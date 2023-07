Oroscopo Luglio 2023 di Giorgia StarSeed | Amore e quotidianità segno per segno: chi scende, chi sale

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice

Benvenuti nel mese di luglio e soprattutto Benvenuta estate! Quanti Segni Si riscaldano di passione e quanti si meritato relax... andiamo a vedere le stelle cosa ci suggeriscono:

ARIETE

Carichissimi gli amici dell'Ariete, luglio è un mese iperfrenetico, pieno di cose da fare e di iniziative, sarai veramente sempre in movimento.

Quotidianità: quando si prospettano mesi così frenetici è possibile risentirne anche in stanchezza, per questo evidenzio subito alcune giornate in cui dovresti dedicarle al Relax: il 16 il 17, il 23 e il 30. Anche la giornata dell’8 può portare una certa svogliatezza. Al di fuori di queste giornate, luglio è un mese che presenta ancora Venere e Marte in aspetto buono. Tenta la fortuna intorno la giornata del 19 in base ai tuoi desideri. Inoltre, Mercurio inizierà un transito molto importante dall'11 al 28. Sarà proprio in queste giornate dove la forza di questo mese sarà dalla vostra parte: possono partire grandi progetti, individuare e allontanare chi da tempo vi mette i bastoni tra le ruote. Le idee e le nuove iniziative non mancano, la cosa migliore è che saranno importantissimi per il futuro. Ora hai l’occasione di essere più convincente e al centro dei riflettori soprattutto se lavori in un ambiente dove è necessario esporsi. Impegnati più che puoi perché alla fine non solo sarai vincente ma si prospetta davanti a te, un agosto eccezionale.

Amore: questo è un mese che ancora appoggia straordinariamente i sentimenti. Già la giornata del 31 comporta un dolce risveglio. Luglio, è un mese così intrigante che veramente dovete sfruttare. Le date più importanti saranno proprio quelle del 14, 18, 19 e soprattutto l'ultima settimana del mese quando il sole entrerà nel Leone. L’unica pecca la chi ancora e travolto dell'ambivalenza di due relazioni in contemporanea. Questo è un mese che può aiutarti anche a decidere da quale parte stare, ricordo che spesso le chiusure possono essere più benefiche che malefiche. È arrivato il momento di fare le scelte per te stesso piuttosto che essere condizionato dagli altri. Con queste stelle anche i cuori solitari possono ricevere qualcosa in più e soprattutto possono definire già alcune frequentazioni in maniera più interessante.

TORO

Luglio è un mese abbastanza benevolo per voi nativi del Toro certo è che, ancora una volta vi ritrovate sotto i riflettori.

Quotidianità: luglio è un mese che per alcuni momenti può comportare molta stanchezza, non mi sorprende se molti di voi sono alle prese con dei viaggi o dei trasferimenti intorno alla giornata del 2. La bella notizia e che dal 10 Marte non sarà più contrariato, è possibile che proprio intorno quei giorni ci sia una spesa da dover tenere sotto controllo. Per il resto il mese di luglio ha in sé buone prospettive professionali e le attività in proprio sono anche più protette. Persino chi ha avuto un conflitto, con il proprio capo ho dei colleghi, ora può riuscirne abbastanza vincente. L'importante è non andare su di giri intorno la giornata del 19. Tu sei un segno che dà il massimo al lavoro, però la stanchezza può comunque farsi sentire, cerca di alleggerire questo forte senso di responsabilità che prevale sempre su tutto.

Amore: il transito di Venere dissonante abbatte un po’ l'autostima. Non mi sorprende se molti di voi non si trovano abbastanza attraenti. Cerca di non cadere nei pensieri negativi, questa dissonanza ha principalmente lo scopo di aiutarti a migliorare il tuo aspetto estetico. Per quanto riguarda l’amore, Marte dal 10 inizia un transito molto bello che aiuta a superare problemi ed indecisioni. Il problema si presenta per tutti coloro che hanno chiuso delle relazioni da poco e che hanno magari ancora qualche ex ad importunare. Liberatevi di ciò che non fa più parte della vostra vita. Lasciate andare! Le coppie che si vogliono bene e che continuano ad amarsi, potrebbero trovarsi di fronte a qualche problema economico all'interno della coppia o semplicemente, qualche ritardo in genere. Il mio pensiero è rivolto soprattutto ai single che già dalla giornata del 28 possono recuperare molto terreno, evitate che il passato influenzi ciò che di bello sta per nascere. Magari le persone intorno a voi notano che siete troppo ancorati al passato.

GEMELLI

Luglio è un mese importante che suddivide il vostro Oroscopo in due fasi: una, dove si può registrare una lieve stanchezza, un’altra importantissima, dove si verificherà il primo scontro tra Saturno e Marte.

Quotidianità: un mese particolare dove l'energia potrebbe scarseggiare, complice anche una temperatura che sale, in particolare la giornata del 21 potreste accusarla maggiormente e ritrovarvi con la testa tra le nuvole. Nell’ambito professionale ci sono situazioni che non ti vanno più a genio: c'è chi vorrebbe qualcosa di fisso e stabile o viceversa, chi ha un posto fisso e vorrebbe cambiare. Insomma, l'oroscopo lavorativo dei gemelli sarà molto ambivalente ricordo di evitare di lasciare il certo per l'incerto. Una giornata importante è quella del 17, dove potreste incassare una somma che attendevate da un po’. La parte centrale di questo Oroscopo la fanno vivere Marte e Saturno, dal 10 bisognerà tener sotto controllo ciò che si pensa e ciò che si fa. Soprattutto nelle giornate del 20 e del 21. Il mio consiglio è quello di valutare tutto con molta calma. Buone notizie intorno il 24.

Amore: anche la sfera sentimentale risente di stanchezza e noia. Tutto questo ti rende nervoso e ti fa vivere le situazioni in maniera abbastanza ingestibile. Tu sei un segno che quando sente una certa intolleranza avvia tantissima polemica e battibecchi. Sarà proprio intorno la giornata del 28 dove potresti aprire una discussione con il tuo partner. C’è anche chi tra voi che è in coppia e vorrebbe trasgredire o chi, è propenso a buttare tutto all'aria. Persino i single, non si sentono molto coinvolti. Io classifico queste energie come di natura stressante. Ti invito veramente apprendere le giuste decisioni dopo l'autunno, altrimenti prima potrebbero rivelarsi sbagliate.

CANCRO

Benvenuti nel mese di luglio, per voi rappresenta da sempre la vostra ricarica solare e quindi: tantissimi auguri di buon compleanno.

Quotidianità: Sole e Mercurio nel tuo segno riescono a darti una bella energia fino all'11. Marte sarà attivo a breve, intorno la giornata del 21 ti darà molta forza. Un ritorno di scena dunque, per molti di voi che hanno dovuto affrontare situazioni complicate in passato. Questo è uno dei mesi più importanti dell’anno soprattutto per la sfera lavorativa, per il vostro futuro e per la tua persona. Mercurio di transito fino all’11 ha già portato molte soluzioni e intorno la giornata del 18 potrebbero realizzarsi. Se avrai occasioni su di un piatto d'argento, dovresti coglierle al volo. Ci sono molte soluzioni all'orizzonte e quello che più mi piace è che finalmente lasci il passato alle spalle. Ottimi i primi giorni di luglio per organizzare una vacanza. Se in famiglia stai affrontando una situazione complicata, luglio finalmente presenta la svolta decisiva.

Amore: anche la sfera sentimentale ha un grande miglioramento. Già intorno la giornata dell’11 potresti sentirti coccolato dalla condivisione di nuove amicizie, poiché Giove inizia la sua espansione. È un estate meravigliosa, sia per le coppie, sia per i single. Importante sarà il tuo atteggiamento. In questo momento non cadere nel tuo sconforto e spirito malinconico. Non serve guardare indietro per vedere ciò che hai sbagliato, il passato è un maestro! Non è il frutto dei tuoi errori. Se sei single abbi fiducia nelle nuove conoscenze e guardati intorno, le occasioni saranno molte. Chi è in coppia e si ama tanto questo è un Oroscopo che aiuta a crescere in maniera buona, pura è significativa.

LEONE

Un cielo che ti porta finalmente sotto i riflettori ,è ora, che tu giocherai alcune delle tue carte migliori. Luglio ed agosto sono i mesi più importanti di tutto il 2023, fai vedere a tutti quanto vali. Buon compleanno a tutti voi nati di prima decade.

Quotidianità: si torna in scena, non solo i riflettori sono tutti puntati su di te ma, già dalla giornata del 3, puoi far capire quanto siano giuste e brillanti le tue idee. C’è tanta voglia di riprendere il terreno, a partire dal 23 il Sole ti darà la giusta ricompensa. Le uniche giornate “no” di questo mese, sono quelle dell'11, 12, 26. Evita di stancarti e di innervosirti. Ricordo che in questo mese Marte e Venere sono ancora dalla tua parte, i piccoli problemi si risolvono. Questo è uno di quei momenti in cui potresti desiderare di fare un cambio determinato. Ottimi le occasioni per i più giovani: giornate migliori sono quella del 18, 19 e 28.

Amore: anche i sentimenti vanno alla grande. C'è tantissima voglia di amore, questo è il mese giusto! Venere transita nel tuo segno fino ad ottobre, questo è il momento in cui i leoni ritrovano finalmente la loro serenità sentimentale. È importante che tu comprenda che non sei un segno che vive amori senza senso. Se in passato hai perso del tempo a fianco a qualcuno, ora non avrai più voglia di scendere a compromessi. Bellissima quest’estate e soprattutto lo sarà per tutti i single e i cuori solitari. Sarà un mese caratterizzato da nuove conoscenze sensualità e incontri fortunati soprattutto dal periodo che va dal 18 al 28. Mantieni la calma e rifletti attentamente, le scelte saranno tante.

VERGINE

Luglio è un mese che aiuta di più, ci sono novità interessanti vediamole passo per passo.

Quotidianità: questo è un mese interessante per recuperare energia sia fisica che psicofisica. Marte entra nel tuo segno formando un trigono eccezionale con Giove, forza e buon auspicio. Se nel periodo di inizio anno hai avuto dei piccoli fastidi a livello di salute questo è il mese in cui puoi valutare un recupero netto. Nel campo lavorativo tutte le attività sono molto favorite, Giove favorevole e Saturno opposto si faranno sentire. Non mancheranno i risultati ma l'impegno sarà doppio, con Marte dal 10 a tuo favore, puoi cambiare anche qualcosa. Per i più giovani ottime prove d’esami o colloqui di lavoro.

Amore: bello questo cielo per i sentimenti, Saturno in opposizione può giovare anche ruoli importanti. Nonostante si pensi sempre in negativo su Saturno nel campo sentimentale, in verità può regalare grandi opportunità. Certo, prima facendo piazza pulita. É giusto lasciare andare relazioni che non valgono più e che sono ormai logore. Marte e Giove in ottimo aspetto per la passione la fanno tornare protagonista, l'ultima settimana di questo mese, vi farà battere forte il cuore. I contrasti di amore più grandi, li vivono tutte le coppie che da inizio anno hanno delle dispute. Anche se in questo mese, c'è la possibilità di ripristinare alcune tensioni. Ti consiglio la giornata del 3 e del 30 per gli incontri e per rimettersi in gioco.

BILANCIA

Finalmente, oltre che l’estate, vedete la luce all’orizzonte. Si è chiuso un ciclo che è durato anche troppo, ora ne siete completamente fuori.

Quotidianità: iniziamo l'estate subito con una grande rivoluzione per voi cari amici della bilancia. Questa volta positivamente. Marte vi dà l’aiuto energetico che serve, sia nelle cure salutari, sia per tutti i problemi che vi hanno preoccupato negli ultimi tempi. Dal 23, sarà più facile affrontare tutte le situazioni, Venere positiva aiuta anche nell’estetica. Per quanto riguarda le questioni di lavoro, Mercurio il giorno 12 fino alla fine del mese sarà a vostro favore anche per aiutarvi ad ottenere un rimborso. Questo è il mese delle idee giuste virgola di rimetterla in ordine le cose, delle collaborazioni e di dare un taglio netto alle cose che non vi interessano. Finalmente dopo mesi davvero difficili e pessimi questo è uno dei mesi che vi darà grandi soddisfazioni. Evidenzio le giornate del 17 e del 23 in cui si possono ottenere ottime conferme di lavoro.

Amore: per quanto riguarda i sentimenti fino ad ottobre godrete di un ottimo transito in sestile di Venere, vostro dominante. Questa è una salvezza per tutti coloro che hanno dovuto affrontare delle relazioni difficili e delle rotture dolorose. Non solo c’è l’opportunità di ricucire un rapporto ma anche di andare avanti senza più sentirne la sofferenza. Questi è un momento di forza, dopo le prime 10 giornate di luglio, si riempiranno di conoscenze e di incontri. Le giornate più importanti saranno proprio quelle che vanno dall’11 al 28, qui la sensualità sarà molto elevata e anche gl'incontri destinaci. Le coppie che hanno resistito fino ad oggi sono ancora più forti e più determinate.

SCORPIONE

Benvenuti nel mese di luglio, un mese meno teso rispetto a quello di giugno. Comincia un periodo in cui devi pensare a te.

Quotidianità: Marte é insidioso nei primi 10 giorni poi non sarà più contrario; invito comunque a fare attenzione intorno alla giornata del 5. Essendo tu un segno “marziano”, quando ti trovi di fronte a una dissonanza del tuo stesso pianeta, potresti prendertela troppo e andare su di giri facilmente. Per questo consiglio di fare delle attività in cui puoi scaricare l'ansia e curarti anche da un punto di vista estetico; dal 21 le situazioni migliorano e anche la giornata del 26 porta grandi vantaggi. Sono molti gli Scorpioni che hanno rimesso in gioco la loro vita professionale, tutti questi anni complessi di dissonanze planetarie ti hanno dato una grandissima resistenza alle intemperie della vita. Ci sono giornate interessanti da un punto di vista lavorativo come quella del 3, del 10 e il 17. Chi sta iniziando dei nuovi percorsi di studio, corsi formativi è agevolato. Evita la giornata del 18 e del 19 per affrontare discussioni. Con i giusti consigli è possibile affrontare un cielo difficile e portarlo a nostro vantaggio.

Amore: trovarsi Venere e Marte dissonanti non è di buon auspicio per i sentimenti. Probabilmente, da un punto di vista amoroso, non ti senti felice o nel migliore dei casi, si avverte una certa lontananza. Anche Giove in opposizione ci parla di difficoltà nel campo del matrimonio e del rapporto con gli altri. Le sfide per voi scorpioni, riguardano quelle del cuore. Le storie che stanno avendo problemi ormai da tempo sono quelle più a rischio, anche chi si è separato di recente trova difficoltà a rimettersi in gioco. Per questo considero questo mese interessante da dedicare soprattutto alla tua cura personale. Cercare di capire cosa vuoi non è mai banale, qual è la motivazione della tua insoddisfazione può aiutarti a comprendere più di quanto credi. Viaggia sorridi e divertiti goditi l’estate senza pensare. Nelle coppie che si vogliono bene, può insorgere qualche complicazione per via economica.

SAGITTARIO

Bello questo mese di luglio, soprattutto la prima parte. Questo è un altro mese molto efficace per mettere in chiaro molte cose. La cosa bella è che non scenderai più a compromessi.

Quotidianità: in certe giornate ti troverai catapultato in molte soluzioni, in altre sarai pervaso da un certo nervosismo. Questo soprattutto da dopo il 10, quando Marte sarà dissonante; prudenza soprattutto nella giornata del 21 e del 22. Ci sono comunque ottime giornate soprattutto nella prima parte del mese che possono aiutarti negli incassi. Questo sicuramente è a tuo favore perché Saturno limita molto al livello economico. Tu sei un segno che cerchi di ottenere sempre risultati veloci, non ami aspettare, l'attesa ti innervosisce per questo va contenuto un po’ di disagio soprattutto nelle giornate di giovedì 13, 14 e 21. Rimane un Oroscopo molto interessante per i più giovani, sia per quanto riguarda gli esami, sia per quanto riguarda i colloqui. Può essere un mese risolutivo anche per le questioni burocratiche: affitto, spese collettive, situazioni illegali punto

Amore: il cielo dei sentimenti per il Sagittario potrebbe iniziare subito con un colpo di scena, o meglio un “colpo di fulmine” proprio nella giornata del primo. L’oroscopo estivo dell’amore per il Sagittario è un Oroscopo interessante perché indica quel cambiamento determinante. Ci sono molti pianeti a favore, gli astri sono molto benevoli soprattutto per chi ama e vive un rapporto importante. Se sei single, sfrutta la prima parte per gli incontri saranno più interessanti; ottima per esempio la giornata del 9. Il problema maggiore subentra se si hai due relazioni in ballo o se ci si sente particolarmente carichi di responsabilità all'interno della coppia, vanno tenute sotto controllo le giornate del 21 e del 22 e il periodo dal 28 al 31. Scontri più frequenti con i nativi del segno dei Gemelli e della Vergine.

CAPICORNO

Ottimo questo cielo per i nativi del Capricorno che vedono a favore la maggior parte degli astri. Sfrutta quest’ estate nel meglio delle tue possibilità.

Quotidianità: un bellissimo cielo che migliora soprattutto in salute e a livello fisico, ti senti meglio e potresti raggiungere un momento di forza energetico intorno alla giornata del 23. Questo è un mese ideale per fare delle vacanze o per realizzarle. È un Oroscopo migliore perché finalmente dopo ciò che hai passato lo scorso anno non hai più le persone negative intorno a te. Ci sono ottimi aspetti planetari anche per quanto riguarda le questioni lavorative, non escludo che tu metta in atto un grande cambiamento; un progetto del tutto nuovo. Luglio è davvero un mese molto stimolante in particolare da quando Marte il giorno 10 entrerà a tuo favore, va sfruttato anche il trigono di forza con Giove dal 23 al 31. Con questo cielo puoi fare la differenza per il tuo prossimo futuro.

Amore: anche per quanto riguarda i sentimenti, vanno sfruttati gli astri Giove e Marte. Chi vive una bella storia d’amore da tempo, questo è un cielo che parla di matrimoni e convivenze soprattutto si parla di possibilità di costruzione. Chi si è separato da poco può riuscire finalmente a lasciarsi andare. I vecchi trascorsi del passato non verranno più vissuti con dolore. Anche chi vive un amore lontano non sarà più tormentato da pensieri negativi. Marte dal 10 porta passioni e in questo soprattutto invito i single a darsi da fare, il Capricorno rimane un segno molto cauto quando deve concedersi agli altri, fai uno sforzo in più in questo mese perché poi tutto si sbloccherà.

ACQUARIO

Inizia per voi nativi dell’Acquario un periodo di opposizioni e di grandi revisioni per la vostra vita. Quando c’è un cielo così forte astrologicamente si possono mettere in atto cambiamenti fondamentali.

Quotidianità: luglio rimane più facile rispetto giugno, intanto ci tengo a fare questa premessa perché dal 10 non c’è più Marte in opposizione. Rimangono ancora molti gli astri a tuo sfavore e posso immaginare che negli ultimi periodi ti è capitato di tutto e di più. C’è bisogno di fare moltissima attenzione soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario ed economico, Giove dissonante tende più a le fuoriuscite che alle entrate. Questo è un mese che può creare anche diverse discussioni sia nell'ambito familiare sia con alcuni colleghi o soci. Se puoi evita il conflitto soprattutto dall'11 al 28. Per gli studenti invito ad impegnarsi di più, non si è sempre fortunati con le domande soprattutto negli esami in questo periodo.

Amore: questo è un mese molto importante come lo era quello precedente e quelli che verranno dopo; ancora stai vivendo l’opposizione diretta di Venere. C'è un forte desiderio di novità, di cambiamento di vivere cose occasionali. Per questo i single sono più fortunati. Se ci sono relazioni ormai compromesse da tempo questo è un cielo che parla di separazioni in maniera definitiva. Va tenuta sotto controllo anche la questione della giurisprudenza e legale, le dispute con gli ex possono durare molto a lungo. Il mio consiglio maggiore è quello di distaccarsi completamente da ex storici o da relazioni passate che possono tornare in questo periodo.

PESCI

Ottimo questo cielo di luglio che presenta molte possibilità, ci sono stelle vantaggiose e soprattutto sarà più facile scaricare il nervosismo e l'agitazione e passata.

Quotidianità: parte in maniera proficua questo oroscopo, giá intorno alla giornata del 17 si può mettere in atto un cambiamento determinante. Per arrivare a questo ci sarà intorno la giornata del 10 una certa riflessione sul constatare diversi punti di vista. Nell'ambito familiare e in quello lavorativo, ricordo che questo cielo offre molte garanzie di successo, anche se ti senti sfiduciato su certe situazioni, questo è un cielo che ti farà notare il cambiamento netto. Se senti di avere le carte in regola e che negli ultimi tempi hai dimostrato professionalità e capacità, ora è tempo che tu riscuota i tuoi onori. Un certo nervosismo va registrato intorno la giornata del 13,14 e 15, quando Marte entrerà in opposizione. Cerca di fare buon viso e cattivo gioco, sarà proprio la giornata del 21 e del 29 dove andrà fatta una profonda riflessione. Questo rimane un cielo meraviglioso, anche se non lo senti in piena fiducia, se ti rimbocchi le maniche otterrai moltissimo.

Amore: anche sentimenti vogliono la loro parte in questo mese, è arrivato il momento in cui tu devi dare voce al cuore. Mi riferisco soprattutto a chi è solo da tempo, intorno alla giornata del 16, ci sono molte prospettive. Questo è sia un Oroscopo che parla di incontri che di amori favorevoli. Quando si ha un Oroscopo favorevole e si verificano delle chiusure vanno sempre interpretate come una forma di liberazione e di aiuto universale, non tutti i mali vengono per nuocere. É possibile fare molti incontri in questo periodo, anche togliersi lo sfizio di una relazione extraconiugale. Le coppie che si vogliono bene parlano di grandi progetti e soprattutto le conoscenze fatte di recente possono trasformarsi in qualcosa di più grande.