Marte non sarà più contrariato ma a vostro sostegno, inoltre da maggio Giove ti aiuterà in maniera esagerata. Cerca di agire al meglio soprattutto nelle giornate del 16, 20 e 29. Siamo solo all’inizio di un grande Anno.

AMORE: bello anche l'oroscopo che parla dell'amore, Marzo è un mese che chiarisce molte dinamiche. Questo è un periodo che regala molte risposte, soprattutto a coppie ormai unite da tempo e quelle che hanno voglia di ufficializzare la loro relazione. Queste sono stelle che premiano gli amori veri. Venere sarà favorevole dal giorno 16, bella la giornata del 24 e del 25. Sono giornate forti che aiutano a comprendere la sfera sentimentale. Il transito di Saturno ti aiuterà a far chiarezza e apportare consapevolezza nelle tue azioni. Anche le coppie che si separano o che hanno in mente di divorziare lo faranno a cuor sereno, Saturno aiuta a fare scelte che ti liberano la vita dalle inutilità. Se pensi che le cose da un punto di sentimentale non vadano bene, magari , chi è al tuo fianco non vale nulla.