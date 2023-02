LIBERO PENSIERO Vabbè il Metrobus, ma cosa ci vado a fare a Fontivegge? Tanto più che, per salire in centro, devo cambiare pullman

Vabbè il Metrobus, ma cosa ci vado a fare a Fontivegge? Tanto più che, per andare in centro, devo cambiare pullman.

Insomma: per salire nell’acropoli si dovrà scendere e salire su un altro mezzo: ossia, si realizzerà la temibile “rottura di carico”, elemento fortemente dissuasorio, proprio per la sua scomodità.

Quel 60% che non quadra. E poi – dice chi critica – il 60% del percorso si farà sulla strada normale, dovendone subire gli intasamenti relativi e con l’impatto di un mezzo colossale, lungo ben 18 metri. Per non parlare della probabile voragine “rossa” che si abbatterà sui conti del BRT (“Bus, Rapid? Transit”).

Queste alcune delle osservazioni proposte da alcuni lettori al nostro servizio.

Scelta accettabile o censurabile, come è giusto che sia.

Oggi riproponiamo una ipotesi vecchia… ma non del tutto tramontata.

Il Tram Treno della metropolitana senza rotture di carico. È circolata una proposta di sicuro interesse: da Castel del Piano a S. Anna, un TramTreno via Strozzacapponi - San Sisto - Silvestrini - Ingegneria/ S. Lucia – Fontivegge - Porta Conca- P.zza Partigiani, in modo da realizzare una linea metropolitana forte su ferro dall’Alto Tevere fino a Castel del Piano senza rotture di carico.

Su quali rotaie? Il TramTreno da Castel del Piano (Capanne) avrebbe riutilizzato il vecchio sedime della ex ferrovia Ellera-Tavernelle, fino a Strozzacapponi per poi proseguire, in sede propria, lungo la Pievaiola fino al passaggio a livello di San Sisto, da eliminare con un sottopassaggio per non interferire con la ferrovia Terontola-Foligno.

Una sede propria. Su questa tratta, il TramTreno sarebbe stato realizzato (foto in pagina) completamente in sede propria e a basso impatto ambientale.

Ma quanto sarebbe costato? Sicuramente meno costoso della realizzazione stradale necessaria al Metrobus perugino (il TramTreno ha bisogno di una sede a doppio senso di marcia larga 6,20 metri, mentre per il Metrobus ne occorrono 7 metri).

Ci sarebbero delle modifiche o integrazioni. Ma basta fare le scelte giuste. E il resto viene da sé.