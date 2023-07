NUVOLE di Antonio Carlo Ponti | Una magica notte a Spoleto...

Un po’ come Tobia salgo la scala illuminata da stelle disegnate a lapis con folgoranti foglie d’oro. Si va su dentro l’augusto palazzo Mansueti a cento metri in linea d’aria da palazzo Collicola dove Leoncillo svetta coi suoi tragici tronchi grondanti, uniti al “Ritratto di Elsa“ (De’ Giorgi, amour fou di Italo Calvino). E penso al – a me molto – caro Giovanni Carandente così generoso nel donare sé stesso e mirabilia al Museo. Sono a Spoleto per un concerto, non uno solito, ma sublime e nuovissimo, davanti a colline umbre inondate di luce lunare, in alto, da toccare la notte con le dita.

Sembra di essere nel cavo delle voci e dei suoni delle stelle, delle galassie, dei buchi neri e bianchi, di astri morenti, si ascolta infatti il poema sinfonico di Federico Bonetti Amendola, “Voci di stelle e di un lontano altrove…”. Il fondo sonoro questo del poema grafico di Maria Teresa Romitelli, inclita “incisora” e pittrice lirica, nel suo palazzo e di Francesco Mansueti suo sposo. Si sale e si sale fino alla vertiginosa terrazza sul tetto di tegole, una ringhiera traforata isola e difende da ogni tentazione, perché tutto: musica, arte, paesaggio, bellezza, armonia, amicizia amalgamano una sorta di delirio e di sregolamento dei sensi, un mix di tale forza, un momento al quale non si è più abituati, schiavi e angosciati dai social nostro pane quotidiano.

Si arriva, il vento freddo è attutito da lane offerte dalla padrona di casa, alla fine delle melodie, dove c’è jazz e poesia, assoli vocali e irruzioni frequenti dei rumori violenti dei vocalizzi del cosmo, incessanti, che l’orecchio non avverte se non connesso con l’invenzione del compositore. E senti che per fortuna non sei un astronomo né un astrofisico, ma un dilettante degli spazi cosmici, una pulce che però ha un cuore che ti salva dall’oblio e dalla smemoratezza. Grazie meravigliosa Maria Teresa per il regalo di una notte magica a Spoleto, fra Longobardi e Giancarlo Menotti, fra reale e sogno.