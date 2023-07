NUVOLE di Antonio Carlo Ponti | Quando la Polizia locale è samaritana (e batte l'Aci)

Risalgo da San Sisto (da Futura Libri ho lavorato con Luigi Mameli al mio “Schegge”) la strada di Prepo e un suv enorme e veloce mi costringe a convergere un ette a destra e tocco un marciapiede distruggendo lo pneumatico anteriore. Rotoloni arrivo a uno slargo e mi fermo accanto a una campana verde per il vetro. Non per immettervi ceramica e sacchetti e coperchi. Telefono come socio all’Aci che dopo 15 minuti è ancora là a dirmi di attendere prego per non perdere la priorità acquisita. Telefono – ah! io che non credevo al cellulare o a whatsapp! – alla Polizia Locale. Dopo un quarto d’ora arrivano festeggiati in cuor mio come i Re Magi due poliziotti giovani e agili e provveduti perfino di manette e di pistola.

Mi aiutano a telefonare all’agenzia di assicurazioni, che allerta l’assistenza per il carro attrezzi, mi stanno accanto solerti e affidabili e sorridenti. Si chiamano Federico e Lorenzo, una pattuglia che vorresti sempre incontrare, sia quando sei in panne sia quando compi una infrazione, di quelle veniali come il divieto di sosta non invadente, s’intende. Bisogna guidare con la testa attaccata al collo. Così la pensano Federico e Lorenzo, angeli custodi dei guidatori.