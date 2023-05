OROSCOPO MAGGIO 2023 di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende.... su lavoro e amore

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni. Benvenuti nell'oroscopo primaverile di maggio, dove questo cielo si caratterizzerà principalmente da uno degli eventi più importanti di tutto il 2023: Giove fa il suo ingresso nel segno del Toro. Ma andiamo a vedere, segno per segno, l'oroscopo mensile.

ARIETE: Maggio è un mese che può presentarsi agitato, è un mese che ti invita a prendere delle decisioni con coraggio e forza. Particolare attenzione nella giornata del 22 e del 23.

Quotidianità: maggio è un mese che si presenta subito in maniera inaspettata con un cambiamento che può verificarsi intorno alla giornata del 5. In questo mese consiglio di fare la massima attenzione per tutte le questioni economiche e fiscali, soprattutto alle multe e alle distrazioni sui pagamenti. Consiglio veramente di fare molte verifiche e di avere pazienza, soprattutto nella giornata del 10, 22 e 23. Giove ti supporta ancora fino a fine mese, inoltre non devi aver paura di perdere ciò che hai costruito fino adesso. La continuazione dei progetti che hai messo in atto dall'anno scorso ad oggi è forte. I più giovani devono darsi da fare. Buona la giornata del 19 per incassare un pagamento.

Amore: l'amore a partire dal 10 potrebbe andare in pausa o quantomeno in revisione. Il mio consiglio è quello di vivere questo mese in maniera molto riflessiva, poiché è il mese dove i nodi arrivano al pettine. Ci sono giornate come quelle del 25 che potreste vivere in maniera molto trasgressiva, se sei single non ci sono grandi problemi ma attenzione se il tuo cuore è diviso in due relazioni. In questo periodo potresti essere veramente tentato di prendere delle decisioni definitive; sia per quanto riguarda tutti quei sentimenti che non portano da nessuna parte, sia se sei indeciso tra due relazioni e soprattutto se hai a che fare con un partner dove non c'è più sintonia. Il mio consiglio è quello di aspettare almeno il 20 per prendere decisioni con più coscienza.

TORO: Finalmente siamo arrivati al grande mese che caratterizzerà il tuo segno per lungo tempo. Dal 16 Giove entra nella tua costellazione e vi resterà per tutto il 2023 portando una grande espansione nei progetti che più ti stanno a cuore. Auguri di buon Compleanno a tutti voi del segno.

Quotidianità: questo è il mese che permetterà a molti di voi, nativi del segno del Toro, di fare una trasformazione positiva per quanto riguarda sia gli interessi, gli incarichi e tutti quei progetti lavorativi che sono stati minati negli ultimi due anni. Il mio consiglio è proprio quello di farvi avanti perché veramente avete l'appoggio di moltissimi pianeti favorevoli e benefici. Lo scopo principale dell’oroscopo è quello di individuare i giorni migliori per poter mettere in atto le scelte più fruttuose. Dal 16 come dicevo sopra, entra nel tuo segno Giove, Ti aiuterà a capire cosa c'è che non va e soprattutto ti indirizzerà in nuovi scenari. Già una prima soddisfazione potresti riscontrarla nella giornata del 17. Particolare attenzione va fatta per quanto riguarda il transito dissonante di Marte, soprattutto nelle giornate del 24, 25 e 26. Questa potrebbe comportare diverse discussioni in famiglia. Ti consiglio di leggere anche l'oroscopo del tuo segno ascendente per verificare ulteriormente le dinamiche.

Amore: questo è veramente un cielo meraviglioso anche per quanto riguarda i sentimenti, il sole vi dona una grande capacità di essere al centro dell'attenzione, mercurio interagisce bene per quanto riguarda la comunicazione e la capacità logica, Venere ti sarà favorevole a partire dal giorno 7 dove potresti avere molte probabilità di incontrare una persona giusta o di avere un incontro molto passionale. Questo è un cielo che regala grandi opportunità soprattutto visto l’ingresso di Giove, matrimoni, convivenze, legalizzazioni di unioni e anche l'opportunità di avere dei figli. Consiglio di sfruttare questo cielo per i single, saranno altamente favoriti tutti coloro che vorranno ottenere delle relazioni stabili perché questo cielo facilità gli incontri con le persone giuste.

GEMELLI: È un mese interessante per voi nativi dei gemelli perché a partire dal 20 il sole entra nel tuo segno zodiacale e proprio gli ultimi giorni di questo mese saranno i più importanti. Auguri a tutti i nati di fine maggio.

Quotidianità: c'è una certa agitazione e anche un certo senso di frustrazione legato probabilmente sia una situazione lavorativa sia a una questione economica. Saturno sta facendo questo transito dissonante da Marzo scorso e porta diverse complicazioni dove è necessario prendere le giuste precauzioni. Questo è un mese dove potresti iniziare delle cure alla tua persona come delle diete, iniziare ad iscriverti in palestra o tutto quello che riguarda il tuo benessere personale, soprattutto nella giornata intorno al 16. C’è bisogno di adattarsi ad alcuni cambiamenti ed eventi anche se non ti piacciono più di tanto. Mi riferisco soprattutto ai nati di fine maggio dove questi aspetti possono risentirli in maniera più forte. Ci sono giornate ottime che propongono anche nuove iniziative dal 22 al 31 sfruttale per ottenere il massimo. Molti dubbi nelle giornate dell'11 del 12 e del 16.

Amore: Questo non è un mese particolarmente ricco nei sentimenti ma nemmeno da scartare. Già la giornata del 3 potrebbe regalare un'ottima prospettiva a due, soprattutto per i nuovi incontri. Questo perché Venere ti appoggerà fino al giorno 7. Chi si è separato da poco o ha chiuso una relazione da poco in questo momento potrebbe comunque trovare quella serenità e spensieratezza tipica del tuo segno. Può essere molto interessante per i single la prima settimana del mese, mentre le coppie che vogliono investire in progetti futuri devono tener sotto controllo questi aspetti dissonanti di Saturno che potrebbero comportare dei ritardi ho delle fuoriuscite economiche. Meglio aspettare tempi migliori per fare degli investimenti. Consiglio inoltre di fare molta cautela nelle giornate del 27 e del 28, dove potrebbero verificarsi delle discussioni con dei familiari o con il tuo partner per via dei familiari. Più accentuate se hai a che fare con il segno dell’ariete o del cancro.

CANCRO: Ottimo questo mese di maggio che per voi nativi del segno del cancro vede il sostegno di molti pianeti tra cui Giove, Saturno ed infine Venere. C’è maggiore energia e tanta voglia di recuperare il tempo che hai perduto.

Quotidianità: ci sono ottime stelle in questo mese che vi permettono di ritrovare la giusta serenità, soprattutto nella parte finale intorno la giornata del 23. Per i più giovani questo è un ottimo Oroscopo, particolarmente indicato per tutti coloro che studiano e che devono laurearsi nel periodo di settembre, con l’appoggio di questi pianeti tra cui Saturno e Giove, ci sono ottime occasioni per compiere ruoli favorevoli. É un mese che inizia a dare molte opportunità soprattutto per chi lo scorso anno ha avuto un periodo di fermo, già intorno la giornata dell'8 potrebbe verificarsi un nuovo obiettivo legato al lavoro. Particolarmente attenzione va fatta intorno alla giornata del 21 dove potreste sentirvi particolarmente stralunati.

Amore: bello questo Oroscopo anche per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere dal giorno 7 entra nel vostro segno e mercurio è ancora in aspetto buono, soprattutto per chi è single o in procinto di fare nuove amicizie. È un Oroscopo interessante per quanto riguarda i nuovi incontri e per chi vuole ufficializzare delle storie o andare a convivere. Anche chi ha avuto dei momenti di crisi o si è separato recentemente questo è un Oroscopo che fornisce un buon recupero. Interessante è la giornata del 18 dove potreste radicare un’interessante proposta d’amore.

LEONE: Maggio non è un Oroscopo facilissimo, piuttosto è un mese dove ti invita a concentrarti sul tuo benessere personale e nel cercare di impostare nuovi obiettivi di speranza verso il futuro, migliori le giornate dopo il 21.

Quotidianità: Questo è un mese che parte con diversi fastidi, soprattutto per i nati di fine luglio. Marte, entrerà nel tuo segno dal 20, ciò può comportare stanchezza e nervosismo. Non escludo che molti di voi che sono insoddisfatti di collaboratori, colleghi o responsabili, hanno un forte desiderio di mandare tutto all’ aria. Ci sono giornate particolarmente polemiche come quella dell'11, 12, 16 e 18 che ti metteranno a dura prova. Probabilmente prenderai delle decisioni drastiche. È talmente forte la pressione dei pianeti in questo mese che potresti sentirti attaccato in continuazione. Fai attenzione alle spese e alle questioni familiari, soprattutto se riguardano degli affari immobiliari, la giornata del 18 potrebbe illuminarti su alcune questioni.

Amore: anche per il cuore, il mese di maggio preannuncia grandi cambiamenti. Questo è il mese dove tu pretendi la verità e intorno la giornata del 12 potresti riscontrare di aver avuto ragione su alcuni dei tuoi dubbi passati. Il pericolo maggiore per le coppie con questo cielo, rimane concentrato soprattutto se si ha a che fare con un partner dove i disaccordi sono sempre molti. Potrebbe giungere la scelta finale di una chiusura; o perché si è innamorati di un'altra persona o perché si sceglie di andare a vivere altrove. I single e tutti coloro che si sono separati recentemente, non hanno voglia di legarsi. Anche i nuovi incontri portano sconforto, perché non sono particolarmente interessanti. In te rimane molto forte il desiderio di essere ammirato ed elogiato, ma probabilmente, intorno a te mancano persone con i requisiti giusti. Bisogna essere pazienti in questo momento un po’ caotico, fai bene a rimanere selettivo. Tu sei un segno che vuoi il meglio quindi non scendi a compromessi.

VERGINE: È interessante questo mese di maggio per voi nativi del segno della vergine in quanto a partire dal 16 Giove entrerà in vostro favore. Un toccasana vista l’opposizione di Saturno. Venere e Mercurio sono con te. È tempo di ritrovare emozioni speciali soprattutto intorno alla giornata del 18.

Quotidianità: c'è una situazione che migliora in questo mese soprattutto ridona una buona vitalità, intorno la giornata del 4 potresti già verificare un accordo interessante. Certo, Saturno continua ad essere opposto al tuo segno quindi non escludo che anche le gioie arrivino con fatica. Dal 16 maggio Giove entra nel segno del Toro aiutandoti con ottime intuizioni e a darti buone direttive. Mi riferisco soprattutto a coloro che sono indecisi su alcune scelte, tutto ciò che sarà rinnovato nel settore dell’impiego potrebbe portare grandi successi. Osserva bene le dinamiche quotidiane di questo mese per quanto riguarda gli aspetti lavorativi perché la soluzione non escludo che tu la possa trovare, proprio in questo periodo.

Amore: anche l'amore porta qualche soddisfazione in più soprattutto per chi vive un amore a distanza. Sono più favoriti tutti gli innamorati che hanno deciso di cambiare città, trasferirsi o di andare a convivere. È proprio l’occasione di mettere in atto nuovi progetti, visto che, da molti anni stai sperando in un cambiamento radicale per la tua vita. I single possono contare nella giornata di domenica 7. Interessante e di buon auspicio le giornate come quelle del 18 del 27 e del 28, dove si possono aprire nuove opportunità per il cuore. L’aspetto più negativo lo vivono le coppie dove le differenze possono essere sempre fonte di problemi, tutte queste incertezze possono portarti soprattutto nella giornata del 20,21, 27 e 28, a chiudere con tutte quelle situazioni che non vanno più bene.

BILANCIA: Siete un segno che da diversi mesi non ha tregua, i problemi che hai vissuto in questo ultimo sono stati uno dietro l'altro. Maggio, a partire dal giorno 20, vi aiuterà a riacquistare la calma che tanto meritate. È un mese dove dovrete ripartire da zero.

Quotidianità: questo è un mese dove si riparte da zero come spiegavo nell'introduzione, quindi è possibile che ancora si senta una certa insoddisfazione nell'aria. Siete reduci del fastidioso moto opposto di Giove, da un mese di aprile con Marte dissonante, i problemi non sono mancati sicuramente. Ci sono momenti in cui anche queste mese dovrai fare particolarmente attenzione, come nelle giornate del 9,10, 15 e 16. Ci sono molti di voi che hanno dovuto affrontare problemi riguardanti la salute, questo non è un mese che regala particolari soluzioni ma se non altro è un mese dove blocca il progredire dei problemi. Ricordo che molte soluzioni per il tuo segno si verificheranno nella seconda parte dell'anno quindi c'è bisogno di molta pazienza. La sfera lavorativa non è ancora del tutto soddisfacente e le giornate del 5 potrebbero verificare delle economie non buone. Se stai cercando nuovi ruoli, un nuovo lavoro, la ripresa degli studi, ti consiglio la seconda parte del mese. Dal 18 ci saranno molti accordi da rivedere e sarà proprio in quelle giornate che possono attivarsi le novità che tanto aspettavate.

Amore: anche per quanto riguarda la sfera dei sentimenti, maggio è un mese di passaggio. C’è qualcosa che non è andato per il verso giusto. I single e coloro che hanno vissuto delle frequentazioni negli ultimi periodi non sono sicuri di chi hanno affianco. Le coppie che si vogliono bene e che sono forti, hanno dovuto affrontare anche loro problemi legati ai soldi o a spese extra, a questioni famigliari intolleranti e di conseguenza, la coppia ne ha risentito. C’è stato così tanto nervosismo che è normale che siate dubbiosi. La bella notizia che posso darvi e che a partire dal 20 ci saranno le soluzioni che tanto aspettavate soprattutto ci sarà l'occasione di trovare i compromessi che fanno al caso vostro e puntare nel mese di giugno dove sarete molto premiati.

SCORPIONE: Maggio è il mese in cui ancora restano molto attive le opposizioni tra cui quella del Sole, di Mercurio e infine Urano. C’è una certa tensione ma anche delle soluzioni che ti aiuteranno a capire molte cose.

Quotidianità: quando ci sono giornate come quella dell'11 e del 12, si rischia anche di dormire poco. Le opposizioni non sono mai semplici poiché cercano di movimentare delle azioni che tendenzialmente non siamo predisposti a fare. È proprio questo il bello dell'astrologia, perché in alcuni casi possono esserci di grande aiuto. Maggio, rispetto ad Aprile, rimane più tranquillo anche se fino al 21 hai l'opposizione del Sole e successivamente quella di Giove; non escludo che proprio in questo mese avvenga qualcosa che può davvero farti cambiare definitivamente. C’è un forte senso di ribellione ma anche di voglia di cambiare la vita a tuo favore. Tieni d'occhio le giornate del 24,25 e 26, potrebbe esserci un accordo che ti farà rivalutare molte cose.

Amore: a differenza dalla vita quotidiana l'amore nel mese di maggio assume un ruolo molto importante e anche molto piacevole. Chi è in dubbio sul proprio futuro in questo mese può contare sull’appoggio positivo di Venere, già intorno alla giornata del 5 si può verificare qualcosa di positivo legato al proprio partner. Invito soprattutto i single a darsi da fare e ad investire di più nei rapporti, non è necessario partire sfiduciati da subito e se ci sono dei dubbi cerchiamo di verificarli almeno con il tempo. Maggio è un periodo davvero interessante, non sottovalutatelo; il 7, il 13, il 14, il 22 e 23 sono giornate così importanti per quanto riguarda l'amore che veramente potrebbe salvarvi dalle situazioni difficili quotidiane. Ti invito a trascorrere più tempo con le persone che ami e che ti vogliono bene, fai anche tu questo piccolo passo avanti per vivere queste belle emozioni.

SAGITTARIO: Maggio è un mese interessante, ancora fino al giorno 16 godi della buona protezione di Giove, poi a partire dal giorno 20 Marte entrerà in trigono creando un buon aspetto. Avrai quella tua innata capacità di essere attratto da esperienze estreme, dopo tutto questo tempo passato in maniera un po’ monotona, ora dirai stop alla noia.

Quotidianità: la parte interessante di questo mese, oltre all’appoggio di Marte nel periodo finale, sarà proprio focalizzata dalla tua innata capacità di rigenerarti. Certo, Saturno contrario non offre grandi occasioni da un punto di vista economico o per quanto riguarda i guadagni, potrebbe anche riguardare delle questioni burocratiche legate alla casa e agli aspetti familiari. Ti sembrerà che i risultati fatichino ad arrivare come intorno la giornata del 4. Vi invito ad osservare con attenzione la giornata del 18, del 24 e del 25, perché saranno delle giornate chiave che andranno a riattivare la grande capacità di azione che ti rappresenta. La provvidenza è al tuo fianco, ascolta le tue intuizioni.

Amore: migliori l'aspetto estetico in questo mese e soprattutto migliorerà quello sentimentale. Diciamo che finalmente subentrerà nei primi 15 giorni del mese più tranquillità. Queste stelle sono molto positive per quanto riguarda le relazioni, l'importante è scegliere bene e non scendere a compromessi. Tu sei un segno che non ama fare cose noiose; il partner che ti colpisce è sempre quello che propone idee innovative. Anche le trasgressioni saranno molto alte in questo mese l'importante è che non mettano in discussione una storia di lunga data. La parte più bella di questo mese sarà proprio nel finale perché sarà proprio nelle giornate del 25 e del 26 che ti regaleranno un'emozione speciale . Probabile che tu riceva una possibile dichiarazione d’amore. Meglio ancora, se l’aspettavi da lungo tempo.

CAPRICORNO: Finalmente questo è un cielo che inizia a darti soddisfazioni. Il bello di questo mese lo si valuterà soprattutto nella parte estiva. Per questo vi invito a fare le cose con una precisione impeccabile.

Quotidianità: come ho detto molte volte anche nei precedenti oroscopi, i primi mesi del 2023 per voi nati del Capricorno, hanno portato tutta una serie di eventi che vi hanno radicalmente rivoluzionato la vostra vita. Che si tratti di una nuova revisione sul lavoro, nuovi scenari e persone che non fanno più parte della vostra vita. C’è stato un sradicamento importante. Spero vivamente che molti di voi abbiano potuto valutare queste cose, perché che ora che i rami secchi sono stati potati è tempo di far risorgere quelli nuovi. Sarà proprio nella parte finale di questo mese che ci sono le possibilità più interessanti; nelle giornate che vanno dal 17 al 20, per quanto riguarda gli aspetti economici, potreste trovare un occasione meravigliosa. Dovete ricistruire dalle macerie, ma entro l’estate vedrete i frutti. Puntate sempre al massimo, come solo voi sapete fare.

Amore: maggio non è un mese facile per i sentimenti, ci sono ancora degli aspetti planetari non semplici come l’opposizione di Marte e di Venere e la dissonanza di Giove. Questo può portare del nervosismo e delle revisioni da fare. Nel migliore dei casi si potrebbero registrare delle crisi dovute alla mancanza di entrate nella coppia o ha problemi di lavoro che si riversano in essa. Nella giornata del 7, potreste sentirvi davvero confusi, poiché il ruolo principale di questa Venere in opposizione è proprio quello di farvi analizzare le cose in profondità per capire se una relazione vale oppure no. Ricordo che tutti gli amori nati a maggio, possono essere molto importanti come dicevo nell'oroscopo precedente, quindi non dubitate, anche perché a giugno potreste capire che è stata una scelta vincente. Vi invito solo a fare un po’ di attenzione per quanto riguarda il dover prendere delle decisioni in maniera troppo veloce, perché questo transito può indurvi a farlo.

AQUARIO: Maggio per voi non rappresenta quasi mai un mese facile e in questo anno in particolare, soprattutto nella parte finale, potrebbe essere ancora più difficile. Vi invito a fare attenzione a tutte le prossime mosse che metterete in atto.

Quotidianità: la prima parte di maggio parte in maniera abbastanza tranquilla ma sarà dal 16 in poi dove l'acquario deve fare particolarmente attenzione alle scelte impulsive. La migliore delle ipotesi è quella di fare buon viso e cattivo gioco, soprattutto intorno alla giornata del 5. Inoltre ci sono giornate come quella dell’11, 12, 17 e 18, che dovrai tenere particolarmente sotto controllo. In questo periodo potresti sentire fortemente il desiderio di ribellione che ti caratterizza soprattutto con questo transito dissonante di Giove. Se ci sono situazioni difficili da un punto di vista lavorativo o familiare, sarà proprio nell'arco delle giornate del 24, 25 e 26 che potresti attivare discussioni molto accese. Ti invito a fare molta prudenza. Meglio far lasciar correre le cose fino a giugno.

Amore: come dicevo nella parte superiore, l'aspetto più critico di questo mese rimane la dissonanza di Giove e di Mercurio, l’opposizione di Marte, poi a partire da giugno avremo un lungo transito di opposizione di Venere. Insomma un periodo che vi vedrà come protagonisti. Di questo ve ne parlerò poi strada facendo. È chiaro che in questo mese, in molti di voi, potrebbe manifestarsi in maniera forte il desiderio di ribellione. Sconsiglio in maniera relativa di attivare procedimenti legali in questo momento. Poi è chiaro che ognuno deve valutare la propria situazione ma se possibile evitateli. Le coppie che hanno iniziato una frequentazione da poco e non sono sicure del legame che hanno instaurato potrebbero chiudere in maniera drammatica. Si ha anche una predisposizione a non avere passionalità. La parte più critica di questo mese nel campo sentimentale la vivranno tutta quelle coppie che per anni hanno portato avanti una relazione ambigua, dove probabilmente ci sono stati anche terzi incomodi, questo sarà il primo contraccolpo dove molto probabilmente molti legami si interromperanno. Non sono periodi ottimali per fare nuove conoscenze piuttosto è un periodo interessante per riprendere cura di se stessi.

PESCI: Ottime le stelle di maggio che ti aiutano a rimetterti in carreggiata. Questo è un mese che nasce con l’appoggio di Saturno, Giove e Venere. Un mese dove è possibile trovare le soluzioni a molti problemi che hai avuto nel passato.

Quotidianità: è veramente un mese particolare e fortunato, soprattutto perché per quanto riguarda la tua sfera personale. Sarai aiutato a disintossicarti da alcuni schemi errati e ripetitivi. Si parte subito in maniera positiva intorno alla giornata del 16 dove potresti ricevere un credito o un rimborso che ti alleggerirà. Giove che entrerà nel Toro può portare un evento importante intorno alla giornata del 19, un evento fondamentale per la riuscita dei tuoi progetti: sia che tu stia cercando un'occupazione sia che tu stia cercando riconoscimenti. È fondamentale per voi nativi dei pesci riuscire a superare quella dinamica vulnerabile che spesso mettete in atto per auto sabotarvi. Saturno per voi sarà un grande maestro, vi aiuterà a comprendere che se le cose vanno bene è anche e soprattutto, per merito vostro. La parte bella di questo mese sarà l'aiuto che verrà in tuo sostegno intorno alle giornate del 22 e del 23, soprattutto perché ad aiutarvi sarà una persona che crede profondamente in voi.

Amore: anche la sfera sentimentale in questo mese assume un ruolo molto importante. A partire dalla giornata di domenica 7 avrete l’appoggio di Venere unita alla protezione di Giove. Questo rimane un cielo importantissimo per tutte le coppie che hanno in mente di sposarsi o di fare convivenze, anche chi cerca un figlio potrebbe essere presto premiato. C’è molta serenità nell’aria e intorno alla giornata del 16 finalmente potresti avere l’occasione di chiarire molte dinamiche sentimentali. Il mio invito è quello di approfittare con un cielo così forte soprattutto se si è single o se state cercando un amore dopo una rottura difficile. Ottimo cielo per riconciliarsi con un partner o con un ex che non si è mai dimenticato.