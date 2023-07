Nuvole di Antonio Carlo Ponti - Pensieri peregrini mentre le Veneri bruciano

Chi sa che avrà pensato il barbone che ha dato fuoco in piazza a Napoli la fin troppo celebre «Venere degli Stracci» del fin troppo celebrato novantenne Michelangelo Pistoletto. Molti artisti non lo amano perché stufi dell’arte povera milionaria e della sua monocorde poetica. Paese assai strano il nostro, autoironico, come spiegare altrimenti l’indice di marmo che svetta davanti alla Borsa di Milano, se non come monumento all’evasione fiscale che affligge il reddito fisso ed esalta il reddito fluttuante, così il ladro ha le medesime scuole e la medesima sanità del forzosamente probo cittadino. La

Venere, avrà pensato, la si rispetta qui come provocazione ma io non ucciderei mai la donna che mi siede accanto dicendole «ma io ti amo». E gli stracci si lavano in famiglia. E io sono l’unico veramente libero perché dormo sotto il cielo stellato e non ho la rottura di zebedei di bollette lucegasacqua e quote condominiali e rcbollobenzinaiocarrozziere. Bruno Ceccobelli, superartista da anni il migliore e uno che pensa e sa scrivere – memore di essere stato uno studente di Toti Scialoja da cui ha appreso la leggerezza dell’ironia e la severità del sarcasmo – su “ArtsLife“ cerca di mettere un po’ in ordine il caos dell’arte truffaldina (anche se compito dell’arte come è risaputo anche dal mio barbiere - e qui sono uno str - è di mettere caos nell’ordine) e del trucco dell’avanguardia secondo il detto di Flaminio Gualdoni, per cui “Las Meninas“ di Diego Velázquez valgono la pipa di Marcel Duchamp. Fermo restante la grandezza del secondo.

Eh sì, un certo lavoro svolto in campo dell’arte contemporanea, sia pure in Umbria, terra piccola fatta terra bruciata da Alberto Burri, mi dice che, lo sanno tutti, non sono gli artisti e le artiste a fare l’arte ma il mercato e la moda, e i miliardari che si fanno i musei, e le gallerie e le case d’aste, insomma è l’«argent» che fa la guerra, e è stato sempre così, da quando dalle chiese l’arte figurativa si trasferì nelle case della borghesia, a abbellire, a farsi status symbol. Fin dai tempi che so di Paul Durand-Ruel che inventò gli Impressionisti. Se l’arte non scalda più il cuore, che arda, che Girolamo Savonarola e Giordano Bruno brucino in effigie, le Veneri provocanti e provocatrici brucino se non sono che simboli di disparità. A parte gli scherzi, non capisco il senso del perché oggi non mi commuovo più e non mi arrabbio davanti a un’opera d’arte scempiata. Un tempo, quando ero giovane piangevo come Bruno Ceccobelli per il suicidio di Jan Palach di difronte ai carrarmati sovietici, e io che ho 30 anni più di lui piangevo – e ne scrivevo appenato appena iscritto all’università – i carrarmati che soffocarono la rivolta di Budapest. È cambiato di molto il mondo d’oggi? Non assistiamo inerti alla distruzione dell’Ucraìna? Cmq continuiamo a coltivare e a amare l’arte, e la pace si es posible.