L'OROSCOPO di Giorgia Starseed, le previsioni per il 2024 per i segni di mobili: Vergine, Sagittario, Pesci e Gemelli

GEMELLI VERGINE SAGITTARIO PESCIM - Benvenuti cari amici nell’oroscopo 2024 che riguarda i segni MOBILI. È un anno molto importante per voi che vi vede come i protagonisti assoluti, grazie a Saturno e Giove e le loro danze cosmiche… vediamo segno per segno;

GEMELLI

La prima parte:

Benvenuti cari amici dei gemelli, al vostro Oroscopo dell'anno 2024. Sarà un Oroscopo importante visto le disposizioni delle stelle. La prima parte dell’anno inizia in maniera gradevole, ti vedrà molto impegnato verso nuovi propositi. Gennaio, sarà un mese di forti valutazioni sul come progredire. Saturno dissonante, già da un anno, non è lì per distruggervi o per scoraggiarvi; non porta insuccessi, ma la necessità di sviluppare più saggezza e responsabilità. Saranno molti quelli di voi che, da qualche mese a questa parte, avranno avuto dei cambiamenti radicali. Ad esempio, nuovi punti di riferimento, cambio di lavoro, nuove situazioni sentimentali ecc.. Questi cambi di rotta, avvengono perché Saturno, spinge a nuovi orizzonti costruttivi. Certo, non sarà facile e spesso vi ritroverete nel caos. Il suo ruolo è

quello di spezzare tutte le situazioni che non hanno modo di esiste nel vostro quotidiano e portarvi ad una maturità diversa, più responsabile e costruttiva. Da Gennaio a Marzo, saranno i mesi in cui devi adattarti al cambiamento e riflettere attentamente sul come agire. Un periodo che richiede lucidità e “testa tra le spalle”. A condire i troppi pensieri ci sarà anche la sfera economica: i soldi non saranno molti, uscite impreviste, vecchie multe da pagare, questioni legate alla casa e altre burocratiche. So che non è facile, per questo vi consiglio di mettervi subito in azione e non procrastinare. Alcune divergenze devono essere riviste, soprattutto se c’è una disputa legale aperta; con qualche ex o soci, famigliari ecc.. non abbiate paura di questo primo periodo dell'anno, già vi anticipo che la seconda parte sarà

quella più importante. I primi tre mesi dell'anno, prima dell'avvento della primavera, richiedono molta riflessione e soprattutto la capacità di fare scelte sagge.

Durante l’anno…

Da fine maggio Giove sarà nel tuo segno, il suo ingresso ti porterà a fare un passo in avanti molto importante. Questo evento sarà fondamentale per voi, se nei primi mesi avrete valutato attentamente le scelte e le azioni, ora avrai il salto di qualità. Le stelle della primavera, premiano la vostra tenacia. Ad Aprile, sentirai forte l'esigenza di recuperare terreno, se molti di voi sono rimasti fermi per troppo tempo, si sono sentiti ignorati e isolati da gruppi, se le vostre attività professionali sono rimaste ferme e via dicendo, ora sei pronto a dimostrare la tua forza. Al gemelli sappiamo benissimo che non piace annoiarsi, non piace ripetere le stesse dinamiche e ritrovarsi nelle stesse situazioni. Sarà necessario allontanare definitivamente le persone che ti hanno fatto del male in passato. A giugno, tuo mese per eccellenza, sarai favorito nelle riconciliazioni e nei rapporti familiari. Oltre che avere Giove pronto ad espandere i tuoi obbiettivi. In questo anno sarà opportuno avere al tuo fianco una persona che ti sostiene, ve lo dico già da molti oroscopi mensili. Chi ti vuole davvero bene, farà la differenza nel mezzo del caos; Saturno interagisse per darti costruzione e radicamento, ti sprona ad abbandonare schemi superficiali. Giove ti aiuta, protegge le idee,anche a livello di salute. A luglio, avrai una grande condizione di vantaggio. Anche i sentimenti sono forti in estate. Si realizzano progetti e si ha più voglia di amare. È tempo di fare passi Costruttivi, Saturno non aspetta più, non c’è più tempo per rimandare le scelte. Per chi è single, c’è voglia di avventura, ma in realtà, si orienta verso qualcosa di costruttivo. I sentimenti cari gemelli parlano di fatti e non di promesse. Attenti a non mantenere le parole date, perché ad ogni azione corrisponde una reazione. E questo, può essere il periodo del dentro o fuori definitivo.

La parte finale!

L’anno 2024 per te si conclude con delle revisioni da cima a fondo. Intorno al mese di ottobre, sentirai forte l'esigenza di affermare i tuoi ideali e ci saranno discorsi molto impegnativi da affrontare con gli altri. Questo è un anno che quasi ti costringe a cambiare i tuoi punti di riferimento, a valutare nuovi programmi e ad affrontare grandi prove di coraggio. È necessario che tu sia lineare e senza maschere o atteggiamenti spavaldi. Il tuo è un segno doppio che spesso si manifesta con due poli energetici diversi; Non farti tentare da terzi incomodi, da insidie o da persone che cercano di modificare quanto hai costruito fino adesso. Impara ad essere grato per quello che hai e per ciò che hai costruito, non ci sono compromessi con queste stelle. Il punto più forte lo avremo a dicembre, sarà un momento di verifiche sia sentimentali che lavorative. Se avrai lavorato bene, i risultati ottenuti, dureranno molto a lungo…

********************************

VERGINE

La prima parte:

Benvenuti cari amici della Vergine nel 2024, hanno importantissimo per voi. Questo è un anno dal percorso simile a quello del 2023, soprattutto nella parte iniziale. Da quando Saturno è entrato in opposizione, c’è un processo attivo per il vostro segno forte e determinato: decidere cosa portare avanti e cosa eliminare. Il tuo è un segno responsabile, affidabile, con la testa tra le spalle; non ti piace prenderti gioco degli altri e risultare come una persona superflua. In questo anno, sarai particolarmente predisposto ai cambiamenti radicali. Sono molti i riferimenti che hai cambiato. Pensa al 2022 e guardati ora! Solo due anni… la famiglia, il lavoro, la casa, il luogo dove vivi, le amicizie, gli amori e via dicendo… Con i primi mesi dell’anno, ti verrà dato un aiuto importante per le situazioni professionali, economiche e lavorative. Febbraio, ad esempio, avrà il ruolo di darti qualche risultato in più. Ma sarà proprio nel momento delle opposizioni più dirette, ovvero nella stagione dei pesci, che potresti pensare di non seguire più alcune strade. Ve ne parlerò negli oroscopi mensili che troverete in questo quotidiano. A Marzo, avrete definitivamente la sensazione di non voler seguire più alcuni progetti. Questi primi tre mesi parlano di un dentro e fuori definitivo, le cui condizioni le decidi tu. Per questo spero che arrivi ad Aprile con molta lucidità, perché sarà proprio un quel mese che, prenderai le decisioni più importanti dell’anno. Non fare passi falsi!

Durante l’anno…

I primi mesi dell’anno, da gennaio ad aprile, ti hanno iniziato ad un nuovo percorso di consapevolezza. Chi è reduce da divorzi, separazioni o fine di relazioni, ora è in ripresa e ritrova passione. Gli amori che sono durati fino ad oggi, sono forti e favoriti da buone stelle. Aumenta il desiderio di stare in famiglia, a volte ti sentirai disconnesso dal tuo segno, perché vorrai stare più con i tuoi cari rispetto che a lavoro. Un vera anomalia direi. Succede perché; se prima hai lavorato sul tuo nuovo mondo, ora lavori sul “con chi?”. Questo è un periodo che aiuta la tua parte emotiva ed affettiva. Un piccolo momento di tensione può verificarsi a giugno nell'ambito delle relazioni ma, avanza bene invece l’aspetto lavorativo. Giove da giugno farà un aspetto dissonante. Saranno molti quelli di voi che procederanno con un taglio definitivo per moltissimi rapporti. In alcuni casi ti sentirai pronto a recuperare il tempo perso e a non restare più nella tua solitudine, nelle privazioni che ti sei imposto in passato. Cerca di sfruttare questa parte estiva con logica ed emotività. Sei un segno molto razionale, ma a volte, certe scelte, vanno prese con il cuore e non con la mente.

La parte finale!

Giocare con Saturno opposto e Giove dissonante non è assolutamente facile. Non credo negli oroscopi dove annunciano un anno perfetto o un anno imperfetto. Credo più, in periodi in cui alcune occasioni sono più favorevoli ed altre sfavorevoli. Questo è un anno di revisioni importanti: se la prima parte ti ha messo a dura prova nell'ambito professionale, la seconda parte nell'ambito sentimentale, ora il finale parla di bilanci definitivi. Sarà proprio in questo momento il compito più arduo: capire chi sei! Saranno stati molti i momenti in cui ti sei sentito tagliato fuori, avrai imparato ad essere cauto, a dare priorità ad esigenze diverse. Ora i bilanci parlano di piena consapevolezza. Novembre, forse è il mese in cui il cielo ti aiuterà a risolvere un contenzioso. Altro punto importante, sarà quello di non fare investimenti. Di nessun tipo! Questo è un anno in cui l'universo invita a rilassarti, a lasciare stare i ritmi frenetici, ad osservare la natura, i dettagli che per troppo tempo hai ignorato. È l 'anno in cui devi riscoprire la meraviglia che è attorno a te, anche con un certo tono di misticismo e spiritualità. Sicuramente, non è un anno che offre materialismo o altro, ma è un anno che ti riempie dentro di valori che fino ad oggi non sapevi nemmeno di avere. Per tornare a vivere un'esistenza più vera.

**********************

Sagittario

La parte iniziale

Cari amici del Sagittario Benvenuti nel vostro 2024 un anno importantissimo anche per voi come per i colleghi sopra. Questo è un anno con ancora Saturno in aspetto dissonante e da fine maggio con Giove in opposizione. È un anno importante in cui non si devono fare passi Falsi, ve ne parlerò passo passo mensilmente, ma vediamo in linea generale come andrà l'anno. I primi due mesi dell’anno partono in maniera positiva con Venere a proteggerti nel tuo segno, diciamo che i primi mesi sarà come vivere in una montagna russa con alti e bassi picchi di scontentezza e di grande ottimismo. Molti di voi si trovavano già in una situazione inC ui hanno dovuto sostituire tutti i riferimenti passati, a causa del Saturno 2023, molti di voi stanno invece per vivere questo momento. Per questo a gennaio potresti trovarti a vivere dei mesi in cui non hai più il rapporto con persone che lo avevi avuto da anni. Non sei di certo un segno che ha paura delle innovazioni anche le chiusure e i rinnovamenti non ti ha fatto mai paura. Tu 6 1 segno di fuoco, hai coraggio da vendere e soprattutto se il segno più avventuroso dello zodiaco ma sarà necessario non fare i passi falsi a gennaio infatti evita le polemiche con soci o familiari cerca di non innervosirti troppo Febbraio inoltre è un periodo che mira all'aspetto economico, questo è un aspetto che mi fa più paura probabile che tu abbia avuto più spese per la casa. Se del tuo segno non mi spaventa l’avventura, mi spaventa di più l'aspetto economico appunto e chi nei primi due mesi ho una storia d'amore complicata può chiuderla o cambiare completamente appunto chi ha un bel sentimento vicino deve alimentarlo ancora di più e puntare in convivenze o matrimoni punto

Durante l’anno

I primi mesi dell’anno sono stati il periodo del cambio di scena. Molti di voi faranno fatica anche a riconoscersi. Gianni primi tre mesi ho parlato di puntare a matrimoni e convivenze perché durante questo periodo dell'anno chi non matura una scelta nei rapporti può rischiare di mettere a repentaglio le storie, non ci sono avversari o terzi incomodi da combattere ma a volte potresti sentirti smarrito perché sei senza meta da raggiungere è necessario che tu stabilisca la tua vita per trovare la serenità nelle coppie e nei sentimenti il non di volare di fiore in fiore. I due pianeti lenti che ti trovi contrariati ti invitano a fare scelte mature per poter espandere in maniera positiva il tuo anno, se agirai di impulso ho contestarci potresti bruciare molto potenziale con Saturno contrario nel nuovo anno è importante capire ciò che vuoi e dove vuoi andare perché tutto può accadere e a giugni molti nodi arriveranno al pettine non forzare la mano del destino in non arrabbiarti con le persone senza prima aver respirato due volte.

La parte finale

Con la parte finale si riaccende il vostro animo battagliero, in autunno, non è un periodo ideale per lanciare le sfide ma piuttosto, per sanare i conti rimasti in sospeso. Se ci sono dispute in corso con ex per questioni economiche oppure con dei parenti che creano qualche fastidio potrebbero verificarsi dei distacchi. Ci sono momenti in cui dovrai contare solo sulle tue forze, soprattutto nelle relazioni tra genitori e figli o convivenze e matrimoni. Fine anno è il periodo in cui dovrai essere in grado di colmare una lacuna. Ad ottobre, molti di voi vorranno cambiare stile di vita perché una certa insoddisfazione interiore regna sovrana. Nella coppia ti porrai tante domande e non escludo che questo potrebbe essere un periodo da tradimento o la classica pausa da riflessione, soprattutto per i nativi di seconda e terza decade. In realtà il dilemma e che ci si sentirà vittime degli eventi. Verso il tuo compleanno potrebbe esserci una buona ripresa, grazie ai pianeti che ti sostengono nel segno, ed ecco che il tuo animo si farà più battagliero; non ti accontenterai di relazioni banali, non vorrai promesse ma confermi, sarai molto selettivo e non cederai a situazioni sperimentali. Qualsiasi cosa tu scelga Con maturità e consapevolezza per il tuo futuro. Darai spazio solo a scelte prese con condizione di

causa senza insidia o incertezza. Il Sagittario è un maestro nel trovare soluzioni anche nelle situazioni più difficili e fine anno ti permetterà di ritrovare un equilibrio nei confronti del mondo che ti circonda.

*************************

PESCI

La prima parte:

Benvenuti cari amici dei pesci nell'oroscopo del 2024, un anno di grande impegno ma anche di gradi soddisfazioni. È un anno che permette di tornare in azione con progetti più maturi. Già dai primi mesi dell’anno si possono delineare buone occasioni, anche se alcune giornate saranno alquanto faticose. Scontri con collaboratori e capi, possono essere la parte più snervante di questo periodo. In questa prima parte dell’anno è importante che tu comprenda chi sei e che risorse hai. Vi ho parlato in diverse occasioni, nei miei oroscopi, del vostro potenziale intuitivo. Quante volte vi è capitato di avere una sensazione su qualcosa e su qualcuno, per poi darla per vera? Conta sulle tue intuizioni perché sono forti! Ritrovare la forza interiore e l’autostima, per farsi valere, sarà fondamentale in questo anno. Non dovrai perdere

tempo a recriminarti o in inutili vittimismi. A Febbraio, quando avremo un cielo molto favorevole devi sfruttare questo vantaggio, se possibile ottenendo dei rinnovi per tutelarti in campo economico e relazionale. A Marzo, nel periodo vicino al vostro compleanno, gli eventi si accelerano. Ora a hai una buona capacità d'azione. Sempre in questo periodo puoi riuscire a sbloccare le pratiche burocratiche rimaste in sospeso. Sotto il profilo dell’amore; devi aver cura di ciò che ami, cominciando da te stesso. Senza aspettare per forza qualcosa da qualcuno. Invito anche i cuori solitari a sfruttare il periodo tra Marzo Aprile, le stelle possono confermare un sentimento.

Durante l’anno…

Da fine maggio la musica cambia, spero che molti di voi abbiano seguito i miei consigli perché da questo momento in poi, gli impegni aumenteranno e con loro anche le preoccupazioni. Ve ne parlerò mensilmente nei miei oroscopi. Le ansie vanno eliminate, non fanno altro che compromettere ciò che hai guadagnato fino ad oggi. Giugno, si presenta nervoso ma da luglio è possibile fare un cambio di programma. Non saranno pochi i rapporti che andranno verso una revisione. In estate molti di voi, soprattutto i nati di seconda decade, cercheranno di fare piazza pulita. Questo è un bene, anche se poco compreso. Saturno ti aiuta a fare scelte mature e non di certo in balia delle illusioni, come si usa dire: “ non tutti i Mali vengono per nuocere”. Chi ha chiuso una storia d’amore potrebbe avere a che fare con un ex che non molla e per questo invito alla prudenza. Giove da fine maggio, inizia un transito dissonante. Ciò potrebbe causare spese eccessive e compulsive, spese per la casa o in ambito famigliare.

Anche l’acquisto di una nuova casa può comportare spere interne impreviste. L’aspetto famigliare è uno dei più richiesti, non escludo che molte cose subiranno una trasformazione importante. L’amore estivo è altalenante, ad agosto, i dubbi aumentano. I single potrebbero ritrovarsi a fare incontri senza coinvolgersi. Sotto i riflettori, le storie non ufficiali che richiedono più impegno. Vi ricordo che Saturno resta nel segno e vi guida verso un futuro significativo e maturo. Le storie d'amore difficili o travagliate subiscono un contraccolpo, e la vostra pazienza sarà minore e non scendi a compromessi. Questo è il periodo del dentro o

fuori definitivo.

La parte finale!

Con l’arrivo dell’autunno i vostri impegni raddoppiano; ritmi di lavoro più forti, ma questo ti permette di non divagarti in inutili macchinazioni. L’aspetto più negativo può riguardare una risorsa, su cui facevi affidamento, che viene bruscamente interrotta. Ci sono situazioni che non trovano accordi, poca chiarezza per quanto riguarda le proprie entrate e il denaro in genere . C’è bisogno di impiegare tempo a risolvere qualche problema e la stanchezza si fa sentire, non sarai del tutto compreso, soprattutto se il tuo partner richiede attenzioni. Un momento di aiuto può essere ottobre, quando Venere e Marte saranno in aspetto buono. Da ottobre a Novembre, avrai l’occasione di ottenere qualcosa in più. Magari la risoluzione al precedente problema. La cosa fondamentale, sarà l’autodifesa; se una persona ha sbagliato nei tuoi confronti, ora è arrivato il momento di reagire e di far sentire la tua voce. A Natale un piccolo aiuto potrà concederti una via d'uscita. L’amore premia chi crede in sé stesso e chi è pronto a qualcosa di costruttivo. In definitiva, cari amici dei pesci, questo è un anno che vi apre gli occhi a nuovi orizzonti, che vi dona saggezza e un pizzico di serietà. Quanto basta a farvi capire che: la miglior risorsa sei tu!