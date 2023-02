Oroscopo mensile Febbraio 2023 di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende.... su lavoro e amore

Il cielo di febbraio è astrologicamente definito come di chiusura. Da marzo le energie cambiano e saranno particolarmente nuove. Quindi è opportuno valutare bene tutte le situazioni.

ARIETE ??

Febbraio è un ottimo mese, si parte molto avvantaggiati con Giove e Marte in sostegno. E dal 20 con Venere nel segno.

Quotidianità: la seconda parte di febbraio resta la migliore, rimane comunque un mese ottimo e proficuo. Ho in mente molti di voi che hanno un azienda, un lavoro in proprio o progetti appena iniziati; il sostegno di Giove aiuta c’è grande riuscita. Risultati ottimi il 18. Si parla di riconferme. Datevi da fare, le occasioni sono buone. Sblocchi finanziari dopo il 13.

Amore: Questo è un ottimo mese per capire se valga la pena continuare una relazione oppure no. È importante stabilire cosa vogliamo davvero nel nostro campo sentimentale. Venere entrerà nel segno il 20 Febbraio, questo aiuterà a migliorare i rapporti sentimentali. Ci saranno grandi occasioni grazie all'aiuto della congiunzione Venere Giove. Molti di voi potranno legalizzare un unione, fare un incontro speciale, avanzare una proposta di matrimonio o avere figli. Questo cielo ti sostiene, ancor meglio a marzo. Single e cuori solitari, avranno presto qualche nuovo amore.



TORO ??

Febbraio è un mese importantissimo perché permette la chiusura di un capitolo e l'inizio di uno nuovo.

Quotidianità: Come già spiegato, si avvicina il grande momento di questo anno, Saturno dal prossimo mese non vi sarà più contrariato. Quindi Febbraio, è il mese che permette la chiusura del periodo 2021 e 2022. In questo mese, è possibile sentire ancora stanchezza o in sicurezza. Mercurio inizia un transito dall'11 che consiglia di stare attenti alle spese, ai risparmi e alle economie in genere. Non aver paura, molti degli sforzi che stai facendo avranno grandi risultati tra qualche settimana. Fai particolare attenzione al giorno 24 per le spese.

Amore: un cielo più fertile e bello quello sentimentale. Chi ha seguito i miei consigli precedenti E ha conosciuto nuove persone nel mese di gennaio, ora può contare su una continuità sentimentale. È un bel mese di recupero, le coppie che hanno resistito al transito contrariato di Saturno in questi anni sono molto forti. Da maggio queste saranno lungamente premiate, molte coppie diventeranno ufficiose. Anche i single possono contare l’arrivo di una nuova fiamma, è un cielo molto bello. Molti amori arriveranno per caso quindi fate attenzione a chi avete vicino, hai nuovi incontri e le nuove proposte. Ottime le prime settimane anche nei social per fare nuovi incontri.



GEMELLI ??

Febbraio è un mese che si presenta ancora con le stesse vibrazioni. Marte è da diverso tempo nel tuo spazio e ciò comporta una grande forza fisica ma anche molte tensioni soprattutto nelle giornate del 7 dell'otto e quella del 14.

Quotidianità: come spiegavo nella parte superiore Febbraio è la parte di questo anno in cui si chiudono certe dinamiche celesti. Voi sotto questo punto di vista, siete uno dei protagonisti. Infatti parliamo di una crescita graduale: c'è bisogno di più stabilita da un punto di vista lavorativo, conferme e soluzioni. Cerca di arrivare al mese di Marzo con qualche stabilità e se serve, fai richieste. Ottime le giornate del 13 del 22 e del 28. C’è anche l’occasione di nuove prospettive che riguardano soprattutto l'ambito familiare.

Amore: per quanto riguarda i sentimenti il mese di Febbraio si presenta più amareggiato. Abbiamo per i primi 20 giorni del mese una Venere contrariata e con Marte nel vostro segno a far un aspetto difficile, potrebbero verificarsi delle separazioni o rotture. Questo transito dissonante di Venere su Marte, porta alla luce cose poco chiare. I single sono confusi sul come procedere, soprattutto se avete incontrato una persona nuova di recente. Chiedo pazienza alle coppie di lunga data e che si vogliono bene da parecchio tempo, perché questo è solo un periodo dissonante. È opportuno tenersi accanto persone valide in vista del transito di Saturno a partire da Marzo. Fai particolare attenzione nelle giornate dal 6 al 12, soprattutto se hai a che fare con i segni Pesci, Vergine, Sagittario e Ariete.

CANCRO ??

Il cielo di Febbraio è un cielo che permette un buon recupero. Nonostante il transito dissonante di Giove, la stagione dei pesci aiuterà e sosterrà a trovare ottime soluzioni.

Quotidianità: ci stiamo avvicinando ad un periodo migliore, Giove è ancora dissonante quindi è possibile risentire un certo stress nel settore lavorativo, molte cose però stanno per cambiare. Dal 20 puoi trovare ottime soluzioni sul come impostare i tuoi nuovi orizzonti. Ottime sono le nuove collaborazioni o società; soprattutto tutto ciò che riguarda le nuove idee e i nuovi progetti. Chi ancora non ha delineato il proprio percorso o chi sta lottando contro una decisione avversa a maggio troverà le soluzioni tanto attese. Bisogna aspettare ancora un po’, ma ottime soluzioni si presentano già dal giorno 13.

Amore: per quanto riguarda il campo sentimentale, Febbraio è un mese che regala bellissime emozioni. È un mese molto appagante con una Venere che sostiene proprio i vostri sentimenti. Chi si è separato di recente oppure è single da parecchio, può contare su nuove avventure amorose molto favorite. Questo aiuterà soprattutto nei mesi che verranno, dove anche queste nuove relazioni andranno crescendo. Alcune problematiche possono presentarsi a livello familiare o per le relazioni di lunga data dove alcune incomprensioni vengono alla luce. Cercate di non rimanere rancorosi, intimoriti o sfiduciati. Cercate una soluzione e dialogo, abbiate una visione più stabile e comprensiva. Giornate molto passionali per l’amore sono quelle del 12, 13, 20, 21.



LEONE ??

Febbraio è l’ultimo mese che vede l’opposizione di Saturno, quindi cari amici del Leone finalmente è arrivato il momento della vostra rivincita.

Quotidianità: questo è un mese che ancora comporta qualche difficoltà, ma è anche l'ultimo mese che vi darà filo da torcere. È opportuno rimanere tranquilli e non fare scelte azzardate fino a Marzo, dove finalmente potrete respirare un'aria nuova. Giove rimane ancora molto favorevole ma, Urano, Sole, Mercurio e Saturno, sono ancora in aspetto critico. Non cedete alle loro dissonanze soprattutto nelle giornate del 18 e del 19. Chi nel campo lavorativo ha ricevuto molte privazioni in questi ultimi due anni a partire dal prossimo mese avrà la sua personale rivincita, per questo ti suggerisco di rimanere tranquillo di aspettare tempi migliori. Attenzione alle spese impreviste del giorno 13 e ancor di più, attenzione alle probabili discussioni che si verificheranno attorno al 24.

Amore: ben venga Febbraio per i sentimenti, nonostante ancora le difficoltà nel campo economico, i sentimenti riprendono un’ottima quota. Venere farà un transito molto positivo insieme a Giove a partire dal giorno 20. Si risveglia in voi il desiderio di amare e la vostra primavera interiore. È un cielo talmente interessante che può anche portare più persone, anche se è sempre opportuno fare la giusta scelta e selezione. In questo voi cari amici del Leone siete dei veri esperti, tendete sempre a selezionare il partner più giusto alle vostre esigenze. Ci sono giornate come quella del 20 del 23 dove i sentimenti saranno i veri protagonisti, chi è single in questa giornata può fare un incontro molto interessante. Le coppie che sono state in crisi in questi ultimi due anni ma che ancora si vogliono bene consiglio un riavvicinamento oppure un chiarimento, ormai che le dissonanze problematiche stanno sparendo è opportuno rivalutare la situazione.



VERGINE ?

Cari amici della vergine vi preparate al mese delle opposizioni e a partire da Marzo ad un Saturno contro. Per questo cercherò di fare molta chiarezza in questo mensile e nei prossimi, sul come agire nel migliore dei modi.

Quotidianità: Febbraio non è un mese che porta gravi difficoltà se non nella parte finale. Questa revisione astrale, permette di fare tagli essenziali nella vostra vita e permette anche di dar nuove opportunità. Mercurio sarà favorevole fino al giorno 11; non escludo che successivamente ci sia confusione o agitazione nei nuovi progetti. Massima attenzione andrà fatta nel giorno 20 con il novilunio nel vostro segno, agitazione irritazioni e piccoli disturbi legati al sonno, possono verificarsi. Tutte le nuove iniziative vanno messe inattivo prima di Marzo, fai valere le tue idee e il transito contrariato di Saturno può portarti più benefici che malefici. Avanza richieste nelle giornate del 16 e del 17 e cerca di essere più collaborativo con gli altri. Questo sarà un periodo importante per verificare i rapporti con i tuoi colleghi, capi, soci, partner lavorativi punto

Amore: Venere sarà in opposizione fino al giorno 20, come tutte le opposizioni ci sono sempre delle piccole verifiche e delle incomprensioni da superare. Molte di queste problematiche nascono proprio da una mancanza di leggerezza o da diverse problematiche quotidiane legate al lavoro. Per i single, c'è un periodo abbastanza sconfortante, probabilmente vi sentite incompresi o confusi su certe dinamiche. Le storie che nascono a Febbraio vanno verificate, dopo il 20 arrivano buone soluzioni per cercare di capire le intenzioni delle nuove conoscenze. Questo potrebbe essere anche un mese dove tu farai una scelta definitiva o chiarezza nel campo sentimentale. Gravi problematiche con segni come quelli del Sagittario e dei Gemelli.



BILANCIA ??

Febbraio è un mese stancante e complicato con Giove opposto e Mercurio dissonante. Attenzione alla giornata del 16!

Quotidianità: nel campo lavorativo o familiare, anche economico per alcuni di voi, c'è da fare chiarezza e soprattutto c’è fare attenzione ad alcune pratiche. Certo è che, dal 13 queste tensioni saranno più leggere, ma i veri miglioramenti li avremo in primavera. Febbraio è un mese che ti fa sentire isolato, manca collaborazione da parte dei tuoi colleghi o di un familiare, attenzione anche alle promesse che ti vengono fatte. Non ti senti riconosciuto, compreso o incoraggiato. Tutti coloro che stanno aspettando una risposta lavorativa o il prolungarsi di un contratto, dovranno aspettare i prossimi mesi. Il tuo temperamento è di natura diplomatico, cerca di mantenerlo e ne beneficerai successivamente.

Amore: le turbolenze amorose non sono ancora finite con questa opposizione di Giove. Qui voglio dividere gli scenari dei nati bilancia, da una parte ci sono coloro che hanno affrontato gravi problemi nel 2022 che ancora non riescono a trovare una soluzione. Dall’altra parte c'è chi dopo aver chiuso una relazione lo scorso anno ne sta affrontando una nuova. Le stelle di Febbraio sono stelle un po’ confuse per i sentimenti, per questo consiglio di aspettare primavera inoltrata per le decisioni più importanti. Sia che tu stia pensando ad ufficializzare la nuova relazione, una convivenza o persino un'azione legale come la separazione e il divorzio. Dal giorno 20 Venere sarà opposta, i sentimenti verranno messi a dura prova e dal punto di vista psicofisico diverse turbolenze non mancheranno. Di questo transito beneficiano tutti coloro che sono single e si godono una relazione di passaggio. Se sei in coppia e hai in ballo più situazioni, Venere a fine mese è molto pericolosa, può regalare qualche guaio oppure far scoprire i tradimenti.

SCORPIONE ??

Febbraio è il mese che permette di chiudere un capitolo difficile per poi aprirne uno decisamente migliore. È importante fare molta attenzione ai passi che copierai in questo mese.

Quotidianità: come annunciavo nell'oroscopo annuale, i primi mesi dell'anno partono in maniera poco incoraggiante. Puoi risultare poco socievole e in alcune occasioni anche fastidioso. Ci sono transiti come quello di Saturno, Urano, Sole e Mercurio che delineano ancora ostacoli nel campo economico. Dopo due anni molto difficoltosi, sicuramente in questo mese avrete una corazza più forte. È possibile che vi sentiate scoraggiati nei nuovi ruoli lavorativi o in ambienti di lavoro che vi hanno dato diverse tensioni. La notizia più che voglio darvi è che; proprio quando meno te lo aspetti arriva la soluzione che tanto aspettavi. In questo mese infatti, potreste ricevere una svolta importante al riguardo: segnatevi sul calendario giornate del 2 del 3 e del 7, perché sarà proprio in quella occasione che riceverete una proposta che può cambiarvi la vita. I conflitti più problematici di questo mese possono presentarsi nell’ambito familiare, sia per questioni economiche sia per questioni di eredità, giornate come quella del 17 del 19 e del 24 vanno tenute sotto controllo per le tensioni.

Amore: l'amore promette molto bene in questo mese, è proprio la vostra ancora di salvezza. Gli amori che sono nati di recente proseguono in maniera molto bella e passionale. Questa Venere attiva e amichevole, aiuta a guardare avanti ed a lasciare il passato alle spalle. Per un segno come il vostro che tendenzialmente è in difficoltà nek ricominciare nuovi capitoli, dopo il 18 quando anche il Sole sarà attivo, l’amore tornerà a far battere il cuore. Marzo, con il sostegno di Saturno, si preannuncia anche come possibile traguardo relazionale. Per questo è importante che molti di voi Scorpioni siate pronti. Potreste realizzare il grande sogno d’amore della vita. Per i single consiglio di attivarsi soprattutto nelle giornate come quelle del 20 e del 21, il bel novilunio aiuterà e premierà i più audaci.



SAGITTARIO ?

Febbraio è un mese importantissimo per impostare tutte le dinamiche che riguardano il 2023, ricordo che dal prossimo mese Saturno sarà contrariato e gli errori non saranno permessi.

Quotidianità: questo rimane un cielo molto interessante e attivo per tutti gli impegni che avrete. Non saranno pochi i tuoi movimenti, sarai iperattivo! Anche lo stress sicuramente non mancherà. Da un punto di vista lavorativo ci saranno grandi soddisfazioni, grazie a Giove che vi protegge e ai transiti amici di Mercurio e Sole. Questo di Febbraio, è un mese che comporta progetti di grande successo, favoritissime sono le idee innovative e i nuovi progetti. Nonostante avete ancora un Marte in opposizione, l'energia per portare avanti le vostre idee non mancherà. In questo mese sarete più che mai determinati a dimostrare agli altri quanto valete e quanto poco hanno compreso di voi. Tutti coloro che si sovrappongono alle vostre esigenze, si troveranno di fronte a una persona più che mai determinata. Cercate di concludere gli accordi, i contratti e tutte le questioni burocratiche prima della metà di Marzo. Belle conferme arriveranno dal 22 al 28, soprattutto se nei vostri progetti c'è un trasloco ho un cambio di residenza.

Amore: Venere e Marte fanno un transito difficoltoso per il vostro segno, ma a voi le sfide piacciono. La parte più bella di un segno come quello del Sagittario è il suo spirito positivo. Nonostante i problemi e le difficoltà che incontra nel suo cammino, il Sagittario non si arrende mai. Invito comunque tutte le coppie ad avere un po’ di prudenza in questo mese, dopo il 20 la situazione sentimentale migliorerà. Chiedo di fare attenzione a non chiudere relazioni, cercate di non mandare tutto all’aria; è importante che tu rifletta su ciò che vuoi veramente. Per i single i primi venti giorni di Febbraio non offrono grandi occasioni, ma dopo il 20 la situazione migliorerà grandiosamente. Giornate come quelle del 7 dell’8 e del 14 vanno tenute sotto controllo. Un San Valentino un po’ nervosetto. Le coppie forti diventeranno più stabili e in questo caso il transito di Saturno contrariato può invece regalare delle grandi prospettive verso il futuro. Fate attenzione in famiglia.



CAPRICORNO ?

Febbraio è un mese che parte un po' a rallentatore, colpa di un Giove ancora dissonante che genera molta stanchezza e troppe responsabilità a carico.

Quotidianità: la sfera quotidiana e lavorativa è indubbiamente quella che si risente di più in questo mese. C’è una certa difficoltà nel settore lavorativo del Capricorno sia con colleghi che soci, anche se lavori in proprio non hai le certezze che credevi di avere. Questo è il punto che senza dubbio ti destabilizza di più. Ti invito a non essere troppo scoraggiato in questo momento perché sono in arrivo e comunque buone trattative per una vera rinascita, che avverrà entro primavera. Chi lavora per un'azienda non è del tutto soddisfatto, molti rapporti lavorativi verranno comunque chiusi. Tieni sotto controllo le giornate del 22 e del 23, perché sarà proprio in quella occasione che potresti far capire davvero come la pensi.

Amore: Febbraio da un punto di vista sentimentale non presenta gravi ostacoli, anzi una Venere favorevole fino al 20 e anche mercurio fino all'undici aiuta ad affrontare gli ultimi disguidi avvenuti nelle relazioni. È sicuramente un Oroscopo più interessante per tutti i Capricorno single o che hanno comunque affrontato una separazione di recente. Per quanto riguarda il discorso, nelle coppie di lunga data e già ufficializzate da tempo chiedo di fare particolarmente attenzione al giorno 23, non riversare nella coppia la tua stanchezza.



ACQUARIO ??

Tantissimi auguri cari Acquario, Febbraio per voi rappresenta la stagione della vostra rinascita solare, questo è sicuramente un mese forte e lo capirai soprattutto nella parte finale.

Quotidianità: non sei di certo un segno a cui piace perdere tempo o procrastinare, in questo periodo in particolare tutti i progetti le idee, e le nuove proposte sono particolarmente favorite. È un mese che conta ancora sull’appoggio strutturale di Saturno, del Sole e ancora, dall'undici anche di Mercurio. Non escludo che in quelle date lì le tue idee saranno ancor di più rafforzate, sarebbe opportuno organizzare un incontro o una richiesta nell'ambito lavorativo intorno a giovedì 16 e venerdì 17. L’unico aspetto poco convincente del tuo Oroscopo lavorativo, rimane se ti trovi a che fare con persone troppo con conservatrici. Per chi aspetta novità la parte finale riserverà ottime sorprese.

Amore: è molto bello questo cielo per i sentimenti, già dal mese scorso hai avuto Venere in sostegno nel tuo segno. Non escludo infatti che già dalle scorse settimane sia rinata una grande passione, un amore, un ritorno sentimentale. Mi sento di consigliarti che se è davvero nato un amore nelle settimane precedente è giusto andare avanti, sarà molto valido anche nei mesi a venire. Per quanto riguarda i single, l'ingresso di Mercurio il giorno 11, da la possibilità di conoscere nuove persone, ambienti e interessi per approfondire nuove relazioni. La parte migliore sarà senza dubbio dopo il 20 quando Venere sarà di nuovo favorevole. L’unica pecca di questo cielo da un punto di vista sentimentale, si può registrare nelle coppie di lunga data che rimangono troppo ferme nelle loro convinzioni e idee. Nervosismo se hai a che fare con il segno dei gemelli e del Sagittario.



PESCI ?

Febbraio è da sempre un mese di forza per voi nati del segno dei Pesci. Fine mese rappresenta da sempre l’ingresso del sole nel vostro segno e questo anno è particolarmente privilegiato anche da una Venere amica.

Quotidianità: questo è un mese forte è di grande importanza, non solo perché il mese che annuncia la vostra stagione ma, dal prossimo mese Saturno entrerà nel vostro campo. È opportuno quindi prepararsi a questo evento in maniera più importante, perché il periodo da Marzo a maggio sarà molto evolutivo per voi. Se devi avanzare richieste, cambiare lavoro, chiedere un aumento o se stai aspettando il rinnovamento di un contratto; c'è qualche conferma in più e dal 20 le giornate sono più importanti per trovare delle soluzioni. L’unica nota negativa che riguarda la quotidianità in genere e per colpa di un Marte dissonante, ti invito a fare prudenza nelle giornate di martedì 7 mercoledì 8 e nelle giornate del 14 e del 15.

Amore: ecco un mese interessante per il cuore dei pesci. Intanto voglio fare una piccola anticipazione; da questo anno Saturno si troverà nel tuo segno ed è molto probabile che da un punto di vista sentimentale ci sia un rafforzamento, relazioni che diventano ufficiali, matrimoni o convivenze. Andiamo per gradi; per quanto riguarda Febbraio avrete una Venere attiva fino al giorno 20, se potete evitate di mettere alla prova i sentimenti oppure se c'è un ex che vi dà particolarmente fastidio entro il giorno 18 cercate di chiarire il tutto. Devi cominciare a credere più in te stesso, magari fai un passo in più se nel tuo cuore c'è una persona che ti interessa. Le emozioni saranno vissute in maniera molto positiva. Se in questo periodo riscontri una certa difficoltà nel campo relazionale, e molto probabile che la dissonanza di Marte con Venere nel tuo segno ti stia facendo far luce su alcune cose che non tolleri più. La giornata del 7 e dell’8 potrebbero riportare molti nodi al pettine. San Valentino potrebbe farti sentire fuori luogo.