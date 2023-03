NUVOLE di Antonio Carlo Ponti | Andar per atelier di artisti umbri

Una nuvola leggera non gravida di piova o piovasco. Sotto il cielo limpido della Valle Umbra così caro a Francesco d’Assisi («non dire Ascesi ché direbbe corto, ma Oriente se proprio dir vuole…»). Anche mia ché vi staziona la mia Bevagna cinta di fiumi. Mi sa che è l’anno di Pietro di Cristoforo Vannucci che non solo si prese “le nom de plumme” (meglio “de brosse”) di Perugino, ma le definizioni di “divin pittore” e “il meglio maestro d’Italia” ( che esisteva ancorché mosaico o arcipelago di staterelli litigiosi). Un piccolo tour il mio, a trovare artisti amici da lunga pezza, con i quali chiacchierare non di politica o di guerre guerreggiate o di bollette energetiche e di carrello sempre più pepato, ma di forme, colori, olio e pigmenti, acrilici e tempere, incisioni e acquetinte, xilografie e serigrafie, tele e cartoni, arriccio e spatole… una delizia per chi un po’ se ne intende e un po’ ha da imparare eccome! Tutto in entro i confini di due comuni limitrofi e fraterni: Foligno e Bevagna, a un tiro di schioppo si diceva una volta, ai ‘bei’ tempi quando si moriva giovani.

E invece il Pietro da Città della Pieve se ne salì in cielo, i pittori non possono andare agli Inferi specie quando han dipinto mirabili icone cristiane per una

vita, guadagnandosi su non poco. Allora a 75 anni era un vecchio oggi è uno un po’ anziano. Immagino ricco e sereno mentre se ne tornava in patri a cavallo di una mula. Se non è così io così lo vedo, va bene? A Bevagna non lo chiamò nessuno mannaggia, e Montefalco sì che ha lui e Benozzo. Ohibò! Io, col mio macinino, in pieno pomeriggio non guido più di notte non so perché, incontro nell’ordine Luigi Frappi, sangue misto (folignate- bevanate), figlio d’arte a doppia mandata, padre Carlo, esimio, nonno materno scultore. Noi amici lo chiamiamo «ah Gi’!» e lui falso burbero mugugna un «ah! Ca’». la sua pittura, passata dal realismo all’iperrealismo e un poco all’ipermanierismo, è in realtà un continuum lirico di eccellente fattura che vibrante di poesia e di una mano mirabolante, capace di ogni miracolo.

Salgo poi, con faticose ricerche sul navigatore, a Scandolaro, in collina, quattro case e un campanile, una meraviglia di ulivi a perdita d’occhio e più in alto

boh! faggete e leccete? Con qualche quercia che ci sta sempre a pennello? Specie quando il pittore è Rolando Zucchini, finto ‘orco’ dal sorriso buono e bello, che aspetta la visita. Rolando, professore di matematica e scrittore, è un romito che ha dipinto mondi astratti e cosmici, fioriture di segni cromatici

riconoscibili in uno stile variegato e gioioso: segni, arzigogoli, tracce, sbaffi, virgole, sfondi, texture…

Rolando ha dipinto e dipinto furiosamente e vuole mettere in circolo il suo mestiere e la sua arte, regala i suoi dipinti, a richiesta, spedisce anche salvo le

spese del corriere. Un soffio di tenerezza. Poi scendo, attraverso Sant’Eraclio e dalle parti di Maceratola di Fiamenga irrompo nella bottega di scultore di

Armando Moriconi, che ha anche il forno per le fusioni, formattatore e formatore nato, per lui il volume è tutto, quel che è piano è piatto, ama e vuole il

volume, ciò che emerge dalla superficie, l’orografia è il suo credo, sia marmo o travertino o bronzo, in una sinfonia di pieni e vuoti e ombre e luci. Se vuoi la

quiete, la misura, l’equilibrio entra nello studiolo-laboratorio di Rolando Dominici in via Sabotino, una cella di convento, in una bella villa liberty, spazio

dominato da un torchio severo e tronfio che ti dice vedi quanto son bello e abile nello stampare incisioni scavate su legno di bosso duro come il demonio,

guardami all’opera mentre imprimo bellezza e segni su una carta rosaspina Fabriano all’uopo bagnata. Mentre esco a sera un poco frastornato e contento, il pomeriggio è stato intenso e corposo mi riprometto di rifare di questi giri per studi di artisti, non trascurando le artiste. Ho già la lista. Lettrici e lettori, continuo?