L'OPINIONE di Marco Saioni | Liberi di manifestare, ma il paragone Shoah e un certificato di vaccinazione... non regge

Perché lo fanno? Non la protesta, ci mancherebbe. Eppure lo sanno anche loro, almeno quelli che masticano un po’di storia. No, il paragone con la più atroce e disumana tra le stragi del Novecento e un certificato di vaccinazione, neanche del tutto obbligatorio, non può reggere alla prova del semplice buonsenso. E allora si tira fuori Primo Levi. La dritta va probabilmente riferita alla componente intellettuale, non quella, si badi bene, formatasi sui testi di facebook e telegram, quanto su wikipedia. Altri fanno parte della più vasta schiera, refrattari alla scienza e ostili alla parola scritta impressa nei libri. Categoria a parte i minus habens, anche loro mica pochi. Si parla in generale, non avendo dati circa la tipologia in cui sia lecito inserire il manipolo di insorti perugini.

Il fenomeno, beninteso, si propone in varie modalità e in ogni dove. Sembra che in Germania sia in auge appuntarsi la stella gialla, salvo modificare la didascalia ‘juden’ (ebreo) con ‘ungeimpft’ (non vaccinato) . Ma si può fare di più, come insegna Robert F.Kennedy Junior, il figlio che non ce l’ha fatta, del più noto Bob. Avrebbe asserito che le norme anti covid sono peggio della Germania nazista, dove Anna Frank si poteva almeno nascondere in una mansarda. Certo, dopo sono arrivate le scuse. Probabilmente era troppo anche per lui.

Per un tweet di analogo contenuto, un noto no vax olandese è stato tuttavia condannato alla pena di 25.000 euro e la proibizione di usare immagini dell’Olocausto. Provvedimenti simili sono stati assunti anche in Germania. Suggerimenti di cui si potrebbe tenere conto anche da noi. Dunque se l’intelligenza e il buonsenso si oppongono a certi accostamenti resta inevasa la domanda di cui sopra. Perche lo fanno? Ma una spiegazione potrebbe arrivare dalla definizione, nota a tutti i giornalisti, secondo la quale è un uomo che morde un cane a fare notizia e non viceversa. Sì, perché è proprio il paradosso a catturare l’attenzione per supportare e diffondere contenuti e poco male se l’effetto è tragicomico, oltre a costituire intollerabile offesa al giorno della memoria.